Vengriyada ziyoratchilar avtobusi halokatga uchradi
Vengriyaning sharqida Polshaga tegishli ziyoratchilar avtobusi halokatga uchrashi oqibatida 12 kishi halok bo'ldi, kamida 10 kishi og'ir jarohatlandi. Fojia 16 avgust kuni taxminan soat 01:00 da M3 avtomagistralida, Mezyokerestesh shahri yaqinida sodir bo'lgan va avtobusda 57 nafar yo'lovchi hamda ikki nafar haydovchi bo'lgan.
Vengriyaning sharqiy qismida ziyoratchilarni olib ketayotgan Polshaga tegishli avtobusning halokatga uchrashi oqibatida 12 kishi halok bo‘ldi, yana kamida 10 kishi og‘ir jarohatlandi. Fojia 16 avgust kuni ertalab, M3 avtomagistralida Mezyokerestesh shahri yaqinida sodir bo‘lgan.
Ma’lum qilinishicha, avtobusda 57 nafar yo‘lovchi va ikki nafar haydovchi bo‘lgan. Ular Bosniya va Gersegovinadagi mashhur Medjugore ziyoratgohidan Polshaga qaytib ketayotgan edi. Taxminan soat 01:00 da avtobus yo‘ldan chiqib, yo‘l chetidagi ariqqa tushgan va yonboshlab ag‘darilgan.
Qutqaruvchilar voqea joyiga yetib kelganida, ayrim yo‘lovchilar ag‘darilgan avtobus ichida, hatto o‘rindiqlar ostida qisilib qolgani aniqlangan. Jabrlanganlar Mishkols, Debretsen, Eger va yana bir qator yaqin shaharlardagi shifoxonalarga olib ketilgan. Rasmiy ma’lumotlarga ko‘ra, 37 kishi yengil jarohat olgan.
Halokatning dastlabki sababi sifatida haydovchining rulda uxlab qolgani taxmin qilinmoqda. U tirik qolgan va politsiya tomonidan ushlangan. Huquq-tartibot organlari hodisaning aniq sabablarini tekshirmoqda.
Halokatdan omon qolgan yo‘lovchilardan biri Helena Tluchek fojia joyidagi manzarani og‘ir holat sifatida tasvirlagan. U jarohat olganiga qaramay, vayrona ostida qolgan ikki kishini chiqarishga va singlisiga yordam berishga harakat qilgan.
Fojia Polsha va Vengriya rasmiylarini ham chuqur qayg‘uga soldi. Polsha prezidenti Karol Navrotskiy marhumlarning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Polsha hukumati esa tirik qolgan fuqarolarni vatanga qaytarish uchun maxsus choralar ko‘rishini ma’lum qildi.
Ayni paytda halokat yuzasidan tergov ishlari davom etmoqda. Marhumlarning barchasi Polsha fuqarolari bo‘lgani rasmiy tasdiqlangan.
…