Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildi

·28·Texno
Tesla sotuvlar boʻyicha rekord oʻrnatdi: Ikkinchi chorakda kutilmagan oʻsish qayd etildi

Elektromobillar bozorining yetakchisi Tesla kompaniyasi joriy yilning ikkinchi choragi yakunlari boʻyicha kutilganidan ancha yuqori koʻrsatkichlarni namoyish etdi. Kompaniya hisobotiga koʻra, mazkur davrda 480 000 dan ortiq transport vositasi oʻz egalariga yetkazib berilgan boʻlib, bu birinchi chorakdagi koʻrsatkichdan 120 000 taga koʻpdir. Ushbu natija AQSH bozoridagi umumiy pasayish fonida Tesla brendiga boʻlgan qiziqish hamon yuqori ekanligini anglatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Ishlab chiqarish quvvatlari boʻyicha ham sezilarli oʻsish kuzatildi. Tesla aprel-iyun oylari davomida jami 451 758 ta avtomobil konveyerdan chiqqanini maʼlum qildi. Yetkazib berilgan mashinalarning asosiy qismi, yaʼni 442 936 tasi Model 3 sedanlari va Model Y krossoverlari hissasiga toʻgʻri keladi. Bu modellar kompaniyaning eng ommabop va hamyonbop mahsulotlari sifatida global bozorda oʻz mavqeini saqlab qolmoqda.

Qolgan 12 364 ta yetkazib berilgan avtomobillar "boshqa modellar" toifasiga kiritilgan. Bunga futuristik dizayndagi Cybertruck pikapi, shuningdek, premium segmentdagi Model S va Model X yoʻltanlamaslari kiradi. Mutaxassislarning fikricha, Cybertruck ishlab chiqarish hajmining oshishi kompaniyaning umumiy daromad koʻrsatkichlariga ijobiy taʼsir koʻrsata boshlagan.

Bozor tahlili va kutilmalar

Mazkur chorak natijalari Tesla tarixidagi eng yaxshi ikkinchi chorak koʻrsatkichi sifatida qayd etildi. Wall Street tahlilchilari prognozlari sezilarli darajada ortda qoldirilgani investorlar ishonchini yanada mustahkamladi. Bu 2025-yilning uchinchi choragidan keyingi eng yuqori savdo hajmi boʻlib, oʻshanda kompaniya qariyb yarim million avtomobil sotishga muvaffaq boʻlgan edi.

Soʻnggi ikki yil davomida Tesla umumiy savdo hajmining pasayish tendensiyasi bilan kurashib kelayotgan edi. Biroq, ikkinchi chorak yakunlari shuni koʻrsatdiki, kompaniya ushbu salbiy oqimni toʻxtatish yoʻllarini topa olgan. Bunga asosan geografik kengayish, yaʼni yangi bozorlarga kirib borish va mavjud modellarning arzonroq konfiguratsiyalarini taqdim etish orqali erishildi.

Oʻzbekiston bozorida ham Tesla avtomobillariga boʻlgan talab ortib borayotganini kuzatish mumkin. Rasmiy dilerlik markazlari boʻlmasa-da, xususiy importyorlar orqali Model 3 va Model Y modellari mahalliy yoʻllarda koʻpayib bormoqda. Global miqyosdagi narxlar tushishi va ishlab chiqarishning barqarorlashishi mahalliy isteʼmolchilar uchun ham elektromobillarni yanada qulayroq qilishi kutilmoqda.

Elon Musk boshchiligidagi kompaniya kelgusi choraklarda ham oʻsish surʼatini saqlab qolishni maqsad qilgan. Buning uchun Tesla oʻzining avtopilot tizimi va batareya texnologiyalarini takomillashtirishda davom etmoqda. Tahlilchilarning taʼkidlashicha, agar kompaniya Cybertruck ishlab chiqarishni yanada kengaytirsa, yil yakuniga qadar yangi rekordlar oʻrnatilishi ehtimoli yuqori.

TeslaElektromobilElon MuskCybertruckTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27Elektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiElektromobil bozoridagi turgʻunlikka qaramay Rivian sotuvlar prognozini oshirdiBugun, 17:58SpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiSpaceX iPhone’dan ham yupqaroq smartfon ustida ishlamoqdami: Elon Musk izoh berdiBugun, 17:51Sunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiSunʼiy intellekt va OpenClaw orqali tanishuv: Kontent yaratuvchining noodatiy tajribasiBugun, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda