Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
«Manchester Siti» Angliya Superkubogi bahsida «Arsenal»ga 0:3 hisobida yutqazdi. Enso Mareska 23-soniyadagi gol o'yin taqdiriga ta'sir qilgani, jamoasi esa hisobni tenglashtirish uchun uch-to'rtta qulay imkoniyatdan foydalana olmaganini aytdi. Murabbiy 0:2 hisobidan keyin vaziyat yanada og'irlashganini ta'kidlab, jamoada yaxshilanishi kerak bo'lgan ko'plab jihatlar borligini qayd etdi.
Angliyada yangi mavsum starti «Manchester Siti» va uning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska uchun kutilmagan yirik mag‘lubiyat bilan boshlandi. «Uembli» stadionida kechgan Angliya Superkubogi (FA Community Shield) bahsida amaldagi chempion «Arsenal» «shaharliklar» darvozasini javobsiz 3 bor ishg‘ol qildi.
Uchrashuvdan so‘ng «BBC Radio 5 Live» efirida chiqish qilgan italiyalik mutaxassis jamoasining ilk rasmiy o‘yindagi xatolari va nima uchun o‘yinni qutqarib qolishning imkoni bo‘lmaganini ochiq tushuntirib berdi.
23-soniyadagi gol va o‘tkazib yuborilgan imkoniyatlar
Mareska bahs taqdiriga birinchi daqiqadayoq kiritilgan tezkor to‘p jiddiy ta’sir ko‘rsatganini ta’kidladi:
«Menimcha, biz 23-soniyadayoq o‘tkazib yuborgan tezkor to‘p, afsuski, o‘yinning butun borishiga o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Bundan xafaman, chunki bunday yuqori darajadagi to‘qnashuvlarda jamoalar saviyasi juda yaqin bo‘ladi. Bunday raqiblarga qarshi to‘p o‘tkazib yuborsangiz, o‘yinga qaytish nihoyatda qiyinlashadi.
Biroq goldan keyingi reaksiyamiz ancha yaxshi bo‘ldi. Ular ikkinchi to‘pni kiritgunga qadar bizda hisobni tenglashtirish uchun uch-to‘rtta juda qulay imkoniyat yuzaga keldi. Ammo, afsuski, vaziyatlardan foydalana olmadik va ikkinchi to‘pni ham o‘tkazib yubordik. 0:2 hisobidan keyin esa vaziyat yanada og‘irlashdi».
«Oldinda katta ishlar turibdi: Diqqatimiz APLga qaratiladi»
«Siti» ustozi mavsum endigina boshlangani va bu xatolar ustida jiddiy ishlash zarurligini qayd etdi:
Xatolar va yangi bosqich: «Birinchi goldan keyin jamoaning harakatlaridan ancha mamnun bo‘ldim, chunki vaziyatlar yaratdik va tashabbusni oldik. Ikkinchi gol xatolarimiz oqibati bo‘ldi, lekin mavsum endigina start oldi»;
Premer-liga startiga tayyorgarlik: «Kelasi yakshanba kuni Premer-liga bahslari boshlanadi va endi bor e’tiborimizni chempionatga qaratishimiz shart»;
Yaxshilanishi kerak bo‘lgan jihatlar: «Bizda hali ko‘p ish bor. Yaxshilashimiz kerak bo‘lgan jihatlar talaygina. Hatto g‘alaba qozongan taqdirimizda ham yanada kuchaytirishimiz lozim bo‘lgan nuqtalar bor edi».
Enso Mareska shogirdlari Angliya Premer-ligasining ilk turidayoq «Uembli»dagi mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, muxlislar oldida o‘zlarini oqlashga harakat qilishadi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…