Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildi

·28·Texno
Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildi

Sunʼiy intellekt yordamida aviachiptalar va mehmonxonalar narxini bashorat qilish bilan tanilgan Hopper mobil ilovasi AQSH Federal savdo komissiyasi (FTC) bilan 35 million dollarlik kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv kompaniyaga nisbatan foydalanuvchilarni chalgʻitish va xizmatlarning yakuniy narxini yashirish boʻyicha qoʻyilgan ayblovlar ortidan kelib chiqdi. Bu holat raqamli bozorda isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish borasidagi navbatdagi jiddiy qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

FTC maʼlumotlariga koʻra, Hopper ilovasi foydalanuvchilarni oʻzlari xohlamagan qarorlarni qabul qilishga majburlovchi "dark patterns" (qorongʻu andozalar) interfeys dizaynidan foydalangan. Bu usul orqali kompaniya qoʻshimcha toʻlovlarni yashirgan, ixtiyoriy xizmatlarni avtomatik ravishda tanlab qoʻygan va servisning haqiqiy qiymatini tushunishni qiyinlashtirgan. Mazkur amaliyotlar koʻplab sayohatchilarning kutilmagan xarajatlarga duch kelishiga sabab boʻlgan.

Xususan, regulyator Hopper’ning "VIP Support" va "Price Freeze" (Narxni muzlatish) xizmatlari boʻyicha isteʼmolchilarni aldaganini taʼkidlamoqda. Foydalanuvchilar ushbu funksiyalar ularning bron qilish jarayonini osonlashtiradi deb oʻylashgan, biroq amalda qoʻshimcha xarajatlar va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimidagi cheklovlarga duch kelishgan. Ilovada "choychaqa" va VIP xizmatlar uchun toʻlovlar ixtiyoriy deb koʻrsatilsa-da, ular koʻpincha oldindan belgilangan va interfeysning pastki qismlarida yashirilgan boʻlgan.

Narxni muzlatishdagi yolgʻonlar

Kompaniyaning eng ommabop xizmatlaridan biri boʻlgan "Price Freeze" yoki "Hold the Room" taklifi ham tanqidlar ostida qoldi. Hopper ushbu xizmat orqali maʼlum bir muddat davomida narx oʻzgarmasligini vaʼda qilgan. Biroq, FTC aniqlashicha, ilovada ushbu xizmatning cheklovlari haqida aniq maʼlumot berilmagan. Masalan, narxni muzlatish faqat maʼlum bir limitgacha amal qilgan va bron qilish imkoniyati saqlanib qolgan taqdirdagina ish bergan.

35 million dollarlik jarima mablagʻlari jabrlangan isteʼmolchilarga kompensatsiya toʻlash uchun yoʻnaltiriladi. Shuningdek, sud qaroriga koʻra, Hopper endilikda har qanday narx tuzilmasini notoʻgʻri talqin qilishdan tiyilishi shart. Kompaniya foydalanuvchi toʻlovni amalga oshirishidan oldin barcha yashirin komissiyalar va yakuniy narxni toʻliq va shaffof tarzda koʻrsatishi talab etiladi.

Hopper ushbu muammoga duch kelgan yagona kompaniya emas. Soʻnggi vaqtlarda FTC "keraksiz toʻlovlar" (junk fees) boʻyicha bir qator yirik servislarga qarshi kurash olib bormoqda:

  • StubHub chipta sotish platformasi 10 million dollar jarima toʻlashga rozi boʻldi;
  • Booking Holdings mehmonxona narxlarini yashirgani uchun 9,5 million dollar miqdorida jarimaga tortildi;
  • Match, Fortnite va Dave neobanki ham shunga oʻxshash ayblovlar bilan kelishuvga erishgan.
Hopper ilovasi 2014-yilda ishga tushirilgan boʻlib, 2024-yilga kelib butun dunyo boʻylab yuklab olishlar soni 120 milliondan oshib ketgan. Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar ham xalqaro sayohatlar uchun ushbu ilovadan foydalanishini hisobga olsak, bunday global platformalarda bron qilishda yakuniy narxga va avtomatik belgilangan "checkbox"larga eʼtiborli boʻlish tavsiya etiladi.

HopperFTCTexnologiyaSayohatJarima
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda