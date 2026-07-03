Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkin
Sunʼiy intellekt (AI) sohasida yetakchi startaplardan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasi oʻzining apparat taʼminoti mustaqilligini taʼminlash yoʻlida muhim qadam tashlamoqda. The Information nashrining xabar berishicha, kompaniya hozirda Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung bilan yangi avlod chiplarini hamkorlikda ishlab chiqarish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu strategik harakat sohadagi chip taqchilligi muammosini hal qilish va NVIDIA kabi yirik yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Hozircha Anthropic yangi protsessorning texnik imkoniyatlari, uning serverlarda qanday joylashishi yoki aynan qaysi hisoblash vazifalarini bajarishi borasida yakuniy qarorga kelmagan. Shunga qaramay, Samsung bilan aloqalarning oʻrnatilishi kompaniyaning oʻz texnologik ekotizimini yaratishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi. Anthropic vakillari TechCrunch nashriga bergan izohida, Google, Amazon va NVIDIA chiplarini oʻz ichiga olgan diversifikatsiyalangan apparat bazasi kompaniya uchun hamon ustuvor boʻlib qolishini taʼkidlashgan.
Raqobat va bozor konʼyunkturasiAnthropic kompaniyasining ushbu tashabbusi uning asosiy raqobatchisi OpenAI tomonidan amalga oshirilgan soʻnggi loyihalarga javob boʻlishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan haftada OpenAI Broadcom bilan hamkorlikda "Jalapeño" deb nomlangan shaxsiy chipini ishlab chiqishini eʼlon qilgan edi. Ushbu chip energiya samaradorligi boʻyicha boshqa raqobatchilardan ustun kelishi kutilmoqda. Shu sababli, Anthropic ham poygadan ortda qolmaslik uchun oʻz yechimlarini izlamoqda.
Hozirgi vaqtda NVIDIA chip sanoatining mutlaq yetakchisi hisoblanadi, biroq koʻplab AI kompaniyalari oʻzlarining maxsus hisoblash vazifalari uchun noyob apparat vositalarini yaratishga intilmoqda. Google va Amazon allaqachon oʻzlarining bulutli xizmatlari doirasida maxsus ishlab chiqilgan TPU (Tensor Processing Unit) chiplarini taklif qilmoqda. Anthropic esa bu yoʻnalishda Samsung bilan hamkorlik qilish orqali oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqchi.
Samsung kompaniyasining roliSamsung kompaniyasi AI chiplari bozorida shunchaki ishlab chiqaruvchi emas, balki muhim strategik hamkor hisoblanadi. U allaqachon NVIDIA uchun chiplar yetkazib beradi va ayni paytda NVIDIA dasturiy taʼminotidan oʻz ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanadi. Maʼlumotlarga koʻra, ikki kompaniya Janubiy Koreyada sunʼiy intellekt chiplari zavodini qurish ustida ishlamoqda. Shuningdek, Samsung Google bilan ham chip ishlab chiqarish borasida muzokaralar olib borgan.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT sektori uchun bu kabi yangiliklar global texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Sunʼiy intellekt modellarining (masalan, Claude) ishlash tezligi va samaradorligi bevosita ushbu chiplarga bogʻliq. Agar Anthropic va Samsung hamkorligi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu kelajakda AI xizmatlarining yanada arzonlashishi va ommalashishiga olib kelishi mumkin.
Xulosa qilib aytganda, Anthropic kompaniyasining oʻz chiplarini yaratish rejasi nafaqat texnik zaruriyat, balki strategik mustaqillik sari tashlangan qadamdir. Samsung kabi tajribali hamkor bilan ishlash kompaniyaga NVIDIA hukmronlik qilayotgan bozorda oʻz oʻrnini topishga yordam beradi. Hozircha loyihaning aniq muddatlari va texnik tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu hamkorlik yaqin yillarda AI infratuzilmasini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.
…