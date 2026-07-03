GitHub kutilmagan tashabbus bilan chiqdi: Dasturiy kodlarni CD-disklarda saqlash taklifi
Dunyodagi eng yirik dasturchilar platformasi hisoblangan GitHub ijtimoiy tarmoqlarda kutilmagan va biroz kinoyali eʼlon bilan chiqdi. Kompaniya har qanday ochiq repozitoriyni (kodlar omborini) CD-ROM formatidagi jismoniy nusxada olish imkoniyatini taklif qilmoqda. Ushbu tashabbus raqamli dunyoda jismoniy tashuvchilarga boʻlgan qiziqishning qaytishi fonida yuzaga keldi va texnologik hamjamiyatda qizgʻin muhokamalarga sabab boʻldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
GitHub vakillari X (sobiq Twitter) tarmogʻidagi sahifasida yozishicha, foydalanuvchilar endi oʻz kodlarini diskda saqlashlari, uni doʻstlariga qarzga berishlari yoki hatto farzandlariga meros qoldirishlari mumkin. Xabarda taʼkidlanishicha, ushbu kod "to uni yoʻqotib qoʻymaguningizcha (realist boʻlaylik) abadiy sizniki boʻlib qoladi". Bu kabi yondashuv raqamli aktivlarga nisbatan "jismoniy egalik" gʻoyasini ilgari surmoqda.
Sogʻinchmi yoki sanoat trendiga kinoya?ixbt.com maʼlumotiga koʻra, ushbu nashr rasmiy ohangda yozilgan boʻlsa-da, uning zamirida kuchli satira va sanoat trendlariga nisbatan tanqidiy yondashuv yotibdi. GitHub soʻnggi yillarda bulutli platformalarning haddan tashqari ommalashishi va barcha maʼlumotlarning faqat virtual olamga koʻchib oʻtayotganiga nisbatan oʻziga xos hazilomuz munosabat bildirib keladi. CD-disklar va kassetalar kabi eski formatlar bugungi kunda nostalgiya elementi sifatida yana texnologik diskursga qaytmoqda.
Texnik nuqtai nazardan qaraganda, repozitoriylarni jismoniy diskda saqlash zamonaviy DevOps-platformalar falsafasiga butunlay zid keladi. Zero, GitHub kabi tizimlarda kod doimiy ravishda yangilanadi, tahrirlanadi va turli versiyalar bilan integratsiya qilinadi. CD-ROM kabi oʻzgarmas tashuvchilar esa kodning faqat maʼlum bir vaqtdagi "suratini" (snapshot) muhrlab qoʻyishi mumkin, xolos.
Oʻzbekistonlik dasturchilar va IT-mutaxassislar uchun ham ushbu yangilik qiziqarli muhokama mavzusiga aylandi. Mamlakatimizda bulutli texnologiyalar va GitHub kabi platformalarga bogʻliqlik ortib borayotgan bir paytda, maʼlumotlarning oflayn nusxasiga ega boʻlish gʻoyasi, hatto u hazil boʻlsa ham, muhim savollarni oʻrtaga tashlaydi. Bu bulutli infratuzilmalarga boʻlgan haddan tashqari ishonchning xatarlarini eslatib turadi.
Hozircha GitHub ushbu tashabbusning haqiqiy mahsulot yoki shunchaki konseptual hazil ekanligiga aniqlik kiritmagan. Biroq, dasturchilar hamjamiyati buni bulutli servislarga qaramlikni kamaytirish va raqamli merosni asrash zarurligi haqidagi muhim signal sifatida qabul qildi. Kompaniya avval ham oʻzining "Arctic Code Vault" loyihasi doirasida insoniyatning eng muhim kodlarini Arktika muzliklari ostida uzoq muddatli saqlashga joylashtirgan edi.
Xulosa qilib aytganda, GitHub tomonidan ilgari surilgan CD-repozitoriy gʻoyasi zamonaviy yuqori texnologiyalar asrida bizni bir muddat ortga qarashga va raqamli dunyoning oʻtkinchi ekanligi haqida oʻylashga majbur qiladi. Jismoniy nusxa, hatto u eskirgan formatda boʻlsa ham, foydalanuvchiga oʻz mehnati mahsulini "qoʻl bilan ushlab koʻrish" imkonini beradi.
…