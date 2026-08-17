Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!
Shotlandiya futbolida yangi davr boshlanmoqda. Shotlandiya Futbol Assotsiatsiyasi (SFA) 39 yoshli belgigiyalik istiqbolli mutaxassis Sebastyan Pokonoli milliy terma jamoaning bosh murabbiyi etib tayinlanganini rasman e’lon qildi.
Mutaxassis shotlandlar bilan 2 yillik dastlabki shartnoma imzoladi va jamoani UYEFA Millatlar ligasining yangi mavsumi hamda bo‘lajak saralash bahslariga boshlaydi.
«Yunion» bilan 90 yil kutilgan chempionlik va Yevropa e’tirofi
Sebastyan Pokonoli yosh bo‘lishiga qaramay, qit’a miqyosida eng iqtidorli va zamonaviy murabbiylardan biri sifatida nom qozongan:
Belgiyadagi tarixiy sensatsiya: Pokonoli katta murabbiylik faoliyatining ilk mavsumidayoq «Yunion Sent-Jilluaz» klubi bilan Belgiya chempionligini qo‘lga kiritdi — bu klub uchun oradan 90 yil o‘tib qo‘lga kiritilgan ilk chempionlik bo‘ldi;
YECHL va Superkubok: U «Yunion»ni o‘z tarixida ilk bor UYEFA Chempionlar Ligasi guruh bosqichiga olib chiqdi va Belgiya Superkubogida zafar quchdi;
Belgiyada yil murabbiyi: Mamlakatning eng yaxshi murabbiyi deb topilgach, 2025 yilda Fransiyaning «Monako» klubi boshqaruviga o‘tgan edi (Liga 1'ni 7-o‘rinda yakunlagach, iyun oyida klub bilan xayrlashgandi).
JCH-2026 dan so‘ng Klark iste’fosi va yangi chaqiruv
Shotlandiya terma jamoasi bosh murabbiyi lavozimi 2026 yilgi jahon chempionatidan so‘ng bo‘sh qolgan edi:
Stiv Klarkning ketishi: Terma jamoani uzoq yillar boshqargan Stiv Klark shotlandlar JCH-2026 mundialida guruh bosqichidan chiqa olmaganidan so‘ng o‘z ixtiyori bilan lavozimini tark etgandi;
Shotlandiya Assotsiatsiyasi maqsadi: Rahbariyat Sebastyan Pokonoli boshchiligida milliy terma jamoa o‘yinini yoshartirish, hujumkor va zamonaviy futbol uslubini joriy qilish orqali jamoani yana Yevropa elitasiga qaytarishni maqsad qilgan.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…