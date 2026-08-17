Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdi
Fransiyada yangi futbol mavsumi haqiqiy kutilmagan sensatsiya bilan boshlandi. Mamlakat Superkubogi (Trophée des Champions) uchun kechgan bahsda amaldagi milliy kubok sohibi «Lans» o'z maydoni — muhtasham «Bollar-Delelis» stadionida Liga 1 chempioni hisoblangan Parijning yulduzli «PSJ» klubini qabul qildi.
Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bellashuvda mezbonlar 1:0 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixida ilk bor Fransiya Superkubogi sohibiga aylandi.
32-daqiqadagi Tovenning goli va 39-daqiqadagi qizil kartochka
Uchrashuv taqdiri birinchi bo'limning o'zidayoq keskin burilish yasagan bir necha epizodlar bilan hal bo'ldi:
Tovendan g'alaba goli: Bahsning 32-daqiqasida «Lans»ning tajribali hujumchisi Florian Toven parijliklar darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0);
«Lans»ning kamchilikda qolishi: Oradan atigi 7 daqiqa o'tib, 39-daqiqada mezbonlar himoyachisi Antonio maydondan chetlatildi. Natijada «Lans» uchrashuvning 50 daqiqadan ortiq vaqtini 10 kishi bo'lib o'tkazishga majbur bo'ldi;
«PSJ»ning samarasiz bosimi: Parij grandi tarkibda Kvarasxeliya, Vitinya, Hakimi va zaxiradan tushgan Dembele kabi yulduzlar bilan raqib darvozasiga uzluksiz bosim o'tkazdi, biroq mustahkam himoyani yorib o'ta olmadi;
Mendeshning chetlatilishi: Bahs yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada «PSJ» himoyachisi Nunu Mendesh ham to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.
Fransiya Superkubogi. Final
«Lans» — «PSJ» — 1:0
16 avgust, «Bollar-Delelis» stadioni
Gol: Toven (32).
«Lans» tarkibi: Risser, Antonio, Ganiu, Ivanovich (Agilar, 46), Titraui (Haydara, 81), Abdulhamid, Kyuizans (Bulatovich, 65), Navroski, Sima (Fofana, 75), Toven (Skuras, 75), Udol.
«PSJ» tarkibi: Safonov, Hakimi, Zabarniy, Pacho, Din (Mendesh, 60), Beraldo (Ruis, 60), Vitinya, Zair-Emeri (Dro, 82), Akliush (Dembele, 60), Kvarasxeliya (Mayulu, 70), Due.
Ogohlantirishlar: Due (64), Ruis (89), Hakimi (90), Bulatovich (90).
Chetlatishlar: Antonio (39) — Mendesh (87).
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…