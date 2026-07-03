Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdi

·0·Texno
Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdi

Google korporatsiyasi oʻzining 2026-yilgi ekologik hisobotini eʼlon qildi. Unda tan olinishicha, sunʼiy intellekt texnologiyalarining shiddatli rivojlanishi kompaniya infratuzilmasining energiya isteʼmoli misli koʻrilmagan darajada oʻsishiga sabab boʻlgan. 2025-yil yakunlariga koʻra, elektr energiyasi sarfi oʻtgan yilga nisbatan 37 foizga oshib, 43,6 million MW·soatni tashkil etgan. Maʼlumot uchun, bu miqdor Yangi Zelandiya yoki Daniya kabi butun bir davlatlarning yillik isteʼmoliga tengdir. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Energiya sarfining bunday keskin koʻtarilishiga asosiy sabab sifatida Google Cloud platformasining kengayishi, Gemini generativ modellarining rivojlanishi va qidiruv tizimi hisoblash quvvatlarining oshishi koʻrsatilmoqda. Shuningdek, YouTube platformasining masshtablashishi ham qoʻshimcha yuklama yaratgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, 2019-yildan buyon kompaniyaning umumiy energiya isteʼmoli 250 foizdan koʻproqqa oʻsgan, bu esa global sunʼiy intellekt poygasining energetik tizimlarga taʼsirini yaqqol koʻrsatib beradi.

Yashil energiya va texnologik samaradorlik

Vaziyat murakkabligiga qaramay, Google zararli gazlar ajralmasini energiya isteʼmoli oʻsishidan qisman "uzishga" muvaffaq boʻlganini taʼkidlamoqda. Kompaniya toza energiya manbalarini katta hajmda sotib olishi natijasida operatsion chiqindilar miqdori yil davomida 2 foizga kamaygan. Korporatsiya ketma-ket toʻqqiz yildan beri oʻzining yillik isteʼmoliga teng miqdorda qayta tiklanuvchi energiya sotib olib kelmoqda. Biroq, bu muvozanat yillik hisobda boʻlib, ayrim maʼlumotlar markazlari muayyan vaqtlarda hali ham qazilma yoqilgʻi hisobiga ishlamoqda.

Google oʻzining sunʼiy intellekt infratuzilmasi samaradorligini oshirish ustida ham faol ish olib bormoqda. Kompaniya maʼlumotlar markazlarining energiya samaradorligi koʻrsatkichi (PUE) 1,09 ni tashkil etdi, bu sohadagi oʻrtacha koʻrsatkichdan 83 foizga yaxshiroqdir. Xususan, yangi avlod TPU Ironwood protsessorlari 2018-yilda taqdim etilgan ilk modellardan 30 barobar tejamkorroq ekani maʼlum qilindi. Shuningdek, Gemini tizimlaridagi bitta matnli soʻrov uchun sarflanadigan energiya bir yil ichida 33 barobarga qisqargan.

Yadro energetikasi va kelajak rejalari

Kelajakdagi energiya ehtiyojlarini qoplash uchun Google yanada barqaror manbalarga sarmoya kiritmoqda. Kompaniya quyidagi yirik loyihalarni amalga oshirmoqda:

  • Kairos Power kompaniyasidan kichik modulli yadro reaktorlari orqali energiya sotib olish boʻyicha dunyodagi ilk korporativ kelishuv;
  • 600 MW quvvatga ega Duane Arnold atom elektr stansiyasini qayta ishga tushirishda ishtirok etish;
  • Geotermal energetika va boshqariladigan termoyadro sintezi loyihalariga investitsiyalar kiritish.
Shunga qaramay, yetkazib berish zanjiridagi bilvosita chiqindilar (Scope 3) muammosi saqlanib qolmoqda. Yangi maʼlumotlar markazlari qurilishi va ixtisoslashgan yarimoʻtkazgichlar ishlab chiqarilishi tufayli ushbu toifadagi chiqindilar 25 foizga oshgan. Google hisobotida qayd etilishicha, sunʼiy intellekt nafaqat energiya sarfini oshiradi, balki iqlim oʻzgarishiga qarshi kurashda ham yordam beradi. Masalan, Google xaritalaridagi marshrutlarni optimallashtirish va aqlli energiya boshqaruvi tizimlari boshqa tashkilotlarga 41 million tonna CO2 chiqindisini kamaytirishga yordam bergan.

Xulosa oʻrnida Google vakillari sunʼiy intellekt infratuzilmasi hozirda global energetika tizimining past uglerodli manbalarga oʻtishidan koʻra tezroq rivojlanayotganini tan olishdi. Shu sababli, yaqin yillardagi asosiy vazifa hisoblashlarni kamaytirish emas, balki iqlimga zarar yetkazmagan holda oʻsishni taʼminlovchi yangi energetika infratuzilmasini yaratishdan iborat boʻladi.

GoogleSunʼiy IntellektEkologiyaGeminiEnergetika
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 18:57T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiT2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiBugun, 18:21Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53Microsoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinMicrosoft kutilmagan qadam tashladi: Edge brauzeriga Google hisobi orqali kirish mumkinBugun, 17:30Starlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaStarlink tizimiga jiddiy raqib: Amazon oʻzining sunʼiy yoʻldosh internetini ishga tushirmoqdaBugun, 16:58Samsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiSamsung Galaxy S27 Pro ixcham korpusda Galaxy S26 Ultra quvvatiga ega boʻladiBugun, 16:21
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi