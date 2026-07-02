Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdi

·0·Texno
Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdi

Texnologiyalar olamida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan Commodore brendi raqamli tobelikdan charchagan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Callback 8020 smartfon-raskladushkasiga oldindan buyurtma olishni boshladi. Ushbu qurilma zamonaviy smartfonlarning funksionalligini saqlab qolgan holda, foydalanuvchini chalgʻituvchi ijtimoiy tarmoqlar va cheksiz bildirishnomalardan himoya qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Callback 8020 modeli "antisotsial" smartfon sifatida pozitsiyalanmoqda. Ishlab chiqaruvchilar tizim darajasida veb-brauzerlar va ijtimoiy tarmoq ilovalarining ishlashini bloklab qoʻyishgan. Bu esa foydalanuvchiga faqat eng zarur aloqa vositalaridan foydalanish va virtual dunyodan biroz uzoqlashib, real hayotga eʼtibor qaratish imkonini beradi.

Qurilmaning texnik jihatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, u MediaTek Helio G81 protsessori bazasida ishlaydi. Smartfon 4 GB tezkor xotira va 64 GB ichki xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida jamlanma tarkibida 32 GB hajmli microSD kartasi ham taqdim etilmoqda. Qurilmaning dasturiy taʼminoti sifatida esa koʻpchilikka yaxshi tanish boʻlmagan, ammo barqaror ishlovchi Sailfish OS operatsion tizimi tanlangan.

Texnik xususiyatlar va imkoniyatlar

Callback 8020 ixcham oʻlchamlarga ega boʻlib, u ikkita displey bilan jihozlangan: asosiy ichki ekran 3,25 dyuymli IPS panel boʻlsa, tashqi qismida 1,77 dyuymli yordamchi displey joylashgan. Bu tashqi ekran orqali telefonni ochmasdan turib vaqtni koʻrish yoki kiruvchi qoʻngʻiroqlarni kuzatish mumkin. Smartfonning yana bir eʼtiborli jihati — uning 48 megapikselli asosiy kamerasidir, bu bunday turdagi ixcham qurilmalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.

Qurilmaning oʻziga xos xususiyatlari roʻyxati quyidagicha:

  • MediaTek Helio G81 chipseti;
  • 4 GB RAM va 64 GB doimiy xotira;
  • 48 MP asosiy kamera;
  • 1550 mA·soat sigʻimli yechiladigan akkumulyator;
  • USB-C porti orqali quvvatlanish imkoniyati.
Shuni taʼkidlash joizki, ijtimoiy tarmoqlar taqiqlangan boʻlsa-da, foydalanuvchilar oʻzlariga kerakli boshqa ilovalarni APK fayllari koʻrinishida oʻrnatishlari mumkin. Bu smartfonni butunlay "aqlsiz" telefonga aylantirmaydi, balki faqat chalgʻituvchi omillarni cheklaydi. Oʻzbekiston bozorida ham soʻnggi yillarda "digital detox" (raqamli parhez) trendga chiqayotganini hisobga olsak, bunday qurilmalar oʻz xaridorlarini topishi shubhasiz.

Narx va sotuv shartlari

Hozirgi vaqtda Commodore Callback 8020 uchun oldindan buyurtma beruvchilar uchun maxsus narx — 350 dollar etib belgilangan. Keyinchalik narx 400 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, dastlab ishlab chiqaruvchi ushbu modelni 500 dollardan sotishni rejalashtirgan edi, biroq yakunda narx siyosati biroz yumshatildi.

Smartfon jamlanmasi bugungi kunda kamdan-kam uchraydigan boy tarkibga ega: telefonning oʻzi, USB-C kabeli, yechiladigan akkumulyator va qoʻshimcha xotira kartasi. Zamonaviy flagmanlar hatto quvvatlash moslamasidan voz kechayotgan bir paytda, Commodore kompaniyasining bu yondashuvi klassik qurilmalarni sogʻinganlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.

CommodoreCallback 8020SmartfonTexnologiyaSailfish OS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaLucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqdaBugun, 19:54AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda