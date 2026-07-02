Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildi
Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi joriy yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha kutilganidan ancha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etdi. Kompaniya hisobotiga koʻra, mazkur davrda 480 000 dan ortiq transport vositasi oʻz egalariga yetkazib berilgan boʻlib, bu birinchi chorakdagi koʻrsatkichdan 120 000 taga koʻpdir. Ushbu natija AQSH bozoridagi umumiy pasayish fonida Tesla brendiga boʻlgan qiziqish hamon yuqori ekanligini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Ishlab chiqarish quvvatlari boʻyicha ham sezilarli oʻsish kuzatildi. Tesla aprel-iyun oylari davomida jami 451 758 ta avtomobil konveyerdan chiqqanini maʼlum qildi. Yetkazib berilgan mashinalarning asosiy qismi, yaʼni 442 936 tasi Model 3 sedanlari va Model Y krossoverlari hissasiga toʻgʻri keladi. Bu modellar kompaniyaning eng ommabop va hamyonbop mahsulotlari sifatida global bozorda oʻz mavqeini saqlab qolmoqda.
Qolgan 12 364 ta yetkazib berilgan avtomobillar "boshqa modellar" toifasiga kiritilgan. Bunga futuristik dizayndagi Cybertruck pikapi, shuningdek, premium segmentdagi Model S va Model X yoʻltanlamaslari kiradi. Mutaxassislarning fikricha, Cybertruck ishlab chiqarish hajmining oshishi kompaniyaning umumiy daromad koʻrsatkichlariga ijobiy taʼsir koʻrsata boshlagan.
Bozor tahlili va kutilmalarMazkur chorak natijalari Tesla tarixidagi eng yaxshi ikkinchi chorak koʻrsatkichi sifatida qayd etildi. Wall Street tahlilchilari prognozlari sezilarli darajada ortda qoldirilgani investorlar ishonchini yanada mustahkamladi. Bu 2025-yilning uchinchi choragidan keyingi eng yuqori savdo hajmi boʻlib, oʻshanda kompaniya qariyb yarim million avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan edi.
Soʻnggi ikki yil davomida Tesla umumiy savdo hajmining pasayish tendensiyasi bilan kurashib kelayotgan edi. Biroq, ikkinchi chorak yakunlari shuni koʻrsatdiki, kompaniya ushbu salbiy oqimni toʻxtatish yoʻllarini topa olgan. Bunga asosan geografik kengayish, yaʼni yangi bozorlarga kirib borish va mavjud modellarning arzonroq konfiguratsiyalarini taqdim etish orqali erishildi.
Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga boʻlgan talab ortib borayotganini kuzatish mumkin. Rasmiy dilerlik markazlari boʻlmasa-da, xususiy importyorlar orqali Model 3 va Model Y modellari mahalliy yoʻllarda koʻpayib bormoqda. Global miqyosdagi narxlar tushishi va ishlab chiqarishning barqarorlashishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham elektromobillarni yanada qulayroq qilishi kutilmoqda.
Elon Musk boshchiligidagi kompaniya kelgusi choraklarda ham oʻsish surʼatini saqlab qolishni maqsad qilgan. Buning uchun Tesla oʻzining avtopilot tizimi va batareya texnologiyalarini takomillashtirishda davom etmoqda. Tahlilchilarning taʼkidlashicha, agar kompaniya Cybertruck ishlab chiqarishni yanada kengaytirsa, yil yakuniga qadar yangi rekordlar oʻrnatilishi ehtimoli yuqori.
…