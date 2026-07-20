Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?
Texnologiya olamining ikki giganti — Apple va OpenAI o‘rtasida yuzaga kelgan huquqiy nizo sun‘iy intellekt sanoatidagi muvozanatni o‘zgartirib yuborishi mumkin. Apple korporatsiyasi OpenAI kompaniyasini tijorat sirlarini o‘g‘irlash va xodimlarni noqonuniy yo—l bilan jalb qilishda ayblab, sudga murojaat qildi. Ushbu da‘vo nafaqat ikki kompaniya munosabatlariga, balki OpenAI’ning uzoq kutilgan apparat (hardware) loyihalariga ham jiddiy zarba berishi kutilmoqda. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Apple taqdim etgan da‘vo arizasida aytilishicha, OpenAI tizimli ravishda Apple’ning sobiq va amaldagi xodimlarini maxfiy ma‘lumotlarni baham ko‘rishga undab kelgan. Bu harakatlar orqali kompaniya sun‘iy intellektga asoslangan yangi qurilmalar yaratishda nohaq ustunlikka ega bo‘lishni ko‘zlagan. OpenAI vakillari esa bu ayblovlarni rad etib, hozircha ushbu shikoyatning asosli ekanligiga doir hech qanday dalilga ega emasliklarini bildirishdi.
Uskunalar ishlab chiqarish rejasi kechikadimi?TechCrunch nashrining Equity podkastida ekspertlar ushbu sud jarayoni OpenAI’ning kelajakdagi rejalariga qanday ta‘sir qilishini muhokama qilishdi. Tahlilchi Sean O’Kane’ning fikricha, hatto sud OpenAI faoliyatiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri taqiq qo‘ymagan taqdirda ham, bu kabi huquqiy janjallar yangi mahsulotlar ishlab chiqilishini sezilarli darajada sekinlashtiradi. Apple kabi yirik korporatsiyalar bunday da‘volarni shunchaki emas, balki raqibning strategik rejalarini barbod qilish uchun ham ishlatishi mumkin.
OpenAI hozirda afsonaviy dizayner Jony Ive bilan hamkorlikda o‘zining birinchi apparat qurilmasi — mobil aqlli karnay yoki shunga o‘xshash gadjet ustida ishlamoqda. Kompaniya rahbari Sam Altman avvalroq an‘anaviy smartfon va noutbuklar o‘rnini bosuvchi yangi avlod qurilmalari haqida gapirgan edi. Biroq, Apple bilan bo‘layotgan sudlashuv ushbu innovatsion qurilmalarning bozorga chiqish muddatini noma‘lum muddatga surib yuborishi xavfi bor.
Yana bir muhim jihat shundaki, OpenAI yaqin kelajakda aksiyalarini ochiq savdoga chiqarishni (IPO) rejalashtirgan. Bunday yirik sud jarayonlari esa investorlar ishonchiga putur yetkazishi va kompaniyaning bozor qiymatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin. Shunga qaramay, ba‘zi tahlilchilar OpenAI Elon Musk bilan bo‘lgan sud jarayonidagi g‘alabasidan so‘ng, bu safar ham oxirigacha kurashishiga ishonishmoqda.
Maxfiylik va ijtimoiy normalar masalasiYangi qurilmalar nafaqat texnik, balki etik muammolarni ham keltirib chiqarmoqda. Agar OpenAI yaratayotgan gadjet doimiy ravishda foydalanuvchini tinglab tursa, bu shaxsiy daxlsizlik huquqiga zid keladi. Ekspert Anthony Ha’ning ta‘kidlashicha, bunday qurilmalar nafaqat egasini, balki uning atrofidagi insonlarni ham ruxsatsiz yozib olishi mumkin, bu esa jamiyatda yangi ijtimoiy normalarni shakllantirishni talab etadi.
O‘zbekiston texnologiya bozori uchun ham bu kabi yangiliklar ahamiyatli. Apple mahsulotlari mamlakatimizda juda ommabop ekanligini hisobga olsak, kompaniyaning o‘z intellektual mulkini himoya qilish borasidagi qat‘iy qadamlari global bozordagi narxlarga va yangi texnologiyalarning kirib kelishiga ta‘sir ko‘rsatishi tayin. Hozircha OpenAI ushbu vaziyatdan qanday chiqib ketishi va o‘zining hardware ambitsiyalarini saqlab qolishi soha mutaxassislari diqqat markazida qolmoqda.
…