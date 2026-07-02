Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkin
Intel kompaniyasi oʻzining yangi avlod Panther Lake protsessorlaridagi Intel Arc integratsiyalashgan grafik yadrolari (iGPU) uchun inqilobiy yangilanishni taqdim etdi. Endilikda ushbu grafik tizimlar zarurat tugʻilganda kompyuterning deyarli barcha operativ xotirasidan (OZU) foydalanish imkoniyatiga ega boʻladi. Bu texnologik qadam noutbuklar va ixcham tizimlarning grafik unumdorligini oshirishda yangi sahifa ochishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya tomonidan chiqarilgan soʻnggi drayver yangilanishi tizim resurslarini taqsimlash algoritmlarini tubdan oʻzgartirdi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, yangi sozlamalar yordamida integratsiyalashgan grafik protsessor tizimdagi operativ xotiraning 93 foizigacha boʻlgan qismini oʻz ehtiyojlari uchun band qilishi mumkin. Bu ilgari kuzatilmagan koʻrsatkich boʻlib, odatda iGPU uchun ajratiladigan xotira miqdori qatʼiy cheklangan boʻlar edi.
Resurslarni taqsimlashdagi yangi yondashuvIntel mutaxassislari ushbu imkoniyatni 64 GB operativ xotiraga ega tizim misolida tushuntirib berishdi. Bunday konfiguratsiyada Intel Arc grafik yadrosi 59,5 GB gacha xotirani oʻzlashtira oladi. Hozirda bozorda 128 GB operativ xotiraga ega noutbuklar kam boʻlsa-da, 64 GB xotirali modellar talaygina va aynan ular uchun ushbu yangilik katta ahamiyatga ega.
Taʼkidlash joizki, oddiy kompyuter oʻyinlari uchun bunchalik katta hajmdagi video xotira talab etilmaydi. Zamonaviy oʻyinlar odatda 8-16 GB video xotira bilan cheklanadi. Biroq, operativ xotiraning katta qismini iGPU ixtiyoriga berish boshqa professional vazifalarda qoʻl kelishi mumkin.
Amaliy ahamiyati va cheklovlarUshbu yangilanishdan koʻzlangan asosiy maqsad — murakkab hisob-kitoblar, katta hajmli maʼlumotlar bilan ishlash va sunʼiy intellekt modellarini mahalliy qurilmada oʻqitish kabi jarayonlarni osonlashtirishdir. Grafik yadro oʻz-oʻzidan juda yuqori unumdorlikka ega boʻlmasa-da, katta hajmdagi xotiraga kirish imkoniyati uning funksionalligini kengaytiradi.
Oʻzbekiston bozorida Intel protsessorlariga asoslangan noutbuklar juda ommabop ekanligini hisobga olsak, ushbu texnologiya mahalliy dasturchilar va dizaynerlar uchun ham qiziqarli boʻlishi tabiiy. Ayniqsa, kuchli diskret videokartaga ega boʻlmagan, lekin katta operativ xotira oʻrnatilgan ultrabuklar endi ogʻirroq vazifalarni bajarishga qodir boʻladi.
Shunga qaramay, foydalanuvchilar ehtiyotkor boʻlishlari tavsiya etiladi. Chunki grafik yadro tizim xotirasining 93 foizini egallab olsa, operatsion tizim va boshqa ilovalar uchun resurslar yetishmasligi oqibatida kompyuterning umumiy ishlash tezligi pasayishi mumkin. Intel muhandislari bu funksiyani faqat maxsus professional ehtiyojlar uchun faollashtirishni maslahat berishmoqda.
…