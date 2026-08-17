Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?
Yangi mavsumga so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazayotgan Madridning «Real» klubi Germaniyaning Gelzenkirxen shahrida «Shalke-04» jamoasini 3:0 hisobida taslim etdi. Kilian Mbappe, Din Heysen va Espining gollari «qirollik klubi»ga ishonchli g‘alaba keltirdi.
Bahs yakunlangach, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning maydonda ko‘rsatgan o‘yinidan to‘liq mamnun ekanini bildirib, futbolchilarning sport formasi va oldinda turgan rasmiy bahslarga tayyorgarlik darajasi haqida gapirdi.
«Tempda farq bor, ammo g‘oyalar shakllanmoqda»
Portugaliyalik tajribali mutaxassis mavsumoldi yig‘inga turli vaqtlarda kelib qo‘shilgan futbolchilar holatiga to‘xtalib, umumiy jarayonni quyidagicha baholadi:
«Jamoa o‘zini juda ijobiy tomondan ko‘rsatdi. Ayrim futbolchilarga kelsak, ular jamoaga kechroq qo‘shilishdi va hozircha bu yerda ko‘proq vaqtdan buyon bo‘lib kelayotgan yigitlar kabi bir xil shiddatni namoyish etayotgani yo‘q. Albatta, tempda biroz farq sezilmoqda, ammo bizning asosiy g‘oyalarimiz asta-sekin maydonda to‘liq shakllanmoqda».
Yuqori darajadagi futbolchilar va yuksak motivatsiya
Mourino tarkibdagi ijrochilarning mahorati va bir butun jamoa sifatidagi harakatlarini alohida e’tirof etdi:
To‘p bilan va to‘psiz o‘yin: «Bizda ajoyib, yuqori saviyadagi futbolchilar bor. Biz jamoa sifatida to‘p bilan ham, to‘psiz harakatlanishda ham juda yaxshi va mukammal ishlayapmiz»;
Haqiqiy jang oldidan so‘nggi test: «Bu ajoyib sinov bo‘ldi. Eng qiziqarli bosqich va biz juda yaxshi ko‘radigan haqiqiy kurash boshlanishidan oldingi so‘nggi hamda juda foydali mashg‘ulot vazifasini o‘tab berdi»;
Jamoaviy ruh: «Barchamiz yaxshigina motivatsiyaga egamiz, futbolchilar ham xuddi shunday jangovar kayfiyatda. Ertaroq kelganlar ham, oxirgi kunlarda yetib kelganlar ham yaxshi holatda bo‘lish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rishdi. Maydonda o‘zaro tushunish va birdamlik bor. Biz asta-sekin haqiqiy jamoaga aylanib bormoqdamiz».
«Qirollik klubi»ning nazorat uchrashuvlaridagi mazmunli o‘yini va murabbiylar shtabining ishonchli bayonotlari «Real»ning yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun asosiy da’vogar bo‘lishini ko‘rsatmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…