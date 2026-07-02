Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqda
Elektromobillar bozorining yirik vakillaridan biri boʻlgan Lucid Motors kompaniyasi boshqaruv tizimida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Kompaniyaning yangi bosh ijrochi direktori Silvio Napoli rahbarligida boshlangan tarkibiy oʻzgarishlar doirasida moliya direktori (CFO) Taoufiq Boussaid oʻz lavozimini tark etishi maʼlum qilindi. Bu qaror kompaniya oʻz xarajatlarini optimallashtirish va bozor talablariga moslashishga urinayotgan bir paytda qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Silvio Napoli kompaniya boshqaruviga kelganidan soʻng, Lucid Motors tarkibini soddalashtirish va samaradorlikni oshirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kompaniya nafaqat moliya direktorini, balki texnologiyalar, mijozlar bilan ishlash, raqamli texnologiyalar va transformatsiya boʻyicha yangi yuqori martabali rahbarlarni ham ishga yollagan. Shu bilan birga, Napoli bevosita unga hisobot beruvchi rahbarlar sonini ikki baravarga qisqartirishga qaror qildi.
Ishchi kuchi va ishlab chiqarishdagi qisqartirishlarUshbu kadrlar almashinuvi kompaniyadagi keng koʻlamli qisqartirishlar ortidan sodir boʻlmoqda. Oʻtgan oyda Lucid Motors yuzlab xodimlarni ishdan boʻshatishini eʼlon qilgan edi. Arizona shtatidagi zavodda ikkinchi ish smenasi bekor qilinishi ham rejalashtirilgan. Bunday choralar kompaniyaga yiliga taxminan 158 million dollar mablagʻni tejash imkonini beradi.
Kompaniyaning moliyaviy holati va bozordagi oʻrni hozirda biroz murakkab vaziyatda. 2021-yilda birjaga chiqqanida katta vaʼdalar bergan Lucid Motors, hozircha oʻzining hashamatli sedanlari va SUV modellari uchun kutilganidek katta bozor topa olgani yoʻq. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniya 3 953 ta avtomobil yetkazib berdi, bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichdan biroz yuqori boʻlsa-da, Gravity SUV modeliga boʻlgan umidlarni toʻliq oqlamadi.
Kelajakdagi rejalar va yangi modellarQiyinchiliklarga qaramay, Lucid Motors ommaviy bozorga chiqish rejalaridan voz kechmagan. Kompaniya yaqin orada Cosmos deb nomlangan ixcham SUV modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Taxminan 50 000 dollar atrofida baholanishi kutilayotgan ushbu model kompaniyaning birinchi ommabop mahsulotiga aylanishi mumkin. Bu esa Tesla va Rivian kabi raqobatchilar bilan kurashishda muhim omil boʻladi.
Shuningdek, Lucid Motors innovatsion loyihalar ustida ham ishlamoqda. Xususan, Nuro avtonom texnologiyalar kompaniyasi va Uber bilan hamkorlikda hashamatli robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan. Ushbu xizmat joriy yil oxirida San-Fransiskoda, 2027-yilda esa Xyustonda ish boshlashi kutilmoqda.
Silvio Napolining taʼkidlashicha, barcha oʻzgarishlar kompaniyani yanada raqobatbardosh qilishga qaratilgan. "Biz tashkilotni soddalashtirmoqdamiz, yetakchilikni mustahkamlayapmiz va asosiy ustuvorliklarimiz — mijozlar, sifat va innovatsiyalarga eʼtibor qaratmoqdamiz", — deya qayd etdi u oʻz bayonotida. Yangi jamoa Lucid Motors kompaniyasini transformatsiya qilish va uni elektromobillar bozorida yetakchi oʻringa olib chiqishni maqsad qilgan.
…