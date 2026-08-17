Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!

·16·Sport
Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!
Qisqacha

«Barselona» «Manchester Siti» yarimhimoyachisi Rodri transferi bo'yicha ingliz klubi bilan to'liq kelishuvga erishdi. Kataloniyaliklar 30 yoshli futbolchi uchun 60 million yevro kafolatlangan to'lov va 10 million yevro bonusdan iborat jami 70 million yevrolik taklif yuborgan. Rodri 2019/2020 yilgi mavsumdan buyon «Manchester Siti» safida o'ynab kelmoqda va o'tgan mavsumda Angliya Premyer-ligasida 21 ta uchrashuvda 1 ta gol urgan.

Jahon futboli bozorida haqiqiy transfer «bombasi» portladi. Kataloniyaning «Barselona» klubi «Manchester Siti»ning tayanch yarimhimoyachisi, «Oltin to'p» (Ballon d'Or) sohibi Rodri transferi bo'yicha ingliz klubi bilan to'liq kelishuvga erishdi.

Dunyoning eng ishonchli insayderi Fabritsio Romano xabar berishicha, «shaharliklar» rahbariyati kataloniyaliklar tomonidan bildirilgan so'nggi rasmiy taklifni qabul qilgan va tomonlar qo'l berishgan.

70 million yevrolik taklif va shartlar

Mazkur transfer kataloniyaliklarning yozgi transfer oynasidagi eng asosiy va qimmatbaho maqsadiga aylandi:

  • Transfer summasi: Avvalroq «Barselona» 30 yoshli ispaniyalik yarimhimoyachi uchun 60 million yevro kafolatlangan to'lov va qo'shimcha 10 million yevro bonus ko'rinishidagi (jami 70 mln yevro) taklifni yuborgani ma'lum bo'lgan edi;

  • Manchesterdagi 7 yillik davr: Rodri 2019/2020 yilgi mavsumdan buyon «Manchester Siti» sharafini himoya qilib keldi va jamoaning asosiy tizimini belgilab beruvchi markaziy figuraga aylandi;

  • So'nggi mavsum statistikasi: O'tgan mavsumda ispaniyalik yulduz Angliya Premyer-ligasi doirasida 21 ta uchrashuvda maydonga tushib, 1 ta golga mualliflik qilgan.

Barcha sovrinlarni yutgan «Oltin to'p» sohibi

Rodri Kataloniya klubiga zamonaviy futbolda mumkin bo'lgan barcha yuqori cho'qqilarni zabt etgan mutlaq g'olib sifatida tashrif buyurmoqda:

  • Xalqaro va qit'a miqyosida: Ispaniya milliy terma jamoasi bilan Jahon chempionati va Yevropa chempionati (Yevro) g'olibligi;

  • Klublar darajasidagi gegemoniya: «Manchester Siti» safida UEFA Chempionlar Ligasi, APL (bir necha bor), Angliya kubogi, Liga kubogi, Angliya Superkubogi, UEFA Superkubogi hamda FIFA Klublar o'rtasidagi jahon chempionati bosh sovrinlari.

Ushbu transfer Xansi Flik boshqaruvidagi «Barselona»ning nafaqat La Ligada, balki yangi mavsumdagi UEFA Chempionlar Ligasida ham asosiy favoritga aylanishi yo'lidagi hal qiluvchi qadam sifatida baholanmoqda.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

BarcelonaManchester SitiRodriFabrizio RomanoHansi Flick
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Bugun, 09:04«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...Bugun, 08:58Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiBugun, 08:50«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?