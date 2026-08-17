Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!

·9·Sport
Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!

Shotlandiya futbolida yangi davr boshlanmoqda. Shotlandiya Futbol Assotsiatsiyasi (SFA) 39 yoshli belgigiyalik istiqbolli mutaxassis Sebastyan Pokonoli milliy terma jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.

Mutaxassis shotlandlar bilan 2 yillik dastlabki shartnoma imzoladi va jamoani UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi hamda bo‘lajak saralash bahslariga boshlaydi.

«Yunion» bilan 90 yil kutilgan chempionlik va Yevropa e’tirofi

Sebastyan Pokonoli yosh bo‘lishiga qaramay, qit’a miqyosida eng iqtidorli va zamonaviy murabbiylardan biri sifatida nom qozongan:

  • Belgiyadagi tarixiy sensatsiya: Pokonoli katta murabbiylik faoliyatining ilk mavsumidayoq «Yunion Sent-Jilluaz» klubi bilan Belgiya chempionligini qo‘lga kiritdi — bu klub uchun oradan 90 yil o‘tib qo‘lga kiritilgan ilk chempionlik bo‘ldi;

  • YECHL va Superkubok: U «Yunion»ni o‘z tarixida ilk bor UYEFA Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga olib chiqdi va Belgiya Superkubogida zafar quchdi;

  • Belgiyada yil murabbiyi: Mamlakatning eng yaxshi murabbiyi deb topilgach, 2025 yilda Fransiyaning «Monako» klubi boshqaruviga o‘tgan edi (Liga 1'ni 7-o‘rinda yakunlagach, iyun oyida klub bilan xayrlashgandi).

JCH-2026 dan so‘ng Klark iste’fosi va yangi chaqiruv

Shotlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimi 2026 yilgi jahon chempionatidan so‘ng bo‘sh qolgan edi:

  • Stiv Klarkning ketishi: Terma jamoani uzoq yillar boshqargan Stiv Klark shotlandlar JCH-2026 mundialida guruh bosqichidan chiqa olmaganidan so‘ng o‘z ixtiyori bilan lavozimini tark etgandi;

  • Shotlandiya Assotsiatsiyasi maqsadi: Rahbariyat Sebastyan Pokonoli boshchiligida milliy terma jamoa o‘yinini yoshartirish, hujumkor va zamonaviy futbol uslubini joriy qilish orqali jamoani yana Yevropa elitasiga qaytarishni maqsad qilgan.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Bugun, 09:04«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...Bugun, 08:58Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Bugun, 08:54Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiBugun, 08:50«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?