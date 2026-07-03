Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildi

·17·Texno
Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildi

Koinotni tadqiq etayotgan xalqaro astronomlar guruhi Yerga nisbatan yaqin masofada joylashgan GJ 3378b ekzosayyorasining xususiyatlarini qayta koʻrib chiqdi. Olingan yangi maʼlumotlar ushbu osmon jismi oʻz yulduzining "yashash hududi"da (habitable zone) joylashganini va u yerda hayot mavjudligi uchun nazariy jihatdan sharoit borligini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GJ 3378b sayyorasi bizdan taxminan 25 yorugʻlik yili masofasida joylashgan boʻlib, bu koinot miqyosida juda qisqa masofa hisoblanadi. Avvalroq, 2024-yilda ushbu sayyora kashf etilganida, uning massasi Yerga qaraganda 5,3 barobar katta deb baholangan edi. Bunday koʻrsatkich bilan u zich gaz qobigʻiga ega boʻlgan "mini-Neptun" toifasiga kiritilgan edi.

Biroq ixbt.com nashrining xabar berishicha, takroriy tahlillar sayyoraning massasi aslida Yer massasidan atigi 2,3 barobar koʻproq ekanini koʻrsatdi. Bu esa GJ 3378b gaz giganti emas, balki qattiq jinsli "Super-Yer" ekanligi ehtimolini keskin oshiradi. Bunday turdagi sayyoralar hayot shakllanishi uchun eng qulay obektlar hisoblanadi.

Orbita va energiya balansi

Tadqiqotchilar sayyoraning oʻz yulduzi atrofida aylanish davrini ham aniqlashtirdilar. Avvalgi hisob-kitoblarda bir yil 25 kunga teng deb hisoblangan boʻlsa, yangi maʼlumotlarga koʻra, sayyora oʻz quyoshi atrofini 21 kunda aylanib chiqadi. Shunday qisqa masofaga qaramay, u haddan tashqari qizib ketmagan.

Buning sababi shundaki, GJ 3378b sovuq qizil mitti yulduz atrofida harakatlanadi. Sayyora oʻz yulduzidan Yer Quyoshdan oladigan energiyaning taxminan 90 foizini qabul qiladi. Agar sayyorada yetarlicha zich atmosfera mavjud boʻlsa, uning sirtida suv suyuq holatda saqlanishi mumkin. Bu esa biologik hayot uchun asosiy omildir.

Hozircha sayyoraning atmosferasi bor-yoʻqligi eng katta jumboq boʻlib qolmoqda. Qizil mitti yulduzlar oʻzining kuchli chaqnashlari va yulduz shamollari bilan ajralib turadi. Bunday faollik yaqin masofadagi sayyoralarning himoya qatlamini yillar davomida yemirib yuborishi mumkin.

Kelajakdagi tadqiqotlar va kutilmalar

Olimlarning taʼkidlashicha, GJ 3378b hozirda Quyosh tizimiga yaqin boʻlgan eng istiqbolli nomzodlardan biri hisoblanadi. Biroq uning sirlarini toʻliq ochish uchun hozirgi texnologiyalar yetarli emas. Bu boradagi aniq javoblar 2040-yillardan keyin olinishi kutilmoqda.

Xususan, NASA tomonidan rejalashtirilayotgan Habitable Worlds Observatory (Hayot uchun mos dunyolar observatoriyasi) kosmik stansiyasi aynan shu maqsadda ishga tushiriladi. Mazkur observatoriya yaqin ekzosayyoralarning atmosferasini tahlil qilish va ularda biosignaturalar — hayot mavjudligidan dalolat beruvchi belgilarni qidirish bilan shugʻullanadi.

Oʻzbekistonlik havaskor astronomlar va ilm-fan ixlosmandlari uchun ham bu yangilik katta ahamiyatga ega. Koinotning bizga yaqin qismlarida hayot uchun potentsial maskanlarning topilishi insoniyatning koinotdagi oʻrni haqidagi tasavvurlarni tubdan oʻzgartirishi mumkin.

KosmosAstronomiyaEkzosayyoraNASAIlm-Fan
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda