Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?

·0·Texno
Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?

Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI o‘rtasida yuzaga kelgan huquqiy nizo sun‘iy intellekt sanoatidagi muvozanatni o‘zgartirib yuborishi mumkin. Apple korporatsiyasi OpenAI kompaniyasini tijorat sirlarini o‘g‘irlash va xodimlarni noqonuniy yo—l bilan jalb qilishda ayblab, sudga murojaat qildi. Ushbu da‘vo nafaqat ikki kompaniya munosabatlariga, balki OpenAI’ning uzoq kutilgan apparat (hardware) loyihalariga ham jiddiy zarba berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Apple taqdim etgan da‘vo arizasida aytilishicha, OpenAI tizimli ravishda Apple’ning sobiq va amaldagi xodimlarini maxfiy ma‘lumotlarni baham ko‘rishga undab kelgan. Bu harakatlar orqali kompaniya sun‘iy intellektga asoslangan yangi qurilmalar yaratishda nohaq ustunlikka ega bo‘lishni ko‘zlagan. OpenAI vakillari esa bu ayblovlarni rad etib, hozircha ushbu shikoyatning asosli ekanligiga doir hech qanday dalilga ega emasliklarini bildirishdi.

Uskunalar ishlab chiqarish rejasi kechikadimi?

TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar ushbu sud jarayoni OpenAI’ning kelajakdagi rejalariga qanday ta‘sir qilishini muhokama qilishdi. Tahlilchi Sean O’Kane’ning fikricha, hatto sud OpenAI faoliyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqiq qo‘ymagan taqdirda ham, bu kabi huquqiy janjallar yangi mahsulotlar ishlab chiqilishini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Apple kabi yirik korporatsiyalar bunday da‘volarni shunchaki emas, balki raqibning strategik rejalarini barbod qilish uchun ham ishlatishi mumkin.

OpenAI hozirda afsonaviy dizayner Jony Ive bilan hamkorlikda o‘zining birinchi apparat qurilmasi — mobil aqlli karnay yoki shunga o‘xshash gadjet ustida ishlamoqda. Kompaniya rahbari Sam Altman avvalroq an‘anaviy smartfon va noutbuklar o‘rnini bosuvchi yangi avlod qurilmalari haqida gapirgan edi. Biroq, Apple bilan bo‘layotgan sudlashuv ushbu innovatsion qurilmalarning bozorga chiqish muddatini noma‘lum muddatga surib yuborishi xavfi bor.

Yana bir muhim jihat shundaki, OpenAI yaqin kelajakda aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishni (IPO) rejalashtirgan. Bunday yirik sud jarayonlari esa investorlar ishonchiga putur yetkazishi va kompaniyaning bozor qiymatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shunga qaramay, ba‘zi tahlilchilar OpenAI Elon Musk bilan bo‘lgan sud jarayonidagi g‘alabasidan so‘ng, bu safar ham oxirigacha kurashishiga ishonishmoqda.

Maxfiylik va ijtimoiy normalar masalasi

Yangi qurilmalar nafaqat texnik, balki etik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Agar OpenAI yaratayotgan gadjet doimiy ravishda foydalanuvchini tinglab tursa, bu shaxsiy daxlsizlik huquqiga zid keladi. Ekspert Anthony Ha’ning ta‘kidlashicha, bunday qurilmalar nafaqat egasini, balki uning atrofidagi insonlarni ham ruxsatsiz yozib olishi mumkin, bu esa jamiyatda yangi ijtimoiy normalarni shakllantirishni talab etadi.

O‘zbekiston texnologiya bozori uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli. Apple mahsulotlari mamlakatimizda juda ommabop ekanligini hisobga olsak, kompaniyaning o‘z intellektual mulkini himoya qilish borasidagi qat‘iy qadamlari global bozordagi narxlarga va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga ta‘sir ko‘rsatishi tayin. Hozircha OpenAI ushbu vaziyatdan qanday chiqib ketishi va o‘zining hardware ambitsiyalarini saqlab qolishi soha mutaxassislari diqqat markazida qolmoqda.

AppleOpenAISun‘iy IntellektTexnologiyaSud
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiApple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldiBugun, 00:24Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiKecha, 22:54Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiKecha, 22:28AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda