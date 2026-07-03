GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifi

·26·Texno
GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifi

Dunyodagi eng yirik dasturchilar platformasi hisoblangan GitHub ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan va biroz kinoyali eʼlon bilan chiqdi. Kompaniya har qanday ochiq repozitoriyni (kodlar omborini) CD-ROM formatidagi jismoniy nusxada olish imkoniyatini taklif qilmoqda. Ushbu tashabbus raqamli dunyoda jismoniy tashuvchilarga boʻlgan qiziqishning qaytishi fonida yuzaga keldi va texnologik hamjamiyatda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

GitHub vakillari X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida yozishicha, foydalanuvchilar endi oʻz kodlarini diskda saqlashlari, uni doʻstlariga qarzga berishlari yoki hatto farzandlariga meros qoldirishlari mumkin. Xabarda taʼkidlanishicha, ushbu kod "to uni yoʻqotib qoʻymaguningizcha (realist boʻlaylik) abadiy sizniki boʻlib qoladi". Bu kabi yondashuv raqamli aktivlarga nisbatan "jismoniy egalik" gʻoyasini ilgari surmoqda.

Sogʻinchmi yoki sanoat trendiga kinoya?

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nashr rasmiy ohangda yozilgan boʻlsa-da, uning zamirida kuchli satira va sanoat trendlariga nisbatan tanqidiy yondashuv yotibdi. GitHub soʻnggi yillarda bulutli platformalarning haddan tashqari ommalashishi va barcha maʼlumotlarning faqat virtual olamga koʻchib oʻtayotganiga nisbatan oʻziga xos hazilomuz munosabat bildirib keladi. CD-disklar va kassetalar kabi eski formatlar bugungi kunda nostalgiya elementi sifatida yana texnologik diskursga qaytmoqda.

Texnik nuqtai nazardan qaraganda, repozitoriylarni jismoniy diskda saqlash zamonaviy DevOps-platformalar falsafasiga butunlay zid keladi. Zero, GitHub kabi tizimlarda kod doimiy ravishda yangilanadi, tahrirlanadi va turli versiyalar bilan integratsiya qilinadi. CD-ROM kabi oʻzgarmas tashuvchilar esa kodning faqat maʼlum bir vaqtdagi "suratini" (snapshot) muhrlab qoʻyishi mumkin, xolos.

Oʻzbekistonlik dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli muhokama mavzusiga aylandi. Mamlakatimizda bulutli texnologiyalar va GitHub kabi platformalarga bogʻliqlik ortib borayotgan bir paytda, maʼlumotlarning oflayn nusxasiga ega boʻlish gʻoyasi, hatto u hazil boʻlsa ham, muhim savollarni oʻrtaga tashlaydi. Bu bulutli infratuzilmalarga boʻlgan haddan tashqari ishonchning xatarlarini eslatib turadi.

Hozircha GitHub ushbu tashabbusning haqiqiy mahsulot yoki shunchaki konseptual hazil ekanligiga aniqlik kiritmagan. Biroq, dasturchilar hamjamiyati buni bulutli servislarga qaramlikni kamaytirish va raqamli merosni asrash zarurligi haqidagi muhim signal sifatida qabul qildi. Kompaniya avval ham oʻzining "Arctic Code Vault" loyihasi doirasida insoniyatning eng muhim kodlarini Arktika muzliklari ostida uzoq muddatli saqlashga joylashtirgan edi.

Xulosa qilib aytganda, GitHub tomonidan ilgari surilgan CD-repozitoriy gʻoyasi zamonaviy yuqori texnologiyalar asrida bizni bir muddat ortga qarashga va raqamli dunyoning oʻtkinchi ekanligi haqida oʻylashga majbur qiladi. Jismoniy nusxa, hatto u eskirgan formatda boʻlsa ham, foydalanuvchiga oʻz mehnati mahsulini "qoʻl bilan ushlab koʻrish" imkonini beradi.

GitHubTexnologiyaCD-ROMDasturlashDevOps
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiNokia afsonaviy tugmali telefonlariga sunʼiy intellekt va videoqoʻngʻiroqlar qoʻshildiBugun, 22:29Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Chevrolet Silverado EV: Mukammal elektr pikap nega kutilganidek sotilmayapti?Bugun, 21:54Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Sun’iy intellekt gadjetlarni nega qimmatlashtirmoqda?Bugun, 21:26Soyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiSoyuz MS-29 kosmik kemasi parvozga tayyorlanmoqda: Yoqilgʻi quyish jarayoni yakunlandiBugun, 20:56Foydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiFoydalanuvchilar tanlovi: AnTuTu iyun oyi uchun eng qoniqarli smartfonlar reytingini eʼlon qildiBugun, 20:25iPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaiPhone 18 kameralarida inqilob: Apple koʻp yillik Sony monopoliyasidan voz kechmoqdaBugun, 19:57
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi