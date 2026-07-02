Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqda

·0·Texno
Lucid Motors rahbariyatida katta oʻzgarishlar: Kompaniya yangi strategiyaga oʻtmoqda

Elektromobillar bozorining yirik vakillaridan biri boʻlgan Lucid Motors kompaniyasi boshqaruv tizimida jiddiy islohotlarni amalga oshirmoqda. Kompaniyaning yangi bosh ijrochi direktori Silvio Napoli rahbarligida boshlangan tarkibiy oʻzgarishlar doirasida moliya direktori (CFO) Taoufiq Boussaid oʻz lavozimini tark etishi maʼlum qilindi. Bu qaror kompaniya oʻz xarajatlarini optimallashtirish va bozor talablariga moslashishga urinayotgan bir paytda qabul qilindi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Silvio Napoli kompaniya boshqaruviga kelganidan soʻng, Lucid Motors tarkibini soddalashtirish va samaradorlikni oshirishni oʻz oldiga maqsad qilib qoʻygan. ixbt.com maʼlumotlariga koʻra, kompaniya nafaqat moliya direktorini, balki texnologiyalar, mijozlar bilan ishlash, raqamli texnologiyalar va transformatsiya boʻyicha yangi yuqori martabali rahbarlarni ham ishga yollagan. Shu bilan birga, Napoli bevosita unga hisobot beruvchi rahbarlar sonini ikki baravarga qisqartirishga qaror qildi.

Ishchi kuchi va ishlab chiqarishdagi qisqartirishlar

Ushbu kadrlar almashinuvi kompaniyadagi keng koʻlamli qisqartirishlar ortidan sodir boʻlmoqda. Oʻtgan oyda Lucid Motors yuzlab xodimlarni ishdan boʻshatishini eʼlon qilgan edi. Arizona shtatidagi zavodda ikkinchi ish smenasi bekor qilinishi ham rejalashtirilgan. Bunday choralar kompaniyaga yiliga taxminan 158 million dollar mablagʻni tejash imkonini beradi.

Kompaniyaning moliyaviy holati va bozordagi oʻrni hozirda biroz murakkab vaziyatda. 2021-yilda birjaga chiqqanida katta vaʼdalar bergan Lucid Motors, hozircha oʻzining hashamatli sedanlari va SUV modellari uchun kutilganidek katta bozor topa olgani yoʻq. Joriy yilning ikkinchi choragida kompaniya 3 953 ta avtomobil yetkazib berdi, bu oʻtgan yilgi koʻrsatkichdan biroz yuqori boʻlsa-da, Gravity SUV modeliga boʻlgan umidlarni toʻliq oqlamadi.

Kelajakdagi rejalar va yangi modellar

Qiyinchiliklarga qaramay, Lucid Motors ommaviy bozorga chiqish rejalaridan voz kechmagan. Kompaniya yaqin orada Cosmos deb nomlangan ixcham SUV modelini taqdim etishga tayyorlanmoqda. Taxminan 50 000 dollar atrofida baholanishi kutilayotgan ushbu model kompaniyaning birinchi ommabop mahsulotiga aylanishi mumkin. Bu esa Tesla va Rivian kabi raqobatchilar bilan kurashishda muhim omil boʻladi.

Shuningdek, Lucid Motors innovatsion loyihalar ustida ham ishlamoqda. Xususan, Nuro avtonom texnologiyalar kompaniyasi va Uber bilan hamkorlikda hashamatli robotaksi xizmatini yoʻlga qoʻyish rejalashtirilgan. Ushbu xizmat joriy yil oxirida San-Fransiskoda, 2027-yilda esa Xyustonda ish boshlashi kutilmoqda.

Silvio Napolining taʼkidlashicha, barcha oʻzgarishlar kompaniyani yanada raqobatbardosh qilishga qaratilgan. "Biz tashkilotni soddalashtirmoqdamiz, yetakchilikni mustahkamlayapmiz va asosiy ustuvorliklarimiz — mijozlar, sifat va innovatsiyalarga eʼtibor qaratmoqdamiz", — deya qayd etdi u oʻz bayonotida. Yangi jamoa Lucid Motors kompaniyasini transformatsiya qilish va uni elektromobillar bozorida yetakchi oʻringa olib chiqishni maqsad qilgan.

Lucid MotorsElektromobilAvtomobilBiznesTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Commodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiCommodore kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlarsiz ishlaydigan Callback 8020 smartfonini taqdim etdiBugun, 19:55AQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaAQSH Milliy xavfsizlik departamenti kiberhujumga uchradi: Maxfiy maʼlumotlar xavf ostidaBugun, 19:28Yandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiYandex sunʼiy intellekt yoʻnalishida katta oʻzgarishlarni eʼlon qildiBugun, 19:23Rossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiRossiyaning Finuslugi platformasi MyHabitTrack nomi ostida App Store doʻkoniga qaytdiBugun, 18:59Microsoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiMicrosoft korporativ sunʼiy intellekt bozorini egallash uchun 2,5 milliard dollar tikdiBugun, 18:57Yadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiYadro energetikasida inqilob: Rosatom plazmali qayta ishlash texnologiyasini taqdim etdiBugun, 18:27
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda