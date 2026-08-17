O‘zbekiston benzin importini 54 foizga oshirdi

·8·Iqtisodiyot
O‘zbekiston benzin importini 54 foizga oshirdi
Qisqacha

O'zbekiston 2026 yilning yanvar-iyul oylarida 710 ming tonna benzin import qildi, bu 2025 yilning mos davriga nisbatan 248,3 ming tonna yoki 54 foizga ko'pdir. Import qilingan benzinning umumiy qiymati 426 mln AQSH dollarini, bir tonnaning o'rtacha narxi esa 600 dollarni tashkil etdi. 2025 yilning shu davrida mamlakat 461,7 ming tonna benzinni 264,9 mln dollarga import qilgan, bir tonnaning o'rtacha qiymati 575 dollar bo'lgan.

O‘zbekiston 2026 yilning yanvar–iyul oylarida benzin importini sezilarli darajada oshirdi. Dastlabki 7 oyda mamlakatga 710 ming tonna benzin olib kelingan.

Bu ko‘rsatkich 2025 yilning mos davriga nisbatan 248,3 ming tonnaga yoki 54 foizga ko‘p. Joriy yilda import qilingan benzinning umumiy qiymati 426 mln AQSH dollarini tashkil etgan.

Hisob-kitoblarga ko‘ra, 2026 yilning yanvar–iyul oylarida import qilingan benzinning o‘rtacha narxi har tonna uchun 600 dollarga to‘g‘ri kelgan.

Taqqoslash uchun, 2025 yilning shu davrida O‘zbekiston 264,9 mln dollarlik 461,7 ming tonna benzin import qilgan. O‘shanda bir tonna benzinning o‘rtacha qiymati 575 dollar bo‘lgan.

Shu tariqa, bir yil ichida benzin importi nafaqat hajm jihatdan, balki umumiy qiymat bo‘yicha ham oshgan.

O'zbekiston
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob«Avval O'zbekiston ta'minlanadi»: Afg'onistonga elektr sotish bo'yicha rasmiy javob15.08, 20:3417 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi17 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14.08, 17:5217 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda17 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14.08, 11:1214 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi14 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13.08, 17:4114 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda13.08, 11:2113 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi12.08, 18:09
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Iqtisodiyot yangiliklar

13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
13 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
Chegaralar yopildi: O‘zbekiston va Pokiston Afg‘onistonni chetlab o‘tadigan yo‘lni tanladi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
4 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
3 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
10 avgust uchun valyuta kurslari e’lon qilindi
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
12 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 avgust kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi
Parrandachilikka 10 foizli kredit: yangi tartib joriy etiladi