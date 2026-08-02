iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi

·33·Texno
iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Qisqacha

Reddit forumidagi mertbaris01 taxallusi ostidagi entuziast Xbox 360 konsoli uchun mo'ljallangan XeniOS emulatori yordamida Grand Theft Auto V loyihasini iPhone 17 Pro Max flagman smartfonida ishga tushirdi. O'tkazilgan eksperiment davomida o'yin 1280 × 720 piksellar o'lchamida ishga tushirilib, oddiy jarayonda kadrlar chastotasi 19–20 FPS atrofida bo'ldi, vertolyotda uchish kabi og'ir sahnalarda esa 12 FPS gacha pasaydi.

Reddit forumida mertbaris01 taxallusi ostida tanilgan entuziast Grand Theft Auto V loyihasini iPhone 17 Pro Max flagman smartfonida ishga tushirishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu murakkab jarayon Xbox 360 oʻyin konsoli uchun moʻljallangan maxsus XeniOS emulatori yordamida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Maʼlumki, zamonaviy mobil qurilmalar texnologik jihatdan juda yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlib bormoqda. Biroq kompyuter yoki konsol oʻyinlarini mobil operatsion tizimlarga moslashtirish yoki emulyatsiya qilish har doim ham oson kechmaydi va katta hajmdagi resurslarni talab qiladi.

Emulyatsiya jarayoni va texnik tafsilotlar

Oʻtkazilgan eksperiment davomida GTA 5 oʻyini 1280 × 720 piksellar oʻlchamida (resolutsiyasida) ishga tushirildi. Tajriba muvaffaqiyatli yakunlangan boʻlsa-da, mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtibor qaratishi lozim boʻlgan muhim jihatlar yuzaga chiqdi.

Oddiy oʻyin jarayonida kadrlar chastotasi sekundiga atigi 19–20 FPS atrofida saqlanib turdi. Shahar uzra vertolyotda uchish kabi grafik jihatdan ancha talabchan sahnalarda esa bu koʻrsatkich 12 FPS gacha pasayib ketgani kuzatildi.

Natijalar sabablari va kelajakdagi imkoniyatlar

Shuningdek, uzoq davom etgan yuklamalar vaqtida smartfon korpusida sezilarli darajada qizish holati qayd etildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday past unumdorlikka Apple A19 Pro protsessorining imkoniyatlari yetishmagani emas, balki XeniOS emulatorining hozircha erta versiyada ekanligi sabab boʻlgan.

Hozirgi bosqichda ushbu qurilmada oʻyinni qulay tarzda oʻynashning imkoni yoʻq. Shunga qaramay, GTA 5 kabi yirik loyihaning mobil telefon ekranida ishga tushgani zamonaviy mobil platformalarning ulkan salohiyatidan dalolat beradi va kelgusida optimizatsiya ishlari evaziga yaxshi natijalar berishi mumkin.

IPhone 17 Pro MaxGTA 5EmulyatorXeniOSApple A19 Pro
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

IT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiIT gigantlari sunʼiy intellektga 1,1 trillion dollardan ortiq mablagʻ kiritdiKecha, 23:28United Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiUnited Airlines Boeing 777-9 samolyotlarini sotib olishdan bosh tortdiKecha, 22:53xAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladixAI Colossus maʼlumotlar markazidagi gaz turbinalarini bosqichma-bosqich demontaj qiladiKecha, 22:28Malayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiMalayziya Balaji Srinivasan asos solgan Network School faoliyatini toʻxtatdiKecha, 22:22XXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiXXI asr alximiyasi: Xitoyda koʻmirni grafen va superkondensatorlarga aylantirish texnologiyasi yaratildiKecha, 21:52AQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinAQShda Xitoydan keltiriladigan tarmoq invertorlari taqiqlanishi mumkinKecha, 21:20
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi
Toyota elektromobillar uchun umrbod kafolat eʼlon qildi: Batareyalar bepul almashtiriladi