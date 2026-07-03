Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildi

·23·Texno
Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildi

Smartfonlarning texnik quvvatini oʻlchash bilan tanilgan AnTuTu servisi iyun oyi yakunlari boʻyicha foydalanuvchilar eng koʻp mamnun boʻlgan Android qurilmalar reytingini taqdim etdi. Ushbu roʻyxat anʼanaviy benchmark testlaridan farqli oʻlaroq, qurilmaning tezkorligiga emas, balki bevosita egalarining kundalik foydalanishdagi ijobiy fikrlariga asoslangan. Bu esa xaridorlarning real ehtiyojlari va brendlarga boʻlgan ishonchini koʻrsatuvchi muhim indikator hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Reytingning birinchi pogʻonasini kutilmaganda Oppo K13 Turbo 5G modeli egalladi. Ushbu qurilma foydalanuvchilarning 96,83 foiz ijobiy bahosini olishga muvaffaq boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfonning bunday yuqori natija koʻrsatishiga uning oʻta sigʻimli 7000 mA/soatli akkumulyatori va 80 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi sabab boʻlgan. MediaTek Dimensity 8450 protsessori va 6,8 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan model oʻrta segmentda eng muvozanatlashgan qurilmalardan biri sifatida tan olingan.

Ikkinchi oʻrinda 96,67 foiz koʻrsatkich bilan Nubia Z80 Ultra joylashdi. Bu flagman oʻzining yuqori texnologik imkoniyatlari, xususan, beshinchi avlod Snapdragon 8 Elite platformasi va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega ekrani bilan eʼtiborga loyiq. Qurilmaning 7200 mA/soatli batareyasi va 50 megapikselli uchta moduldan iborat professional kamerasi foydalanuvchilar tomonidan yuksak baholangan.

Flagmanlar jangi va yetakchi brendlar

Kuchli uchlikni Oppo Find X8 Ultra yakunlab berdi. 95,37 foiz ovoz toʻplagan ushbu model Snapdragon 8 Elite protsessori va 2K aniqlikdagi displeyi bilan ajralib turadi. Shuningdek, u 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati bilan premium segment vakillari orasida yetakchilik qilmoqda. Toʻrtinchi va beshinchi oʻrinlarni mos ravishda Nubia Z70S Ultra Photographer Edition hamda Oppo Find X8s modellari band etdi.

Reytingning umumiy tarkibi Xitoy bozoridagi ichki raqobat naqadar kuchli ekanini koʻrsatmoqda. Roʻyxatdan oʻrin olgan boshqa qurilmalar ham texnologik jihatdan mukammallikka intilgan:

  • Vivo X300 Ultra va Xiaomi 15 Ultra;
  • Realme GT8 Pro va Honor 400 Pro;
  • OnePlus Ace 6 va Honor GT Pro;
  • Redmi K90 Pro Max va Vivo X200 Ultra;
  • Vivo X300 Pro va Vivo S30.
Ushbu reyting shuni koʻrsatadiki, zamonaviy foydalanuvchilar uchun faqatgina protsessor kuchi emas, balki avtonom ish vaqti va ekran sifati birinchi darajali ahamiyatga ega. Ayniqsa, 7000 mA/soatdan yuqori sigʻimli batareyalar trendga aylanib borayotgani kuzatilmoqda. Oʻzbekiston bozorida ham ushbu brendlarning aksariyati rasmiy yoki norasmiy sotuvda mavjud boʻlib, mazkur maʼlumotlar yangi smartfon tanlayotgan xaridorlar uchun foydali qoʻllanma boʻlishi mumkin.

AnTuTu mutaxassislarining taʼkidlashicha, ushbu roʻyxat subyektiv baholarga asoslangan boʻlsa-da, u brendlarning dasturiy taʼminot ustida qanchalik yaxshi ishlaganini va foydalanuvchi interfeysi qulayligini ham aks ettiradi. Iyun oyi natijalari Oppo va Nubia brendlarining oʻz pozitsiyalarini sezilarli darajada mustahkamlaganini isbotladi.

SmartfonAnTuTuOppoNubiaTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57Sunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiSunʼiy intellekt poygasi: Google kompaniyasining energiya isteʼmoli 37 foizga oshdiBugun, 19:20Samsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung Galaxy S27 Ultra akkumulyator sigʻimi boʻyicha rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 18:57T2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiT2 operatori xalqaro roumingda bepul internet xizmatini doimiy asosga oʻtkazdiBugun, 18:21Samsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaSamsung buklama smartfonlari narxi keskin oshadi: Z Fold 8 Ultra rekord oʻrnatishi kutilmoqdaBugun, 17:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi