Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?

·20·Texno
Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?

Sunʼiy intellekt (AI) texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi nafaqat raqamli inqilobga, balki jiddiy ekologik inqirozga ham sabab boʻlmoqda. Dunyoning eng yirik texnologik gigantlari hisoblangan Google va Amazon kompaniyalari tomonidan eʼlon qilingan soʻnggi barqarorlik hisobotlari shuni koʻrsatmoqdaki, sunʼiy intellektni joriy etish yoʻlidagi poyga atrof-muhitga zararli tashlamalar miqdorini keskin oshirib yuborgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hisobot maʼlumotlariga koʻra, Google kompaniyasining umumiy karbonat angidrid tashlamalari oʻtgan yilga nisbatan 25 foizga oshgan. Amazon’da esa bu koʻrsatkich 16 foizni tashkil etmoqda. Ikkala kompaniya ham yaqin yillar ichida atmosferaga chiqariladigan zararli gazlarni nol darajaga tushirishga (net-zero) vaʼda bergan edi, biroq yangi texnologiyalarning energiya va suvga boʻlgan ulkan ehtiyoji bu maqsadlarga erishishni soʻroq ostida qoldirmoqda.

Maʼlumotlar markazlari va energiya isteʼmoli

Garchi kompaniyalar oʻz hisobotlarida chiqindilar ortishiga toʻgʻridan-toʻgʻri sunʼiy intellektni aybdor qilib koʻrsatmagan boʻlsalar-da, bilvosita dalillar aynan shunga ishora qilmoqda. Google va Amazon soʻnggi bir yilda AI tizimlarini qoʻllab-quvvatlash uchun energiya isteʼmoli sezilarli darajada oshganini tan olgan. Hatto Google kabi kompaniyalar qayta tiklanuvchi energiya manbalariga sarmoya kiritishiga qaramay, AI quvvatlarini taʼminlash uchun tabiiy gaz elektr stansiyalariga ham tayanishga majbur boʻlmoqda.

Asosiy muammo "Scope 3" deb ataladigan uchinchi darajali tashlamalar bilan bogʻliq. Bu toifaga kompaniya bevosita nazorat qilmaydigan, ammo uning faoliyati uchun zarur boʻlgan tovarlar va xizmatlar kiradi. Masalan, sunʼiy intellekt uchun zarur boʻlgan kuchli GPU (grafik protsessorlar) sotib olish va ulkan maʼlumotlar markazlarini qurish shular jumlasidandir. Google’ning bunday tashlamalari 2019-yildagi koʻrsatkichga nisbatan ikki baravarga koʻpaygan.

Amazon vaziyati yanada murakkabroq koʻrinish olgan. Kompaniya 2025-yilda global miqyosda boshqa har qanday kompaniyadan koʻra koʻproq maʼlumotlar markazi quvvatlarini ishga tushirganini maʼlum qildi. Faqatgina toʻrtinchi chorakning oʻzida 1,2 gigavattdan ortiq quvvat qoʻshilgan. Bu kabi kengayish kompaniyaning ekologik majburiyatlarini bajarishini qiyinlashtirmoqda, chunki yangi qurilayotgan obʼyektlar juda katta miqdorda energiya talab qiladi.

Ekologik muvozanat va kelajak istiqbollari

Qizigʻi shundaki, har ikki kompaniya ham oʻz hisobotlarida sunʼiy intellektning atrof-muhitga keltirishi mumkin boʻlgan foydalari haqida bir necha sahifalik maʼlumotlarni ilova qilgan. Ular AI iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda yordam berishini taʼkidlashmoqda, biroq amaldagi raqamlar hozircha buning teskarisini koʻrsatmoqda. Mutaxassislarning fikricha, texnologik gigantlar oʻz biznes modellarini jiddiy tarzda qayta koʻrib chiqishlari kerak boʻladi.

Oʻzbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun ham bu tendensiya muhim ahamiyatga ega. Global texnologik kompaniyalarning ekologik izi ortishi butun dunyo iqlimiga taʼsir qiladi. Shu bilan birga, mamlakatimizda raqamlashtirish va AI texnologiyalarini joriy etishda energiya samaradorligiga eʼtibor qaratish zarurligini anglatadi. Kelajakda quyidagi omillar hal qiluvchi rol oʻynashi kutilmoqda:

  • Maʼlumotlar markazlarini toʻliq yashil energiyaga oʻtkazish;
  • GPU va boshqa apparat vositalarining energiya tejamkorligini oshirish;
  • Karbonat angidridni tutib qolish texnologiyalariga sarmoya kiritish;
  • AI algoritmlarini optimallashtirish orqali hisoblash quvvatlarini kamaytirish.
Xulosa oʻrnida aytish mumkinki, sunʼiy intellekt poygasi faqatgina algoritmlar va tezlik ustidagi kurash emas, balki sayyoramiz resurslari uchun ham katta sinovdir. Google va Amazon kabi yetakchilarning bu boradagi muammolari butun texnologiya olami uchun jiddiy ogohlantirish boʻlib xizmat qiladi.

GoogleAmazonSunʼiy IntellektEkologiyaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinAnthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkinBugun, 00:21Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda