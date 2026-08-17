Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!
«Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri transferi bo'yicha ingliz klubi bilan to'liq kelishuvga erishdi. Kataloniyaliklar 30 yoshli futbolchi uchun 60 million yevro kafolatlangan to'lov va 10 million yevro bonusdan iborat jami 70 million yevrolik taklif yuborgan. Rodri 2019/2020 yilgi mavsumdan buyon «Manchester Siti» safida o'ynab kelmoqda va o'tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida 21 ta uchrashuvda 1 ta gol urgan.
Jahon futboli bozorida haqiqiy transfer «bombasi» portladi. Kataloniyaning «Barselona» klubi «Manchester Siti»ning tayanch yarimhimoyachisi, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibi Rodri transferi bo'yicha ingliz klubi bilan to'liq kelishuvga erishdi.
Dunyoning eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano xabar berishicha, «shaharliklar» rahbariyati kataloniyaliklar tomonidan bildirilgan so'nggi rasmiy taklifni qabul qilgan va tomonlar qo'l berishgan.
70 million yevrolik taklif va shartlar
Mazkur transfer kataloniyaliklarning yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va qimmatbaho maqsadiga aylandi:
Transfer summasi: Avvalroq «Barselona» 30 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi uchun 60 million yevro kafolatlangan to'lov va qo'shimcha 10 million yevro bonus ko'rinishidagi (jami 70 mln yevro) taklifni yuborgani ma'lum bo'lgan edi;
Manchesterdagi 7 yillik davr: Rodri 2019/2020 yilgi mavsumdan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib keldi va jamoaning asosiy tizimini belgilab beruvchi markaziy figuraga aylandi;
So'nggi mavsum statistikasi: O'tgan mavsumda ispaniyalik yulduz Angliya Premyer-ligasi doirasida 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1 ta golga mualliflik qilgan.
Barcha sovrinlarni yutgan «Oltin to'p» sohibi
Rodri Kataloniya klubiga zamonaviy futbolda mumkin bo'lgan barcha yuqori cho'qqilarni zabt etgan mutlaq g'olib sifatida tashrif buyurmoqda:
Xalqaro va qit'a miqyosida: Ispaniya milliy terma jamoasi bilan Jahon chempionati va Yevropa chempionati (Yevro) g'olibligi;
Klublar darajasidagi gegemoniya: «Manchester Siti» safida UEFA Chempionlar Ligasi, APL (bir necha bor), Angliya kubogi, Liga kubogi, Angliya Superkubogi, UEFA Superkubogi hamda FIFA Klublar o'rtasidagi jahon chempionati bosh sovrinlari.
Ushbu transfer Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona»ning nafaqat La Ligada, balki yangi mavsumdagi UEFA Chempionlar Ligasida ham asosiy favoritga aylanishi yo'lidagi hal qiluvchi qadam sifatida baholanmoqda.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…