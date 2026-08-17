«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...
«Arsenal» «Manchester Siti» ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, tarixidagi 18-Superkubokni qo'lga kiritdi. Mikel Arteta 8-9 futbolchi atigi 5 kun oldin jamoaga qo'shilgani va bor-yo'g'i 2 kun to'liq mashg'ulot o'tkazganiga qaramay, futbolchilarning yuqori darajadagi o'yinidan hayratlanganini aytdi. U yangi a'zo Solisning o'yinni tez tushunishi va 2 ta assist qayd etganini alohida ta'kidladi.
Angliya Superkubogi (FA Community Shield) uchun kechgan markaziy bahsda «Arsenal» azaliy va prinsipial raqibi «Manchester Siti» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi hamda o‘z tarixidagi 18-Superkubokni boshi uzra ko‘tardi.
Uchrashuv yakunlangach, London klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta «TNT Sports» telekanaliga bergan intervyusida futbolchilarining maydondagi ishtiyoqi, qisqa muddatli tayyorgarlikka qaramay ko‘rsatilgan yuqori sifat va jamoadagi yangi yetakchilar haqida to‘lqinlanib gapirdi.
«Biroz hayron qoldim: 8-9 futbolchi 5 kun oldin kelgandi»
Arteta mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni bo‘linib ketganiga qaramay, shogirdlari «Uembli»da ko‘rsatgan mahorat uni hayratda qoldirganini ta’kidladi:
«Mavsum boshidayoq juda yaxshi o‘yin bo‘ldi. Shunday yuqori darajada o‘ynash, biz ko‘rsatgan xohish va futbolchilarning reaksiyasi menda katta taassurot qoldirdi. Men yigitlarga ularning bugungi o‘yini menga juda yoqqanini aytdim.
To‘g‘risi, biroz hayron qoldim. Chunki mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida tarkibimiz uch xil guruhga bo‘linib qolgandi. Sakkiz yoki to‘qqiz nafar futbolchi atigi besh kun oldin safimizga yetib keldi, testlardan o‘tdi va bor-yo‘g‘i ikki kun to‘liq mashg‘ulot o‘tkazdi, xolos. Shunday sharoitda ularning bugungi o‘yini haqiqatan ham hayratlanarli. Bu futbolchilarimizning g‘alabaga bo‘lgan istagi va mahorat darajasi qanchalik yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatadi».
2 ta assist qayd etgan Solis va «Arsenal»ning yangi yarimhimoyasi
Ispaniyalik mutaxassis bahsda yorqin harakatlari bilan ajralib turgan futbolchilarni, xususan, jamoa yangi a’zosi Solisni alohida e’tirof etdi:
Solisning yuqori intellekti: «Solis jamoaga juda tez moslashdi. Uning o‘yinni tushunish darajasi hayratlanarli. Boshqalar shoshilib qaror chiqarishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarda u doimo to‘g‘ri qaror qabul qiladi. U juda aqlli va aniq harakatlanadi. Bugun maydonning eng tor hududlarida ham sovuqqonlik ko‘rsatib, ikkita golli uzatmani amalga oshirdi»;
Yarimhimoyadagi mukammallik: «Bizda hozir juda kuchli va raqobatbardosh yarimhimoya chizig‘i mavjud. Yildan yilga sifatni oshirib keldik va tarkibimizda ko‘plab yetakchilar shakllandi. Turli xususiyatlarga ega ijrochilarimiz bor, ammo ular birgalikda maydonda bir butun kuchli jamoaga aylana oladi».
«Manchester Siti» ustidan qozonilgan ushbu yirik g‘alaba «Arsenal»ning yangi APL mavsumida ham chempionlik unvonini saqlab qolish va asosiy favorit bo‘lish ambitsiyasini yaqqol namoyon etdi.
Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.
…