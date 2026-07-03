Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildi
Smartfonlarning texnik quvvatini oʻlchash bilan tanilgan AnTuTu servisi iyun oyi yakunlari boʻyicha foydalanuvchilar eng koʻp mamnun boʻlgan Android qurilmalar reytingini taqdim etdi. Ushbu roʻyxat anʼanaviy benchmark testlaridan farqli oʻlaroq, qurilmaning tezkorligiga emas, balki bevosita egalarining kundalik foydalanishdagi ijobiy fikrlariga asoslangan. Bu esa xaridorlarning real ehtiyojlari va brendlarga boʻlgan ishonchini koʻrsatuvchi muhim indikator hisoblanadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Reytingning birinchi pogʻonasini kutilmaganda Oppo K13 Turbo 5G modeli egalladi. Ushbu qurilma foydalanuvchilarning 96,83 foiz ijobiy bahosini olishga muvaffaq boʻlgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, smartfonning bunday yuqori natija koʻrsatishiga uning oʻta sigʻimli 7000 mA/soatli akkumulyatori va 80 vattli tezkor quvvatlash texnologiyasi sabab boʻlgan. MediaTek Dimensity 8450 protsessori va 6,8 dyuymli AMOLED displey bilan jihozlangan model oʻrta segmentda eng muvozanatlashgan qurilmalardan biri sifatida tan olingan.
Ikkinchi oʻrinda 96,67 foiz koʻrsatkich bilan Nubia Z80 Ultra joylashdi. Bu flagman oʻzining yuqori texnologik imkoniyatlari, xususan, beshinchi avlod Snapdragon 8 Elite platformasi va 144 Gs yangilanish chastotasiga ega ekrani bilan eʼtiborga loyiq. Qurilmaning 7200 mA/soatli batareyasi va 50 megapikselli uchta moduldan iborat professional kamerasi foydalanuvchilar tomonidan yuksak baholangan.
Flagmanlar jangi va yetakchi brendlarKuchli uchlikni Oppo Find X8 Ultra yakunlab berdi. 95,37 foiz ovoz toʻplagan ushbu model Snapdragon 8 Elite protsessori va 2K aniqlikdagi displeyi bilan ajralib turadi. Shuningdek, u 100 vattli simli va 50 vattli simsiz quvvatlash imkoniyati bilan premium segment vakillari orasida yetakchilik qilmoqda. Toʻrtinchi va beshinchi oʻrinlarni mos ravishda Nubia Z70S Ultra Photographer Edition hamda Oppo Find X8s modellari band etdi.
Reytingning umumiy tarkibi Xitoy bozoridagi ichki raqobat naqadar kuchli ekanini koʻrsatmoqda. Roʻyxatdan oʻrin olgan boshqa qurilmalar ham texnologik jihatdan mukammallikka intilgan:
- Vivo X300 Ultra va Xiaomi 15 Ultra;
- Realme GT8 Pro va Honor 400 Pro;
- OnePlus Ace 6 va Honor GT Pro;
- Redmi K90 Pro Max va Vivo X200 Ultra;
- Vivo X300 Pro va Vivo S30.
AnTuTu mutaxassislarining taʼkidlashicha, ushbu roʻyxat subyektiv baholarga asoslangan boʻlsa-da, u brendlarning dasturiy taʼminot ustida qanchalik yaxshi ishlaganini va foydalanuvchi interfeysi qulayligini ham aks ettiradi. Iyun oyi natijalari Oppo va Nubia brendlarining oʻz pozitsiyalarini sezilarli darajada mustahkamlaganini isbotladi.
…