Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdi

·0·Texno
Olimlar quyosh nuri orqali vodorod olishda rekord natijaga erishdi

Fraunhofer ISE (Quyosh energetikasi tizimlari instituti) tadqiqotchilari quyosh energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri vodorodga aylantiruvchi eksperimental qurilmani namoyish etishdi. Mazkur texnologiya 31,3 foizlik samaradorlik koʻrsatkichini qayd etib, sohadagi eng yuqori natijalardan biriga aylandi. Bu kashfiyot kelajakda ekologik toza va arzon “yashil” vodorod ishlab chiqarishda yangi davrni boshlab berishi kutilmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Hozirgi kunda vodorod olishning anʼanaviy usullari asosan ikki bosqichdan iborat: dastlab quyosh panellari elektr energiyasini ishlab chiqaradi, soʻngra ushbu energiya suvni vodorod va kislorodga parchalaydigan elektrolizerga uzatiladi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bunday jarayonda har bir bosqichda energiyaning bir qismi muqarrar ravishda yoʻqoladi. Nemis olimlarining yangi ishlanmasi esa ushbu oraliq zanjirni olib tashlashga imkon beradi.

Texnologik yangilik va samaradorlik siri

Yangi tizim quyosh elementlarini proton almashinuvchi membranali elektrolizerlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri bogʻlaydi. Bu esa energiya yoʻqotishlarini keskin kamaytirishga xizmat qiladi. Yuqori samaradorlikka erishish uchun olimlar konsentratorli fotoelektr texnologiyasidan foydalanishdi. Bunda maxsus Fresnel linzalari quyosh nurini toʻplaydi va uni fotoelementlarga yoʻnaltiradi.

Ushbu fotoelementlar 4 voltdan yuqori kuchlanish hosil qilib, ketma-ket ulangan ikkita elektrolizerni quvvat bilan taʼminlashga yetarli energiya beradi. Natijada suv molekulalari samarali tarzda kimyoviy elementlarga ajraladi. Eksperimental modulning maydoni atigi 64 kvadrat santimetr boʻlishiga qaramay, real sharoitlardagi sinovlar uning yuqori salohiyatini isbotladi.

Loyiha rahbari Frank Dimrotning taʼkidlashicha, texnologiya hozircha rivojlanishning dastlabki bosqichida turibdi. Shu sababli, ushbu qurilmalarning qachon tijoriy maqsadlarda ommaviy ishlab chiqarilishi haqida aniq muddatlarni aytishga hali erta. Hozirda jamoa texnologiyani bozorga olib chiqish uchun Clearsun Energy kompaniyasiga asos solish va investorlarni jalb qilish ustida ishlamoqda.

Oʻzbekiston kabi quyoshli kunlar koʻp boʻlgan mintaqalar uchun bunday texnologiyalar kelajakda katta ahamiyat kasb etishi mumkin. Quyosh energiyasini toʻgʻridan-toʻgʻri vodorod shaklida saqlash va tashish, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish samaradorligini bir necha barobar oshiradi. Tadqiqotchilarning fikricha, konsentratorli quyosh elementlarining elektrolizerlar bilan toʻgʻridan-toʻgʻri ulanishi kelajakda ekologik toza yoqilgʻi olishning eng maqbul yoʻli boʻladi.

TexnologiyaQuyosh EnergiyasiVodorodFraunhofer ISEInnovatsiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaSunʼiy intellekt odamlarning oʻrnini bosa olmadi: Kompaniyalar xodimlarni qaytarmoqdaBugun, 02:29Sunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarSunʼiy intellekt olamining yangi tili: 2024-yilda bilishingiz kerak boʻlgan asosiy atamalarBugun, 02:23AQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiAQSHda 2G tarmoqlari davri butunlay yakunlanmoqda: T-Mobile soʻnggi stansiyalarni oʻchiradiBugun, 01:57NASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiNASA koinotdagi eng qadimiy teleskoplardan biri Swiftʻni qutqarish operatsiyasini boshladiBugun, 01:25OnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiOnePlus global bozorni tark etmoqdami: AQSH va Buyuk Britaniyada smartfonlar tugab qoldiBugun, 00:55Steam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiSteam Machine konsollarida jiddiy nosozlik: «Qizil oʻlim chizigʻi» paydo boʻldiBugun, 00:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Samsung Galaxy S23 foydalanuvchilari One UI 8.5 yangilanishidan soʻng muammoga duch kelmoqda
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi
Galaxy S23, S24 va S25 Ultra modellari One UI 8.5 funksiyalaridan mahrum boʻldi