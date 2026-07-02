Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkin

·22·Texno
Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkin

Intel kompaniyasi oʻzining yangi avlod Panther Lake protsessorlaridagi Intel Arc integratsiyalashgan grafik yadrolari (iGPU) uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi. Endilikda ushbu grafik tizimlar zarurat tugʻilganda kompyuterning deyarli barcha operativ xotirasidan (OZU) foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu texnologik qadam noutbuklar va ixcham tizimlarning grafik unumdorligini oshirishda yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya tomonidan chiqarilgan soʻnggi drayver yangilanishi tizim resurslarini taqsimlash algoritmlarini tubdan oʻzgartirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sozlamalar yordamida integratsiyalashgan grafik protsessor tizimdagi operativ xotiraning 93 foizigacha boʻlgan qismini oʻz ehtiyojlari uchun band qilishi mumkin. Bu ilgari kuzatilmagan koʻrsatkich boʻlib, odatda iGPU uchun ajratiladigan xotira miqdori qatʼiy cheklangan boʻlar edi.

Resurslarni taqsimlashdagi yangi yondashuv

Intel mutaxassislari ushbu imkoniyatni 64 GB operativ xotiraga ega tizim misolida tushuntirib berishdi. Bunday konfiguratsiyada Intel Arc grafik yadrosi 59,5 GB gacha xotirani oʻzlashtira oladi. Hozirda bozorda 128 GB operativ xotiraga ega noutbuklar kam boʻlsa-da, 64 GB xotirali modellar talaygina va aynan ular uchun ushbu yangilik katta ahamiyatga ega.

Taʼkidlash joizki, oddiy kompyuter oʻyinlari uchun bunchalik katta hajmdagi video xotira talab etilmaydi. Zamonaviy oʻyinlar odatda 8-16 GB video xotira bilan cheklanadi. Biroq, operativ xotiraning katta qismini iGPU ixtiyoriga berish boshqa professional vazifalarda qoʻl kelishi mumkin.

Amaliy ahamiyati va cheklovlar

Ushbu yangilanishdan koʻzlangan asosiy maqsad — murakkab hisob-kitoblar, katta hajmli maʼlumotlar bilan ishlash va sunʼiy intellekt modellarini mahalliy qurilmada oʻqitish kabi jarayonlarni osonlashtirishdir. Grafik yadro oʻz-oʻzidan juda yuqori unumdorlikka ega boʻlmasa-da, katta hajmdagi xotiraga kirish imkoniyati uning funksionalligini kengaytiradi.

Oʻzbekiston bozorida Intel protsessorlariga asoslangan noutbuklar juda ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu texnologiya mahalliy dasturchilar va dizaynerlar uchun ham qiziqarli boʻlishi tabiiy. Ayniqsa, kuchli diskret videokartaga ega boʻlmagan, lekin katta operativ xotira oʻrnatilgan ultrabuklar endi ogʻirroq vazifalarni bajarishga qodir boʻladi.

Shunga qaramay, foydalanuvchilar ehtiyotkor boʻlishlari tavsiya etiladi. Chunki grafik yadro tizim xotirasining 93 foizini egallab olsa, operatsion tizim va boshqa ilovalar uchun resurslar yetishmasligi oqibatida kompyuterning umumiy ishlash tezligi pasayishi mumkin. Intel muhandislari bu funksiyani faqat maxsus professional ehtiyojlar uchun faollashtirishni maslahat berishmoqda.

IntelIntel ArcPanther LakeTexnologiyaProtsessor
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda