Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdi

·8·Sport
Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdi

Fransiyada yangi futbol mavsumi haqiqiy kutilmagan sensatsiya bilan boshlandi. Mamlakat Superkubogi (Trophée des Champions) uchun kechgan bahsda amaldagi milliy kubok sohibi «Lans» o'z maydoni — muhtasham «Bollar-Delelis» stadionida Liga 1 chempioni hisoblangan Parijning yulduzli «PSJ» klubini qabul qildi.

Murosasiz va kurashlarga boy kechgan bellashuvda mezbonlar 1:0 hisobida g'alaba qozonib, o'z tarixida ilk bor Fransiya Superkubogi sohibiga aylandi.

32-daqiqadagi Tovenning goli va 39-daqiqadagi qizil kartochka

Uchrashuv taqdiri birinchi bo'limning o'zidayoq keskin burilish yasagan bir necha epizodlar bilan hal bo'ldi:

  • Tovendan g'alaba goli: Bahsning 32-daqiqasida «Lans»ning tajribali hujumchisi Florian Toven parijliklar darvozasini aniq nishonga olib, hisobni ochdi (1:0);

  • «Lans»ning kamchilikda qolishi: Oradan atigi 7 daqiqa o'tib, 39-daqiqada mezbonlar himoyachisi Antonio maydondan chetlatildi. Natijada «Lans» uchrashuvning 50 daqiqadan ortiq vaqtini 10 kishi bo'lib o'tkazishga majbur bo'ldi;

  • «PSJ»ning samarasiz bosimi: Parij grandi tarkibda Kvarasxeliya, Vitinya, Hakimi va zaxiradan tushgan Dembele kabi yulduzlar bilan raqib darvozasiga uzluksiz bosim o'tkazdi, biroq mustahkam himoyani yorib o'ta olmadi;

  • Mendeshning chetlatilishi: Bahs yakunlanishi arafasida, 87-daqiqada «PSJ» himoyachisi Nunu Mendesh ham to'g'ridan-to'g'ri qizil kartochka olib, maydonni tark etdi.

Fransiya Superkubogi. Final

  • «Lans» — «PSJ» — 1:0

  • 16 avgust, «Bollar-Delelis» stadioni

  • Gol: Toven (32).

  • «Lans» tarkibi: Risser, Antonio, Ganiu, Ivanovich (Agilar, 46), Titraui (Haydara, 81), Abdulhamid, Kyuizans (Bulatovich, 65), Navroski, Sima (Fofana, 75), Toven (Skuras, 75), Udol.

  • «PSJ» tarkibi: Safonov, Hakimi, Zabarniy, Pacho, Din (Mendesh, 60), Beraldo (Ruis, 60), Vitinya, Zair-Emeri (Dro, 82), Akliush (Dembele, 60), Kvarasxeliya (Mayulu, 70), Due.

  • Ogohlantirishlar: Due (64), Ruis (89), Hakimi (90), Bulatovich (90).

  • Chetlatishlar: Antonio (39) — Mendesh (87).

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Bugun, 09:04«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...Bugun, 08:58Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Bugun, 08:54«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?