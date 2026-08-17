Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradi

·38·Dunyo
Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradi
Qisqacha

Vengriyaning sharqida Polshaga tegishli ziyoratchilar avtobusi halokatga uchrashi oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, kamida 10 kishi og'ir jarohatlandi. Fojia 16 avgust kuni taxminan soat 01:00 da M3 avtomagistralida, Mezyokerestesh shahri yaqinida sodir bo'lgan va avtobusda 57 nafar yo'lovchi hamda ikki nafar haydovchi bo'lgan.

Vengriyaning sharqiy qismida ziyoratchilarni olib ketayotgan Polshaga tegishli avtobusning halokatga uchrashi oqibatida 12 kishi halok bo‘ldi, yana kamida 10 kishi og‘ir jarohatlandi. Fojia 16 avgust kuni ertalab, M3 avtomagistralida Mezyokerestesh shahri yaqinida sodir bo‘lgan.

Ma’lum qilinishicha, avtobusda 57 nafar yo‘lovchi va ikki nafar haydovchi bo‘lgan. Ular Bosniya va Gersegovinadagi mashhur Medjugore ziyoratgohidan Polshaga qaytib ketayotgan edi. Taxminan soat 01:00 da avtobus yo‘ldan chiqib, yo‘l chetidagi ariqqa tushgan va yonboshlab ag‘darilgan.

Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib kelganida, ayrim yo‘lovchilar ag‘darilgan avtobus ichida, hatto o‘rindiqlar ostida qisilib qolgani aniqlangan. Jabrlanganlar Mishkols, Debretsen, Eger va yana bir qator yaqin shaharlardagi shifoxonalarga olib ketilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 37 kishi yengil jarohat olgan.

Halokatning dastlabki sababi sifatida haydovchining rulda uxlab qolgani taxmin qilinmoqda. U tirik qolgan va politsiya tomonidan ushlangan. Huquq-tartibot organlari hodisaning aniq sabablarini tekshirmoqda.

Halokatdan omon qolgan yo‘lovchilardan biri Helena Tluchek fojia joyidagi manzarani og‘ir holat sifatida tasvirlagan. U jarohat olganiga qaramay, vayrona ostida qolgan ikki kishini chiqarishga va singlisiga yordam berishga harakat qilgan.

Fojia Polsha va Vengriya rasmiylarini ham chuqur qayg‘uga soldi. Polsha prezidenti Karol Navrotskiy marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Polsha hukumati esa tirik qolgan fuqarolarni vatanga qaytarish uchun maxsus choralar ko‘rishini ma’lum qildi.

Ayni paytda halokat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Marhumlarning barchasi Polsha fuqarolari bo‘lgani rasmiy tasdiqlangan.

VengriyaPolshaMedjugorjeBosniya va GersegovinaMiskolc
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Yosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiYosh shifokor xususiy shifoxonadagi ilk ish kunidayoq iste’foga chiqdiBugun, 11:02Eron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiEron AQSH harbiylarini ushlash uchun mukofot e’lon qildiBugun, 10:08€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildi€9 millionlik san'at xazinasi topildi: mashhur rassomlarning o'g'irlangan kartinalari qaytarildiBugun, 06:29Holandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiHolandning "sevimli sabzisi" Norvegiyada xitga aylandi: hatto yangi nom ham oldiBugun, 06:03Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Ronaldo va Jorjina nihoyat ramziy sanada nikohdan o‘tishdi: ilk video va suratlar tarmoqlarda tarqaldi! (video)Bugun, 06:00Indoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiIndoneziyada 7,7 magnitudali zilzila: qurbonlar soni 53 nafarga yetdiBugun, 05:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Qozog‘istonlik kelinning mahr uchun kutilmagan talabi barchani hayratga soldi
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Ronaldu va Jorjinaning to‘yiga taklif etilgan mehmonlar ro‘yxati shov-shuvda
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Glazgoda ulkan ajdarho osmonda paydo bo‘lib, barchani hayratga soldi
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Atlantikada ulkan oq akula paydo bo‘ldi, yanada kattasi yaqinlashmoqda
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Dunyodagi eng chiroyli so‘z e’lon qilindi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Oshqozonidan butun o‘ljalar chiqqan maxluq sohilga chiqdi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Dron ilk bor kitning tug‘ilish jarayonini to‘liq tasvirga oldi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi
Bog‘cha tarbiyachisining bu mehri millionlar qalbini zabt etdi