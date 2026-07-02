Ispaniya va Avstriya pley-offda, uchrashuvdan jonli matnli translyatsiya

45+1'
Shtefan Posh (Avstriya) raqibiga nisbatan haddan ortiq kuch ishlatib qoida buzgan bo‘lsa-da, hakam tomonidan jazolanmadi. Ispaniya qulay masofadan erkin zarbani qo‘lga kiritdi.
45+1'
Shtefan Posh (Avstriya) raqibiga nisbatan haddan ortiq kuch ishlatib qoida buzgan bo‘lsa-da, hakam tomonidan jazolanmadi. Ispaniya qulay masofadan erkin zarbani qo‘lga kiritdi.
45'
Birinchi taymga qo‘shimcha vaqt sifatida 4 daqiqa berildi.
45'
Mixael Gregorich (Avstriya) so‘nggi himoyachidan o‘tib ketdi, ammo yordamchi hakam ofsayd holatini ko‘rsatgach, hakam o‘yinni to‘xtatdi.
44'
Marsel Sabitser (Avstriya) raqibini yiqitdi va Glenn Nyuberg o‘yinni to‘xtatdi.
43'
Xaver Shlager (Avstriya) darvoza tomon intildi, ammo himoyachi o‘z vaqtida qaytib kelib, uni to‘xtatdi.
42'
Aleksander Shlager sakrab, Aleks Baena (Ispaniya) bajargan burchak zarbasini to‘sib qoldi.
41'
Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasiga to‘p uzatdi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etib to‘pni uzoqlashtirdi. Ispaniya raqiblarini burchak zarbasini berishga majbur qildi.
41'
Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasiga to‘p uzatdi, ammo raqib himoyasi xavfni bartaraf etib to‘pni uzoqlashtirdi. Ispaniya raqiblarini burchak zarbasini berishga majbur qildi.
40'
Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasi tashqarisida yaxshi uzatmani qabul qildi va qulay holatdan zarba urdi, ammo zarba himoyachi tomonidan to‘sib qolindi.
39'
Lamin Yamal (Ispaniya) bir necha himoyachini ajoyib tarzda chalg‘itib, jaza maydonchasi chekkasidan darvoza markaziga burib zarba urdi. Biroq zarba kuchsiz bo‘ldi va Aleksander Shlager uni osongina qaytardi.
38'
Marsel Sabitser (Avstriya) maydon bo‘ylab berilgan uzatmaga yetib olishga harakat qildi, ammo uzatma juda uzoq bo‘ldi va to‘p maydondan chiqib ketdi. Ispaniyaga darvoza zarbasi tayinlandi.
36'⚽1-0
GOL! 1:0. Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasida ajoyib o‘yin intuitsiyasi namoyish etib, zo‘r uzatmani ilib oldi va birinchi urinishdayoq to‘pni pastki o‘ng burchakka yo‘lladi. Golga Mark Kukurelya uzatma berdi. 1:0.
36'
Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasida sheriklaridan birortasini topa olmadi va uning uzatmasi to‘sib qolindi.
35'
David Alaba (Avstriya) oldinga chiqib, uzoq masofadan kuchli zarba urdi, ammo to‘p darvoza ustidan ancha baland uchib ketdi. To‘p maydondan chiqdi va Ispaniyaga darvoza zarbasi tayinlandi.
34'
Lamin Yamal (Ispaniya) ofsayd holatida deb belgilanishi sababli o‘yin to‘xtatildi.
33'
Aleksander Shlager darvozasidan chiqib, Lamin Yamal (Ispaniya) bajargan burchak zarbasini to‘sib qoldi.
33'
Ajoyib uzatma Mikel Oyarsabal (Ispaniya)ni jaza maydonchasi chekkasida topdi va u to‘pni pastki o‘ng burchakka yo‘naltirdi. Aleksander Shlager qiyin ahvolga tushay dedi, ammo so‘nggi lahzada ajoyib tarzda to‘pni qaytardi. Ispaniya burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
32'
Lamin Yamal (Ispaniya) jaza maydonchasiga kirib bordi, ikki himoyachini aylanib o‘tdi va penalti nuqtasi atrofidan zarba urdi. Zarba kuchli edi, ammo aniqlikdan uzoq bo‘ldi va darvozabon uni osongina to‘xtatdi. Hisob o‘zgarishsiz qolmoqda.
32'
Lamin Yamal (Ispaniya) jaza maydonchasiga kirib bordi, ikki himoyachini aylanib o‘tdi va penalti nuqtasi atrofidan zarba urdi. Zarba kuchli edi, ammo aniqlikdan uzoq bo‘ldi va darvozabon uni osongina to‘xtatdi. Hisob o‘zgarishsiz qolmoqda.
30'
Gol hisobga olinmadi! Mark Kukurelya (Ispaniya) to‘pni darvozaga kiritdi, ammo Glenn Nyuberg qoida buzilganini bildirib hushtak chaldi.
29'
To‘p maydondan chiqdi va Ispaniya navbatdagi burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
29'
Dani Olmo (Ispaniya) bir necha himoyachini aylanib o‘tdi, ammo raqib futbolchisi to‘pni muvaffaqiyatli uzoqlashtirdi. To‘p maydondan chiqdi va Ispaniya burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
29'
Dani Olmo (Ispaniya) bir necha himoyachini aylanib o‘tdi, ammo raqib futbolchisi to‘pni muvaffaqiyatli uzoqlashtirdi. To‘p maydondan chiqdi va Ispaniya burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
27'
Pedro Porro (Ispaniya) kuchli uzatma amalga oshirdi, ammo u hech qanday xavf tug‘dirmadi.
24'
Hakam hushtak chaldi va futbolchilar dam olib, o‘zlarini tetiklashtirib olishadi.
22'
Mikel Oyarsabal (Ispaniya) jaza maydonchasiga berilgan to‘pga yetib olishga bor kuchini sarfladi, ammo to‘pga yeta olmadi.
19'
Pedro Porro (Ispaniya) jaza maydonchasiga to‘p uzatdi, ammo Aleksander Shlager darvozasidan chiqib, to‘pni qo‘lga oldi.
18'
Marsel Sabitser (Avstriya) jaza maydonchasiga Mixael Gregorich tomon aniq to‘p uzatdi, ammo u uzatmaga yeta olmadi. To‘p maydondan chiqdi va Ispaniyaga darvoza zarbasi tayinlandi.
16'
Paul Vanner (Avstriya) raqibidan uzilib chiqishga urinar ekan, haddan ortiq dag‘allik qildi va hakam qoida buzilganini bildirib hushtak chaldi.
15'
Glenn Nyuberg David Alaba (Avstriya) tomonidan qo‘pol tarzda amalga oshirilgan harakatni e’tiborsiz qoldira olmadi va hushtak chaldi.
12'
Aleks Baena (Ispaniya) burchak zarbasini bajardi. U to‘pni jaza maydonchasiga uzatdi, ammo to‘p faqat raqib futbolchisining boshiga tegib, xavf bartaraf etildi.
12'
Himoyachilardan biri so‘nggi daqiqada ulgurib, Aleks Baena (Ispaniya) uzatmasini ajoyib tarzda to‘sib qoldi. To‘p maydondan chiqdi. Ispaniya burchak zarbasidan gol urish imkoniga ega bo‘ladi.
11'
Lamin Yamal (Ispaniya) yakka tartibda oldinga intildi, ammo raqib futbolchisi uni to‘xtatgani sababli xavf yarata olmadi.
11'
Kevin Danso (Avstriya) raqibini yiqitdi. Glenn Nyuberg buni aniq ko‘rib, qoida buzilganini bildirib hushtak chaldi. Ispaniya erkin zarbani qo‘lga kiritdi.
9'
Emerik Laport (Ispaniya) burchak zarbasidan so‘ng zarba urish uchun ajoyib tarzda sakradi, ammo to‘p boshining ustidan oshib, darvozadan ancha baland ketdi. To‘p maydondan chiqdi va Avstriyaga darvoza zarbasi tayinlandi.
8'
Ispaniya navbatdagi burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
8'
Mark Kukurelya (Ispaniya) raqibni aylanib o‘tishga uringanidan so‘ng to‘p to‘sib chiqarildi. Ispaniya burchak zarbasini qo‘lga kiritdi.
7'
Dani Olmo (Ispaniya) jaza maydonchasidan tashqaridan zarba urdi, ammo urinishi to‘sib qolindi.
6'
Aleks Baena (Ispaniya) kalta burchak zarbasini bajardi.
5'
Lamin Yamal (Ispaniya) jaza maydonchasiga uzatma berdi, ammo urinishi to‘silib, to‘p maydondan chiqib ketdi. Ispaniyaga burchak zarbasi tayinlandi.
4'
Romano Shmid (Avstriya) jaza maydonchasidan tashqaridan sherigiga uzatma berishga urindi, ammo raqib himoyasi tez harakat qilib, hujumni bartaraf etdi.
4'
Romano Shmid (Avstriya) jaza maydonchasidan tashqaridan sherigiga uzatma berishga urindi, ammo raqib himoyasi tez harakat qilib, hujumni bartaraf etdi.
2'
Lamin Yamal (Ispaniya) bir necha futbolchini aylanib o‘tib, o‘rta masofadan darvoza markaziga past zarba urdi. Darvozabon buni kutmagan edi, ammo ajoyib tarzda to‘pni qaytarib, xavfni bartaraf etdi.
1'
Marsel Sabitser (Avstriya) jaza maydonchasiga uzatma uzatdi, ammo raqib himoyachilari to‘pni tezda to‘sib qolishdi.
1'⏱
Mana, o‘yin hozirgina boshlandi!
00:02
Futbolchilar maydonga chiqishdi va o‘yin boshlanay deb turibdi. To‘pni birinchi bo‘lib Ispaniya o‘yinga kiritadi.
23:50
Ushbu uchrashuv uchun boshlang‘ich tarkiblar e’lon qilindi.
23:49
Bugungi o‘yinni Glenn Nyuberg boshqaradi.
23:47
Jonli matnli translyatsiyamizga xush kelibsiz. Maydonda sodir bo‘layotgan voqealarni batafsil yoritishga harakat qilamiz. O‘yin boshlanishiga sanoqli daqiqalar qoldi.
…