iPhone 17 Pro Max smartfonida GTA 5 oʻyini ishga tushirildi
Reddit forumidagi mertbaris01 taxallusi ostidagi entuziast Xbox 360 konsoli uchun mo'ljallangan XeniOS emulatori yordamida Grand Theft Auto V loyihasini iPhone 17 Pro Max flagman smartfonida ishga tushirdi. O'tkazilgan eksperiment davomida o'yin 1280 × 720 piksellar o'lchamida ishga tushirilib, oddiy jarayonda kadrlar chastotasi 19–20 FPS atrofida bo'ldi, vertolyotda uchish kabi og'ir sahnalarda esa 12 FPS gacha pasaydi.
Reddit forumida mertbaris01 taxallusi ostida tanilgan entuziast Grand Theft Auto V loyihasini iPhone 17 Pro Max flagman smartfonida ishga tushirishga muvaffaq boʻldi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu murakkab jarayon Xbox 360 oʻyin konsoli uchun moʻljallangan maxsus XeniOS emulatori yordamida amalga oshirilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Maʼlumki, zamonaviy mobil qurilmalar texnologik jihatdan juda yuqori koʻrsatkichlarga ega boʻlib bormoqda. Biroq kompyuter yoki konsol oʻyinlarini mobil operatsion tizimlarga moslashtirish yoki emulyatsiya qilish har doim ham oson kechmaydi va katta hajmdagi resurslarni talab qiladi.
Emulyatsiya jarayoni va texnik tafsilotlarOʻtkazilgan eksperiment davomida GTA 5 oʻyini 1280 × 720 piksellar oʻlchamida (resolutsiyasida) ishga tushirildi. Tajriba muvaffaqiyatli yakunlangan boʻlsa-da, mutaxassislar va foydalanuvchilar eʼtibor qaratishi lozim boʻlgan muhim jihatlar yuzaga chiqdi.
Oddiy oʻyin jarayonida kadrlar chastotasi sekundiga atigi 19–20 FPS atrofida saqlanib turdi. Shahar uzra vertolyotda uchish kabi grafik jihatdan ancha talabchan sahnalarda esa bu koʻrsatkich 12 FPS gacha pasayib ketgani kuzatildi.
Natijalar sabablari va kelajakdagi imkoniyatlarShuningdek, uzoq davom etgan yuklamalar vaqtida smartfon korpusida sezilarli darajada qizish holati qayd etildi. Mutaxassislarning taʼkidlashicha, bunday past unumdorlikka Apple A19 Pro protsessorining imkoniyatlari yetishmagani emas, balki XeniOS emulatorining hozircha erta versiyada ekanligi sabab boʻlgan.
Hozirgi bosqichda ushbu qurilmada oʻyinni qulay tarzda oʻynashning imkoni yoʻq. Shunga qaramay, GTA 5 kabi yirik loyihaning mobil telefon ekranida ishga tushgani zamonaviy mobil platformalarning ulkan salohiyatidan dalolat beradi va kelgusida optimizatsiya ishlari evaziga yaxshi natijalar berishi mumkin.
…