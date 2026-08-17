Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi

·13·Sport
Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladi
Qisqacha

«Manchester Siti» Angliya Superkubogi bahsida «Arsenal»ga 0:3 hisobida yutqazdi. Enso Mareska 23-soniyadagi gol o'yin taqdiriga ta'sir qilgani, jamoasi esa hisobni tenglashtirish uchun uch-to'rtta qulay imkoniyatdan foydalana olmaganini aytdi. Murabbiy 0:2 hisobidan keyin vaziyat yanada og'irlashganini ta'kidlab, jamoada yaxshilanishi kerak bo'lgan ko'plab jihatlar borligini qayd etdi.

Angliyada yangi mavsum starti «Manchester Siti» va uning yangi bosh murabbiyi Enso Mareska uchun kutilmagan yirik mag‘lubiyat bilan boshlandi. «Uembli» stadionida kechgan Angliya Superkubogi (FA Community Shield) bahsida amaldagi chempion «Arsenal» «shaharliklar» darvozasini javobsiz 3 bor ishg‘ol qildi.

Uchrashuvdan so‘ng «BBC Radio 5 Live» efirida chiqish qilgan italiyalik mutaxassis jamoasining ilk rasmiy o‘yindagi xatolari va nima uchun o‘yinni qutqarib qolishning imkoni bo‘lmaganini ochiq tushuntirib berdi.

23-soniyadagi gol va o‘tkazib yuborilgan imkoniyatlar

Mareska bahs taqdiriga birinchi daqiqadayoq kiritilgan tezkor to‘p jiddiy ta’sir ko‘rsatganini ta’kidladi:

«Menimcha, biz 23-soniyadayoq o‘tkazib yuborgan tezkor to‘p, afsuski, o‘yinning butun borishiga o‘z ta’sirini o‘tkazdi. Bundan xafaman, chunki bunday yuqori darajadagi to‘qnashuvlarda jamoalar saviyasi juda yaqin bo‘ladi. Bunday raqiblarga qarshi to‘p o‘tkazib yuborsangiz, o‘yinga qaytish nihoyatda qiyinlashadi.

Biroq goldan keyingi reaksiyamiz ancha yaxshi bo‘ldi. Ular ikkinchi to‘pni kiritgunga qadar bizda hisobni tenglashtirish uchun uch-to‘rtta juda qulay imkoniyat yuzaga keldi. Ammo, afsuski, vaziyatlardan foydalana olmadik va ikkinchi to‘pni ham o‘tkazib yubordik. 0:2 hisobidan keyin esa vaziyat yanada og‘irlashdi».

«Oldinda katta ishlar turibdi: Diqqatimiz APLga qaratiladi»

«Siti» ustozi mavsum endigina boshlangani va bu xatolar ustida jiddiy ishlash zarurligini qayd etdi:

  • Xatolar va yangi bosqich: «Birinchi goldan keyin jamoaning harakatlaridan ancha mamnun bo‘ldim, chunki vaziyatlar yaratdik va tashabbusni oldik. Ikkinchi gol xatolarimiz oqibati bo‘ldi, lekin mavsum endigina start oldi»;

  • Premer-liga startiga tayyorgarlik: «Kelasi yakshanba kuni Premer-liga bahslari boshlanadi va endi bor e’tiborimizni chempionatga qaratishimiz shart»;

  • Yaxshilanishi kerak bo‘lgan jihatlar: «Bizda hali ko‘p ish bor. Yaxshilashimiz kerak bo‘lgan jihatlar talaygina. Hatto g‘alaba qozongan taqdirimizda ham yanada kuchaytirishimiz lozim bo‘lgan nuqtalar bor edi».

Enso Mareska shogirdlari Angliya Premer-ligasining ilk turidayoq «Uembli»dagi mag‘lubiyatdan to‘g‘ri xulosa chiqarib, muxlislar oldida o‘zlarini oqlashga harakat qilishadi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Manchester CityArsenalEnzo MarescaWembleyBBC
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Bugun, 09:04«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...Bugun, 08:58Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Bugun, 08:54Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiBugun, 08:50«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?