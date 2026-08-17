Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqori

·1·Avto
Ferrari’ning ilk elektromobili auksionda $40 millionga sotildi: narxi kutilganidan yuz baravar yuqori

Ferrari’ning tarixidagi birinchi to'liq elektromobili — Luce auksionda nihoyatda yuqori narxda sotildi. Avtomobil uchun 40 million dollar to'langan.

Boshlang'ich narxdan keskin oshib ketdi

Auksionda Luce uchun boshlang'ich narx 550 ming yevro etib belgilangan edi. Biroq yakuniy narx kutilganidan ancha yuqori chiqib, 40 million dollarga yetdi.

Ferrari’ning ilk elektromobili uchun to'langan summa avtomobilning boshlang'ich narxidan keskin farq qildi.

Joni Ayv studiyasi bilan hamkorlik

Luce modeli Ferrari tomonidan mashhur dizayner Joni Ayv studiyasi bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan.

Aynan Ferrari tarixida yangi davrni boshlab berayotgan ushbu modelning o'ziga xos dizayni va cheklanganligi kolleksionerlar e'tiborini tortgan.

Shu tariqa, Ferrari’ning ilk elektromobili nafaqat kompaniya uchun texnologik yangilik, balki auksiondagi rekord darajadagi xarid bilan ham katta shov-shuvga sabab bo'ldi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Noyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonNoyob Lotus Europa sportkariga umrini bagʻishlagan insonKecha, 17:54Geely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiGeely Galaxy E8 liniyasi kengaydi: ilg‘or texnologiyali fastbek premera qilindiKecha, 15:56Horse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiHorse kompaniyasi elektromobillar uchun metanolda ishlaydigan dvigatelni taqdim etdiKecha, 11:58Alpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiAlpina oʻrniga nima keldi? Bovensiepen BMW modifikatsiyalarini davom ettiradiKecha, 10:53Leapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlariLeapmotor C10 elektromobili haydovchisining magistraldagi kuzatuvlari15.08, 17:51Klassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlariKlassik avtomobillarni taʼmirlash va garaj madaniyati sirlari15.08, 12:57
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
BYD bir marta quvvatlanishda 1000 km masofa bosuvchi yangi akkumulyatorni taqdim etdi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Oʻn yil ochiq osmonoʻsti ostida qolgan Peugeot 205 GTi topildi
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ikkinchi qoʻl Mercedes-Benz A-Class xatchbeklarini 5 ming funtdan sotib olish mumkin
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
Ferrari’ning sunʼiy uzatmalar qutisi avtomobil ixlosmandlarini hayratda qoldirdi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
AvtoVAZ yangilangan Lada Niva Legend modelini seriyali ishlab chiqarishni boshladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Rossiya avtosanoatida yangi davr: 500 ot kuchiga ega Lada Azimut gibridi taqdim etiladi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Yangilangan Lada Niva Legend sotuvga chiqish sanasi maʼlum boʻldi
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar
Xitoy avtomobilsozligining asosiy siri: universal detallar