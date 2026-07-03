Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqda
Dunyo miqyosida yuqori tezlikdagi sunʼiy yoʻldosh interneti bozorida SpaceX kompaniyasining Starlink loyihasi uzoq vaqt davomida yakkahokimlik qilib kelayotgan edi. Biroq, texnologiya giganti Amazon oʻzining Leo (Project Kuiper) loyihasi doirasida orbitaga yetarli miqdorda qurilmalarni chiqarishga muvaffaq boʻldi va tez orada tijoriy xizmat koʻrsatishni boshlashini eʼlon qildi. Bu qadam global internet qamrovini kengaytirish va narxlar raqobatbardoshligini taʼminlashda muhim bosqich boʻlishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Amazon kompaniyasining Leo loyihasi uchun masʼul vitse-prezidenti Kris Veberning maʼlum qilishicha, hozirda orbitada 390 tadan ortiq sunʼiy yoʻldosh joylashtirilgan. Mutaxassisning taʼkidlashicha, ushbu koʻrsatkich maʼlum kengliklarda uzluksiz aloqani taʼminlash uchun yetarli hisoblanadi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, kompaniya joriy yilning oxiriga qadar dastlabki mijozlarga xizmat koʻrsatishni boshlashni rejalashtirmoqda, umumiy foydalanuvchilar uchun esa servis 2026-yilda toʻliq ochiladi.
Turli ehtiyojlar uchun uch xil terminalAmazon oʻz foydalanuvchilariga ehtiyoj va imkoniyatdan kelib chiqib, uch xil turdagi qabul qiluvchi qurilmalarni (resiver) taklif etadi. Bu foydalanuvchilarga nafaqat uy sharoitida, balki yirik korxonalar va harakatdagi transportlar uchun ham mos keladigan yechimni tanlash imkonini beradi:
- Nano: 7x7 dyuymli ixcham qurilma boʻlib, u 100 Mbit/s gacha yuklash tezligini taʼminlaydi;
- Pro: 11x11 dyuymli standart model, u orqali 400 Mbit/s gacha tezlikka erishish mumkin;
- Ultra: 20x30 dyuymli eng quvvatli terminal boʻlib, u 1 Gbit/s gacha boʻlgan yuqori tezlikdagi internetni kafolatlaydi.
Oʻzbekiston kabi togʻli hududlari koʻp va chekka qishloqlarida optik tolali internet yetib borishi qiyin boʻlgan mamlakatlar uchun bunday texnologiyalar juda muhim. Starlink bilan raqobatning kuchayishi kelajakda sunʼiy yoʻldosh interneti narxlarining pasayishiga va sifatning oshishiga xizmat qiladi. Amazon Leo loyihasining ishga tushishi bilan global bozorda tanlov imkoniyati kengayadi.
Kelgusidagi missiyalar nafaqat qamrov hududini kengaytirishga, balki maʼlumot uzatish hajmini oshirishga ham qaratiladi. Amazon oʻzining bulutli texnologiyalari va global infratuzilmasidan foydalangan holda, Leo loyihasini nafaqat jismoniy shaxslar, balki hukumatlar va yirik korporatsiyalar uchun ham jozibador qilishni koʻzlamoqda.
…