Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkin

·17·Texno
Anthropic kompaniyasi Samsung bilan oʻzining shaxsiy sunʼiy intellekt chiplarini ishlab chiqishi mumkin

Sunʼiy intellekt (AI) sohasida yetakchi startaplardan biri hisoblangan Anthropic kompaniyasi oʻzining apparat taʼminoti mustaqilligini taʼminlash yoʻlida muhim qadam tashlamoqda. The Information nashrining xabar berishicha, kompaniya hozirda Janubiy Koreyaning texnologik giganti Samsung bilan yangi avlod chiplarini hamkorlikda ishlab chiqarish boʻyicha muzokaralar olib bormoqda. Ushbu strategik harakat sohadagi chip taqchilligi muammosini hal qilish va NVIDIA kabi yirik yetkazib beruvchilarga boʻlgan qaramlikni kamaytirishga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Hozircha Anthropic yangi protsessorning texnik imkoniyatlari, uning serverlarda qanday joylashishi yoki aynan qaysi hisoblash vazifalarini bajarishi borasida yakuniy qarorga kelmagan. Shunga qaramay, Samsung bilan aloqalarning oʻrnatilishi kompaniyaning oʻz texnologik ekotizimini yaratishga boʻlgan jiddiy intilishidan dalolat beradi. Anthropic vakillari TechCrunch nashriga bergan izohida, Google, Amazon va NVIDIA chiplarini oʻz ichiga olgan diversifikatsiyalangan apparat bazasi kompaniya uchun hamon ustuvor boʻlib qolishini taʼkidlashgan.

Raqobat va bozor konʼyunkturasi

Anthropic kompaniyasining ushbu tashabbusi uning asosiy raqobatchisi OpenAI tomonidan amalga oshirilgan soʻnggi loyihalarga javob boʻlishi mumkin. Eslatib oʻtamiz, oʻtgan haftada OpenAI Broadcom bilan hamkorlikda "Jalapeño" deb nomlangan shaxsiy chipini ishlab chiqishini eʼlon qilgan edi. Ushbu chip energiya samaradorligi boʻyicha boshqa raqobatchilardan ustun kelishi kutilmoqda. Shu sababli, Anthropic ham poygadan ortda qolmaslik uchun oʻz yechimlarini izlamoqda.

Hozirgi vaqtda NVIDIA chip sanoatining mutlaq yetakchisi hisoblanadi, biroq koʻplab AI kompaniyalari oʻzlarining maxsus hisoblash vazifalari uchun noyob apparat vositalarini yaratishga intilmoqda. Google va Amazon allaqachon oʻzlarining bulutli xizmatlari doirasida maxsus ishlab chiqilgan TPU (Tensor Processing Unit) chiplarini taklif qilmoqda. Anthropic esa bu yoʻnalishda Samsung bilan hamkorlik qilish orqali oʻz pozitsiyasini mustahkamlamoqchi.

Samsung kompaniyasining roli

Samsung kompaniyasi AI chiplari bozorida shunchaki ishlab chiqaruvchi emas, balki muhim strategik hamkor hisoblanadi. U allaqachon NVIDIA uchun chiplar yetkazib beradi va ayni paytda NVIDIA dasturiy taʼminotidan oʻz ishlab chiqarish jarayonlarida foydalanadi. Maʼlumotlarga koʻra, ikki kompaniya Janubiy Koreyada sunʼiy intellekt chiplari zavodini qurish ustida ishlamoqda. Shuningdek, Samsung Google bilan ham chip ishlab chiqarish borasida muzokaralar olib borgan.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar va mahalliy IT sektori uchun bu kabi yangiliklar global texnologik poyganing yangi bosqichini anglatadi. Sunʼiy intellekt modellarining (masalan, Claude) ishlash tezligi va samaradorligi bevosita ushbu chiplarga bogʻliq. Agar Anthropic va Samsung hamkorligi muvaffaqiyatli yakunlansa, bu kelajakda AI xizmatlarining yanada arzonlashishi va ommalashishiga olib kelishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, Anthropic kompaniyasining oʻz chiplarini yaratish rejasi nafaqat texnik zaruriyat, balki strategik mustaqillik sari tashlangan qadamdir. Samsung kabi tajribali hamkor bilan ishlash kompaniyaga NVIDIA hukmronlik qilayotgan bozorda oʻz oʻrnini topishga yordam beradi. Hozircha loyihaning aniq muddatlari va texnik tafsilotlari ochiqlanmagan boʻlsa-da, bu hamkorlik yaqin yillarda AI infratuzilmasini butunlay oʻzgartirishi kutilmoqda.

AnthropicSamsungSunʼiy IntellektChipTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiNASA va Blue Origin: Oy missiyalari New Glenn raketasidagi avariyaga qaramay davom etadiBugun, 00:52Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Sunʼiy intellektning bahosi: Google va Amazon ekologik vaʼdalarini bajara olmayaptimi?Bugun, 00:26Yerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiYerga juda yaqin masofada hayot uchun mos boʻlishi mumkin boʻlgan sayyora topildiBugun, 00:22Hopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiHopper sayohat servisi yashirin toʻlovlar sababli 35 million dollar jarimaga tortildiKecha, 23:55Intel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinIntel kompaniyasi iGPU imkoniyatlarini kengaytirdi: Panther Lake chiplari deyarli butun operativ xotirani egallashi mumkinKecha, 23:50Meta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiMeta sunʼiy intellekt yordamida oʻyin yaratuvchi Pocket ilovasini taqdim etdiKecha, 23:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
iPhone 18 Pro kutilganidan qalinroq boʻladi: Apple kamera tizimida inqilob qilmoqchi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda