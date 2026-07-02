Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildi
Sunʼiy intellekt yordamida aviachiptalar va mehmonxonalar narxini bashorat qilish bilan tanilgan Hopper mobil ilovasi AQSH Federal savdo komissiyasi (FTC) bilan 35 million dollarlik kelishuvga erishdi. Mazkur kelishuv kompaniyaga nisbatan foydalanuvchilarni chalgʻitish va xizmatlarning yakuniy narxini yashirish boʻyicha qoʻyilgan ayblovlar ortidan kelib chiqdi. Bu holat raqamli bozorda isteʼmolchilar huquqlarini himoya qilish borasidagi navbatdagi jiddiy qadam boʻldi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
FTC maʼlumotlariga koʻra, Hopper ilovasi foydalanuvchilarni oʻzlari xohlamagan qarorlarni qabul qilishga majburlovchi "dark patterns" (qorongʻu andozalar) interfeys dizaynidan foydalangan. Bu usul orqali kompaniya qoʻshimcha toʻlovlarni yashirgan, ixtiyoriy xizmatlarni avtomatik ravishda tanlab qoʻygan va servisning haqiqiy qiymatini tushunishni qiyinlashtirgan. Mazkur amaliyotlar koʻplab sayohatchilarning kutilmagan xarajatlarga duch kelishiga sabab boʻlgan.
Xususan, regulyator Hopper’ning "VIP Support" va "Price Freeze" (Narxni muzlatish) xizmatlari boʻyicha isteʼmolchilarni aldaganini taʼkidlamoqda. Foydalanuvchilar ushbu funksiyalar ularning bron qilish jarayonini osonlashtiradi deb oʻylashgan, biroq amalda qoʻshimcha xarajatlar va mijozlarni qoʻllab-quvvatlash tizimidagi cheklovlarga duch kelishgan. Ilovada "choychaqa" va VIP xizmatlar uchun toʻlovlar ixtiyoriy deb koʻrsatilsa-da, ular koʻpincha oldindan belgilangan va interfeysning pastki qismlarida yashirilgan boʻlgan.
Narxni muzlatishdagi yolgʻonlarKompaniyaning eng ommabop xizmatlaridan biri boʻlgan "Price Freeze" yoki "Hold the Room" taklifi ham tanqidlar ostida qoldi. Hopper ushbu xizmat orqali maʼlum bir muddat davomida narx oʻzgarmasligini vaʼda qilgan. Biroq, FTC aniqlashicha, ilovada ushbu xizmatning cheklovlari haqida aniq maʼlumot berilmagan. Masalan, narxni muzlatish faqat maʼlum bir limitgacha amal qilgan va bron qilish imkoniyati saqlanib qolgan taqdirdagina ish bergan.
35 million dollarlik jarima mablagʻlari jabrlangan isteʼmolchilarga kompensatsiya toʻlash uchun yoʻnaltiriladi. Shuningdek, sud qaroriga koʻra, Hopper endilikda har qanday narx tuzilmasini notoʻgʻri talqin qilishdan tiyilishi shart. Kompaniya foydalanuvchi toʻlovni amalga oshirishidan oldin barcha yashirin komissiyalar va yakuniy narxni toʻliq va shaffof tarzda koʻrsatishi talab etiladi.
Hopper ushbu muammoga duch kelgan yagona kompaniya emas. Soʻnggi vaqtlarda FTC "keraksiz toʻlovlar" (junk fees) boʻyicha bir qator yirik servislarga qarshi kurash olib bormoqda:
- StubHub chipta sotish platformasi 10 million dollar jarima toʻlashga rozi boʻldi;
- Booking Holdings mehmonxona narxlarini yashirgani uchun 9,5 million dollar miqdorida jarimaga tortildi;
- Match, Fortnite va Dave neobanki ham shunga oʻxshash ayblovlar bilan kelishuvga erishgan.
…