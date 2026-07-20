Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldi

·0·Texno
Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldi

Texnologiya olamidagi gigantlar oʻrtasidagi poyga yangi bosqichga chiqdi. Apple korporatsiyasi bozor kapitallashuvi boʻyicha NVIDIA’ni ortda qoldirib, yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi. Bu oʻzgarish sunʼiy intellekt (AI) bozoridagi investorlarning kayfiyati va strategiyalari oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Juma kungi savdolar yakuniga koʻra, Apple kompaniyasining bozor qiymati taxminan 4,88 trillion dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga, NVIDIA aksiyalari 3,5 foizga arzonlashib, uning kapitallashuvi 4,86 trillion dollargacha pasaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA oʻtgan yilning oktyabr oyida tarixda ilk bor 5 trillion dollarlik dovonni zabt etgan birinchi kompaniya boʻlgan edi, biroq hozirda bozor yetakchiligi yana Kupertino gigantiga oʻtdi.

Sunʼiy intellekt poygasidagi yangi strategiya

Yaqin vaqtgacha Apple sunʼiy intellekt poygasida ortda qolayotgan kompaniya sifatida koʻrilayotgan edi. Chunki kompaniya Microsoft yoki Google kabi oʻzining yirik til modellarini yaratishga katta mablagʻ sarflamadi. Biroq uzoq kutilgan Siri yangilanishi va uchinchi tomon AI-modellarini tizimga integratsiya qilish qarori investorlarning ishonchini qaytardi.

Apple oʻzining fundamental modellarini noldan yaratish oʻrniga, tayyor yechimlarni oʻz ekotizimiga mahorat bilan tatbiq etish yoʻlini tanladi. Kompaniyaning soʻnggi chorakdagi rekord darajadagi moliyaviy koʻrsatkichlari ushbu tijorat modelining samaradorligini isbotladi. Bu esa investorlarning eʼtiborini faqatgina AI-chiplari ishlab chiqaruvchilardan dasturiy taʼminot va isteʼmol tovarlari segmentiga qaytishiga sabab boʻldi.

Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi pasayish

NVIDIA aksiyalarining pasayishi butun yarimoʻtkazgichlar sanoatidagi umumiy tendensiya bilan bogʻliq. Yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchilar indeksi oʻzining tarixiy choʻqqisidan deyarli 19 foizga pastladi. Hozirda bozor ishtirokchilari sunʼiy intellekt bilan bogʻliq oʻsish qanchalik barqaror ekanligini qayta baholamoqda.

Shu bilan birga, bozorning diqqat markazi xotira chiplari ishlab chiqaruvchilariga koʻchmoqda. Masalan, Micron may oyida 1 trillion dollarlik kapitallashuvga erishgan boʻlsa, SK Hynix shu oyda Nasdaq birjasiga chiqdi. Bu kompaniyalar AI-tizimlari uchun zarur boʻlgan butlovchi qismlarni yetkazib berish boʻyicha uzoq muddatli shartnomalardan katta foyda koʻrmoqda.

Ekspertlarning taʼkidlashicha, yetakchining almashishi NVIDIA’ning mavqei pasayganini anglatmaydi. Kompaniya hamon AI-infratuzilmasida asosiy rol oʻynovchi GPU (grafik protsessorlar) bozorida gegemonlik qilmoqda. Apple uchun esa asosiy xavf — xotira chiplari narxining oshishi va yangi tariflar tufayli mahsulotlar narxining koʻtarilishi boʻlib, bu kelajakda sotuvlar hajmiga taʼsir qilishi mumkin.

AppleNVIDIASunʼiy IntellektBozorKapitallashuv
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Apple va OpenAI oʻrtasidagi sud mojarosi: Sunʼiy intellekt gadjetlari xavf ostidami?Bugun, 00:27Call of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiCall of Duty kinoolamga koʻchmoqda: Ssenariy ustida Teylor Sheridan ish olib bordiKecha, 23:53Maʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaMaʼlumot uzatishda inqilob: Silicon Motion 128 GB/s tezlikka ega PCIe 7.0 SSD ustida ishlamoqdaKecha, 23:24Yarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiYarimoʻtkazgichlar poygasida yangi davr: TSMC 2 nanometrli chiplarga rekord darajada buyurtma oldiKecha, 22:54Samsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiSamsung buklama smartfonlar bozorida kutilmagan burilish yasamoqda: Galaxy Z Fold8 Wide yetakchi boʻladiKecha, 22:28AMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaAMD sunʼiy intellekt uchun moʻljallangan Ryzen AI MAX PRO 400 protsessorlarini tayyorlamoqdaKecha, 21:52
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda