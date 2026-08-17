Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?

·13·Sport
Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?

Yangi mavsumga so‘nggi tayyorgarlik bosqichini o‘tkazayotgan Madridning «Real» klubi Germaniyaning Gelzenkirxen shahrida «Shalke-04» jamoasini 3:0 hisobida taslim etdi. Kilian Mbappe, Din Heysen va Espining gollari «qirollik klubi»ga ishonchli g‘alaba keltirdi.

Bahs yakunlangach, «Real» bosh murabbiyi Joze Mourino jamoaning maydonda ko‘rsatgan o‘yinidan to‘liq mamnun ekanini bildirib, futbolchilarning sport formasi va oldinda turgan rasmiy bahslarga tayyorgarlik darajasi haqida gapirdi.

«Tempda farq bor, ammo g‘oyalar shakllanmoqda»

Portugaliyalik tajribali mutaxassis mavsumoldi yig‘inga turli vaqtlarda kelib qo‘shilgan futbolchilar holatiga to‘xtalib, umumiy jarayonni quyidagicha baholadi:

«Jamoa o‘zini juda ijobiy tomondan ko‘rsatdi. Ayrim futbolchilarga kelsak, ular jamoaga kechroq qo‘shilishdi va hozircha bu yerda ko‘proq vaqtdan buyon bo‘lib kelayotgan yigitlar kabi bir xil shiddatni namoyish etayotgani yo‘q. Albatta, tempda biroz farq sezilmoqda, ammo bizning asosiy g‘oyalarimiz asta-sekin maydonda to‘liq shakllanmoqda».

Yuqori darajadagi futbolchilar va yuksak motivatsiya

Mourino tarkibdagi ijrochilarning mahorati va bir butun jamoa sifatidagi harakatlarini alohida e’tirof etdi:

  • To‘p bilan va to‘psiz o‘yin: «Bizda ajoyib, yuqori saviyadagi futbolchilar bor. Biz jamoa sifatida to‘p bilan ham, to‘psiz harakatlanishda ham juda yaxshi va mukammal ishlayapmiz»;

  • Haqiqiy jang oldidan so‘nggi test: «Bu ajoyib sinov bo‘ldi. Eng qiziqarli bosqich va biz juda yaxshi ko‘radigan haqiqiy kurash boshlanishidan oldingi so‘nggi hamda juda foydali mashg‘ulot vazifasini o‘tab berdi»;

  • Jamoaviy ruh: «Barchamiz yaxshigina motivatsiyaga egamiz, futbolchilar ham xuddi shunday jangovar kayfiyatda. Ertaroq kelganlar ham, oxirgi kunlarda yetib kelganlar ham yaxshi holatda bo‘lish uchun jiddiy tayyorgarlik ko‘rishdi. Maydonda o‘zaro tushunish va birdamlik bor. Biz asta-sekin haqiqiy jamoaga aylanib bormoqdamiz».

«Qirollik klubi»ning nazorat uchrashuvlaridagi mazmunli o‘yini va murabbiylar shtabining ishonchli bayonotlari «Real»ning yangi mavsumda barcha musobaqalarda bosh sovrinlar uchun asosiy da’vogar bo‘lishini ko‘rsatmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...Bugun, 08:58Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Bugun, 08:54Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiBugun, 08:50«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?