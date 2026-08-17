Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqori
Ferrari’ning tarixidagi birinchi to'liq elektromobili — Luce auksionda nihoyatda yuqori narxda sotildi. Avtomobil uchun 40 million dollar to'langan.
Boshlang'ich narxdan keskin oshib ketdi
Auksionda Luce uchun boshlang'ich narx 550 ming yevro etib belgilangan edi. Biroq yakuniy narx kutilganidan ancha yuqori chiqib, 40 million dollarga yetdi.
Ferrari’ning ilk elektromobili uchun to'langan summa avtomobilning boshlang'ich narxidan keskin farq qildi.
Joni Ayv studiyasi bilan hamkorlik
Luce modeli Ferrari tomonidan mashhur dizayner Joni Ayv studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.
Aynan Ferrari tarixida yangi davrni boshlab berayotgan ushbu modelning o'ziga xos dizayni va cheklanganligi kolleksionerlar e'tiborini tortgan.
Shu tariqa, Ferrari’ning ilk elektromobili nafaqat kompaniya uchun texnologik yangilik, balki auksiondagi rekord darajadagi xarid bilan ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi.
…