Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdi
Texnologiyalar olamida oʻziga xos oʻringa ega boʻlgan Commodore brendi raqamli tobelikdan charchagan foydalanuvchilar uchun moʻljallangan Callback 8020 smartfon-raskladushkasiga oldindan buyurtma olishni boshladi. Ushbu qurilma zamonaviy smartfonlarning funksionalligini saqlab qolgan holda, foydalanuvchini chalgʻituvchi ijtimoiy tarmoqlar va cheksiz bildirishnomalardan himoya qilishni maqsad qilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Callback 8020 modeli "antisotsial" smartfon sifatida pozitsiyalanmoqda. Ishlab chiqaruvchilar tizim darajasida veb-brauzerlar va ijtimoiy tarmoq ilovalarining ishlashini bloklab qoʻyishgan. Bu esa foydalanuvchiga faqat eng zarur aloqa vositalaridan foydalanish va virtual dunyodan biroz uzoqlashib, real hayotga eʼtibor qaratish imkonini beradi.
Qurilmaning texnik jihatlariga toʻxtaladigan boʻlsak, u MediaTek Helio G81 protsessori bazasida ishlaydi. Smartfon 4 GB tezkor xotira va 64 GB ichki xotira bilan taʼminlangan. Shuningdek, foydalanuvchilarga qulaylik yaratish maqsadida jamlanma tarkibida 32 GB hajmli microSD kartasi ham taqdim etilmoqda. Qurilmaning dasturiy taʼminoti sifatida esa koʻpchilikka yaxshi tanish boʻlmagan, ammo barqaror ishlovchi Sailfish OS operatsion tizimi tanlangan.
Texnik xususiyatlar va imkoniyatlarCallback 8020 ixcham oʻlchamlarga ega boʻlib, u ikkita displey bilan jihozlangan: asosiy ichki ekran 3,25 dyuymli IPS panel boʻlsa, tashqi qismida 1,77 dyuymli yordamchi displey joylashgan. Bu tashqi ekran orqali telefonni ochmasdan turib vaqtni koʻrish yoki kiruvchi qoʻngʻiroqlarni kuzatish mumkin. Smartfonning yana bir eʼtiborli jihati — uning 48 megapikselli asosiy kamerasidir, bu bunday turdagi ixcham qurilmalar uchun ancha yuqori koʻrsatkich hisoblanadi.
Qurilmaning oʻziga xos xususiyatlari roʻyxati quyidagicha:
- MediaTek Helio G81 chipseti;
- 4 GB RAM va 64 GB doimiy xotira;
- 48 MP asosiy kamera;
- 1550 mA·soat sigʻimli yechiladigan akkumulyator;
- USB-C porti orqali quvvatlanish imkoniyati.
Narx va sotuv shartlariHozirgi vaqtda Commodore Callback 8020 uchun oldindan buyurtma beruvchilar uchun maxsus narx — 350 dollar etib belgilangan. Keyinchalik narx 400 dollargacha koʻtarilishi kutilmoqda. Qizigʻi shundaki, dastlab ishlab chiqaruvchi ushbu modelni 500 dollardan sotishni rejalashtirgan edi, biroq yakunda narx siyosati biroz yumshatildi.
Smartfon jamlanmasi bugungi kunda kamdan-kam uchraydigan boy tarkibga ega: telefonning oʻzi, USB-C kabeli, yechiladigan akkumulyator va qoʻshimcha xotira kartasi. Zamonaviy flagmanlar hatto quvvatlash moslamasidan voz kechayotgan bir paytda, Commodore kompaniyasining bu yondashuvi klassik qurilmalarni sogʻinganlar uchun ayni muddao boʻlishi mumkin.
…