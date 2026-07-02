Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdi
Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan yangi loyihasini — Pocket ilovasini eʼlon qildi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga murakkab dasturlash kodlarisiz, shunchaki matnli soʻrovlar (prompt) yordamida kichik interaktiv ilovalar va oʻyinlar yaratish imkonini beradi. Bu qadam Meta kompaniyasining sunʼiy intellektni kundalik koʻngilochar sohalarga integratsiya qilish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Pocket ilovasi joriy yilning boshida Meta tomonidan sotib olingan Gizmo platformasi jamoasining mehnati mahsulidir. Ilova ichida yaratilgan interaktiv tajribalar "gizmos" deb ataladi. Foydalanuvchilar nafaqat oʻz gʻoyalarini hayotga tatbiq etishlari, balki boshqa ijodkorlar tomonidan yaratilgan oʻyinlar va mini-ilovalar lentasini tomosha qilishlari hamda ularni sinab koʻrishlari mumkin. Bu esa platformani oʻziga xos ijtimoiy oʻyin maydonchasiga aylantiradi.
Mashhur insayder va dasturiy taʼminot muhandisi Alessandro Paluzzi ushbu ilovaning Google Play doʻkonida paydo boʻlganiga birinchilardan boʻlib eʼtibor qaratdi. Appfigures tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Pocket aslida iyun oyi oxirida App Store va Google Play platformalariga yuklangan, biroq kompaniya uni keng ommaga rasman eʼlon qilmagan edi. Bu Meta loyihani hozircha sinov bosqichida ushlab turganidan dalolat beradi.
Sunʼiy intellekt va ijodkorlik uygʻunligiPocket ilovasining interfeysi va funksional imkoniyatlari Gizmo ilovasiga juda oʻxshash. Foydalanuvchi tizimga qanday oʻyin yoki interaktiv sahifa kerakligini yozma ravishda tushuntiradi, Meta AI algoritmlari esa ushbu tavsif asosida tayyor mahsulotni shakllantirib beradi. Bu texnologiya oʻyin sanoatida kirish toʻsigʻini sezilarli darajada pasaytirib, har bir smartfon egasiga oʻzini dasturchi yoki dizayner sifatida his qilish imkonini beradi.
Meta soʻnggi vaqtlarda sunʼiy intellektga asoslangan ijodiy vositalarni ommalashtirish ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya avvalroq Meta AI orqali tasvirlar yaratish, Vibes ilovasi yordamida videolar generatsiya qilish hamda Edits video-muharririga intellektual funksiyalarni qoʻshish kabi loyihalarni amalga oshirgan edi. Pocket esa ushbu ekotizimning mantiqiy davomi boʻlib, endilikda foydalanuvchilarga statik kontentdan interaktiv kontentga oʻtish imkonini bermoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday ilovalar qiziqarli boʻlishi shubhasiz. Mamlakatimizda mobil oʻyinlar va ijtimoiy tarmoqlar auditoriyasi kengayib borayotgan bir paytda, murakkab bilim talab qilmaydigan yaratuvchanlik vositalari yoshlar orasida ommalashishi mumkin. Hozircha Meta Pocket boʻyicha rasmiy izoh bermagan boʻlsa-da, Gizmo ilovasi oʻz vaqtida 600 mingdan ortiq yuklab olingani va foydalanuvchilarning 98 foiziga manzur kelgani yangi loyihaning kelajagi porloq ekanini koʻrsatmoqda.
…