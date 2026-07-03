Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqda

·30·Texno
Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqda

Dunyo miqyosida yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasi uzoq vaqt davomida yakkahokimlik qilib kelayotgan edi. Biroq, texnologiya giganti Amazon oʻzining Leo (Project Kuiper) loyihasi doirasida orbitaga yetarli miqdorda qurilmalarni chiqarishga muvaffaq boʻldi va tez orada tijoriy xizmat koʻrsatishni boshlashini eʼlon qildi. Bu qadam global internet qamrovini kengaytirish va narxlar raqobatbardoshligini taʼminlashda muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Amazon kompaniyasining Leo loyihasi uchun masʼul vitse-prezidenti Kris Veberning maʼlum qilishicha, hozirda orbitada 390 tadan ortiq sunʼiy yoʻldosh joylashtirilgan. Mutaxassisning taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich maʼlum kengliklarda uzluksiz aloqani taʼminlash uchun yetarli hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy yilning oxiriga qadar dastlabki mijozlarga xizmat koʻrsatishni boshlashni rejalashtirmoqda, umumiy foydalanuvchilar uchun esa servis 2026-yilda toʻliq ochiladi.

Turli ehtiyojlar uchun uch xil terminal

Amazon oʻz foydalanuvchilariga ehtiyoj va imkoniyatdan kelib chiqib, uch xil turdagi qabul qiluvchi qurilmalarni (resiver) taklif etadi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat uy sharoitida, balki yirik korxonalar va harakatdagi transportlar uchun ham mos keladigan yechimni tanlash imkonini beradi:

  • Nano: 7x7 dyuymli ixcham qurilma boʻlib, u 100 Mbit/s gacha yuklash tezligini taʼminlaydi;
  • Pro: 11x11 dyuymli standart model, u orqali 400 Mbit/s gacha tezlikka erishish mumkin;
  • Ultra: 20x30 dyuymli eng quvvatli terminal boʻlib, u 1 Gbit/s gacha boʻlgan yuqori tezlikdagi internetni kafolatlaydi.
Loyiha doirasida soʻnggi uchirish jarayonlari Atlas V raketasi yordamida amalga oshirildi. Kris Veberning soʻzlariga koʻra, ushbu missiyalar loyihaning poydevorini mustahkamladi. Garchi oldinda sunʼiy yoʻldoshlarni belgilangan balandlikka koʻtarish va tarmoqni optimallashtirish boʻyicha koʻplab ishlar turgan boʻlsa-da, start berish uchun zaruriy texnik baza allaqachon shakllantirib boʻlingan.

Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari koʻp va chekka qishloqlarida optik tolali internet yetib borishi qiyin boʻlgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar juda muhim. Starlink bilan raqobatning kuchayishi kelajakda sunʼiy yoʻldosh interneti narxlarining pasayishiga va sifatning oshishiga xizmat qiladi. Amazon Leo loyihasining ishga tushishi bilan global bozorda tanlov imkoniyati kengayadi.

Kelgusidagi missiyalar nafaqat qamrov hududini kengaytirishga, balki maʼlumot uzatish hajmini oshirishga ham qaratiladi. Amazon oʻzining bulutli texnologiyalari va global infratuzilmasidan foydalangan holda, Leo loyihasini nafaqat jismoniy shaxslar, balki hukumatlar va yirik korporatsiyalar uchun ham jozibador qilishni koʻzlamoqda.

AmazonStarlinkInternetTexnologiyaKosmos
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinMicrosoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinBugun, 17:30Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21Apple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaApple tarixidagi eng qimmat smartfon: iPhone Ultra 3000 dollargacha baholanishi kutilmoqdaBugun, 15:59SpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiSpaceX Starship Ship 40 sinovdan soʻng ideal holatda: Parvozlar soni keskin ortadiBugun, 15:21Temir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiTemir yoʻl chiptalarini endi Maks messenjeri orqali sotib olish imkoniyati yaratiladiBugun, 14:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi