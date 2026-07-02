Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdi

·28·Texno
Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdi

Dunyoning eng yirik texnologik gigantlaridan biri boʻlgan Meta kompaniyasi oʻzining sunʼiy intellektga asoslangan yangi loyihasini — Pocket ilovasini eʼlon qildi. Ushbu platforma foydalanuvchilarga murakkab dasturlash kodlarisiz, shunchaki matnli soʻrovlar (prompt) yordamida kichik interaktiv ilovalar va oʻyinlar yaratish imkonini beradi. Bu qadam Meta kompaniyasining sunʼiy intellektni kundalik koʻngilochar sohalarga integratsiya qilish strategiyasining muhim qismi hisoblanadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Pocket ilovasi joriy yilning boshida Meta tomonidan sotib olingan Gizmo platformasi jamoasining mehnati mahsulidir. Ilova ichida yaratilgan interaktiv tajribalar "gizmos" deb ataladi. Foydalanuvchilar nafaqat oʻz gʻoyalarini hayotga tatbiq etishlari, balki boshqa ijodkorlar tomonidan yaratilgan oʻyinlar va mini-ilovalar lentasini tomosha qilishlari hamda ularni sinab koʻrishlari mumkin. Bu esa platformani oʻziga xos ijtimoiy oʻyin maydonchasiga aylantiradi.

Mashhur insayder va dasturiy taʼminot muhandisi Alessandro Paluzzi ushbu ilovaning Google Play doʻkonida paydo boʻlganiga birinchilardan boʻlib eʼtibor qaratdi. Appfigures tahliliy kompaniyasi maʼlumotlariga koʻra, Pocket aslida iyun oyi oxirida App Store va Google Play platformalariga yuklangan, biroq kompaniya uni keng ommaga rasman eʼlon qilmagan edi. Bu Meta loyihani hozircha sinov bosqichida ushlab turganidan dalolat beradi.

Sunʼiy intellekt va ijodkorlik uygʻunligi

Pocket ilovasining interfeysi va funksional imkoniyatlari Gizmo ilovasiga juda oʻxshash. Foydalanuvchi tizimga qanday oʻyin yoki interaktiv sahifa kerakligini yozma ravishda tushuntiradi, Meta AI algoritmlari esa ushbu tavsif asosida tayyor mahsulotni shakllantirib beradi. Bu texnologiya oʻyin sanoatida kirish toʻsigʻini sezilarli darajada pasaytirib, har bir smartfon egasiga oʻzini dasturchi yoki dizayner sifatida his qilish imkonini beradi.

Meta soʻnggi vaqtlarda sunʼiy intellektga asoslangan ijodiy vositalarni ommalashtirish ustida faol ish olib bormoqda. Kompaniya avvalroq Meta AI orqali tasvirlar yaratish, Vibes ilovasi yordamida videolar generatsiya qilish hamda Edits video-muharririga intellektual funksiyalarni qoʻshish kabi loyihalarni amalga oshirgan edi. Pocket esa ushbu ekotizimning mantiqiy davomi boʻlib, endilikda foydalanuvchilarga statik kontentdan interaktiv kontentga oʻtish imkonini bermoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun ham bunday ilovalar qiziqarli boʻlishi shubhasiz. Mamlakatimizda mobil oʻyinlar va ijtimoiy tarmoqlar auditoriyasi kengayib borayotgan bir paytda, murakkab bilim talab qilmaydigan yaratuvchanlik vositalari yoshlar orasida ommalashishi mumkin. Hozircha Meta Pocket boʻyicha rasmiy izoh bermagan boʻlsa-da, Gizmo ilovasi oʻz vaqtida 600 mingdan ortiq yuklab olingani va foydalanuvchilarning 98 foiziga manzur kelgani yangi loyihaning kelajagi porloq ekanini koʻrsatmoqda.

MetaPocketSunʼiy IntellektMobil OʻyinlarTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda