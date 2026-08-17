«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...

·13·Sport
«Uembli»dagi shou: Arteta g‘alaba sirini nimada ekanini tushuntirdi...
Qisqacha

«Arsenal» «Manchester Siti» ustidan 3:0 hisobida g'alaba qozonib, tarixidagi 18-Superkubokni qo'lga kiritdi. Mikel Arteta 8-9 futbolchi atigi 5 kun oldin jamoaga qo'shilgani va bor-yo'g'i 2 kun to'liq mashg'ulot o'tkazganiga qaramay, futbolchilarning yuqori darajadagi o'yinidan hayratlanganini aytdi. U yangi a'zo Solisning o'yinni tez tushunishi va 2 ta assist qayd etganini alohida ta'kidladi.

Angliya Superkubogi (FA Community Shield) uchun kechgan markaziy bahsda «Arsenal» azaliy va prinsipial raqibi «Manchester Siti» darvozasiga javobsiz 3 ta to‘p kiritib, 3:0 hisobida yirik g‘alabaga erishdi hamda o‘z tarixidagi 18-Superkubokni boshi uzra ko‘tardi.

Uchrashuv yakunlangach, London klubi bosh murabbiyi Mikel Arteta «TNT Sports» telekanaliga bergan intervyusida futbolchilarining maydondagi ishtiyoqi, qisqa muddatli tayyorgarlikka qaramay ko‘rsatilgan yuqori sifat va jamoadagi yangi yetakchilar haqida to‘lqinlanib gapirdi.

«Biroz hayron qoldim: 8-9 futbolchi 5 kun oldin kelgandi»

Arteta mavsumoldi tayyorgarlik jarayoni bo‘linib ketganiga qaramay, shogirdlari «Uembli»da ko‘rsatgan mahorat uni hayratda qoldirganini ta’kidladi:

«Mavsum boshidayoq juda yaxshi o‘yin bo‘ldi. Shunday yuqori darajada o‘ynash, biz ko‘rsatgan xohish va futbolchilarning reaksiyasi menda katta taassurot qoldirdi. Men yigitlarga ularning bugungi o‘yini menga juda yoqqanini aytdim.

To‘g‘risi, biroz hayron qoldim. Chunki mavsumoldi tayyorgarlik jarayonida tarkibimiz uch xil guruhga bo‘linib qolgandi. Sakkiz yoki to‘qqiz nafar futbolchi atigi besh kun oldin safimizga yetib keldi, testlardan o‘tdi va bor-yo‘g‘i ikki kun to‘liq mashg‘ulot o‘tkazdi, xolos. Shunday sharoitda ularning bugungi o‘yini haqiqatan ham hayratlanarli. Bu futbolchilarimizning g‘alabaga bo‘lgan istagi va mahorat darajasi qanchalik yuqori ekanini yaqqol ko‘rsatadi».

2 ta assist qayd etgan Solis va «Arsenal»ning yangi yarimhimoyasi

Ispaniyalik mutaxassis bahsda yorqin harakatlari bilan ajralib turgan futbolchilarni, xususan, jamoa yangi a’zosi Solisni alohida e’tirof etdi:

  • Solisning yuqori intellekti: «Solis jamoaga juda tez moslashdi. Uning o‘yinni tushunish darajasi hayratlanarli. Boshqalar shoshilib qaror chiqarishi mumkin bo‘lgan vaziyatlarda u doimo to‘g‘ri qaror qabul qiladi. U juda aqlli va aniq harakatlanadi. Bugun maydonning eng tor hududlarida ham sovuqqonlik ko‘rsatib, ikkita golli uzatmani amalga oshirdi»;

  • Yarimhimoyadagi mukammallik: «Bizda hozir juda kuchli va raqobatbardosh yarimhimoya chizig‘i mavjud. Yildan yilga sifatni oshirib keldik va tarkibimizda ko‘plab yetakchilar shakllandi. Turli xususiyatlarga ega ijrochilarimiz bor, ammo ular birgalikda maydonda bir butun kuchli jamoaga aylana oladi».

«Manchester Siti» ustidan qozonilgan ushbu yirik g‘alaba «Arsenal»ning yangi APL mavsumida ham chempionlik unvonini saqlab qolish va asosiy favorit bo‘lish ambitsiyasini yaqqol namoyon etdi.

Fikringizni izohda qoldiring va maqolani tanishlaringizga Telegram yoki boshqa ijtimoiy tarmoqlar orqali ulashing.

WembleyArsenalManchester SitiMikel ArtetaTNT Sports
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Rasman: Shotlandiya milliy terma jamoasiga yangi bosh murabbiy tayinlandi!Bugun, 09:27Mareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiMareska «Arsenal»ga qarshi 0:3 hisobidagi mag‘lubiyat sabablarini ochiqladiBugun, 09:13Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Mourino xulosasi: «Real» yangi mavsumga qanday holatda kirib bormoqda?Bugun, 09:04Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Rasman: «Barselona» va «Manchester Siti» Rodri bo‘yicha kelishuvga erishdi!Bugun, 08:54Fransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiFransiyada sensatsiya: «Lans» PSJni mag'lub etib Superkubokni qo'lga kiritdiBugun, 08:50«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!«Paxtakor»ga mag‘lubiyatdan so‘ng Ro‘ziqul Berdiyevdan shov-shuvli intervyu!Kecha, 23:56
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Shakira Mbappega yo‘l topish uchun kimdan yordam so‘raganini aytdi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Samimiy lahza: Abduqodir Husanov Qozog‘iston afsonasiga videomurojaat yo‘lladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
Lamin Yamal finaldan so‘ng Messi unga aytgan so‘zlarni ochiqladi
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
12 kunlik tavakkal chempionlikka aylandi: Murodov tarix yozdi (video)
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Cristiano Ronaldo Portugaliya terma jamoasidagi faoliyatini yakunlash sanasini belgiladi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Abduqodir Husanovdan so‘ng: «Lans» yana bir o‘zbek yulduzini nishonga oldi
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Totti Shomurodov haqida: Rimdagi adolatsizlikdan JCH-2026 tarixigacha
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?
Abduqodir Husanovning ilk o‘yini necha ballga loyiq ko‘rildi?