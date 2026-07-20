Apple dunyoning eng qimmat kompaniyasi maqomini NVIDIA’dan qaytarib oldi
Texnologiya olamidagi gigantlar oʻrtasidagi poyga yangi bosqichga chiqdi. Apple korporatsiyasi bozor kapitallashuvi boʻyicha NVIDIA’ni ortda qoldirib, yana dunyoning eng qimmat kompaniyasiga aylandi. Bu oʻzgarish sunʼiy intellekt (AI) bozoridagi investorlarning kayfiyati va strategiyalari oʻzgarayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Juma kungi savdolar yakuniga koʻra, Apple kompaniyasining bozor qiymati taxminan 4,88 trillion dollarni tashkil etdi. Shu bilan birga, NVIDIA aksiyalari 3,5 foizga arzonlashib, uning kapitallashuvi 4,86 trillion dollargacha pasaydi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, NVIDIA oʻtgan yilning oktyabr oyida tarixda ilk bor 5 trillion dollarlik dovonni zabt etgan birinchi kompaniya boʻlgan edi, biroq hozirda bozor yetakchiligi yana Kupertino gigantiga oʻtdi.
Sunʼiy intellekt poygasidagi yangi strategiyaYaqin vaqtgacha Apple sunʼiy intellekt poygasida ortda qolayotgan kompaniya sifatida koʻrilayotgan edi. Chunki kompaniya Microsoft yoki Google kabi oʻzining yirik til modellarini yaratishga katta mablagʻ sarflamadi. Biroq uzoq kutilgan Siri yangilanishi va uchinchi tomon AI-modellarini tizimga integratsiya qilish qarori investorlarning ishonchini qaytardi.
Apple oʻzining fundamental modellarini noldan yaratish oʻrniga, tayyor yechimlarni oʻz ekotizimiga mahorat bilan tatbiq etish yoʻlini tanladi. Kompaniyaning soʻnggi chorakdagi rekord darajadagi moliyaviy koʻrsatkichlari ushbu tijorat modelining samaradorligini isbotladi. Bu esa investorlarning eʼtiborini faqatgina AI-chiplari ishlab chiqaruvchilardan dasturiy taʼminot va isteʼmol tovarlari segmentiga qaytishiga sabab boʻldi.
Yarimoʻtkazgichlar bozoridagi pasayishNVIDIA aksiyalarining pasayishi butun yarimoʻtkazgichlar sanoatidagi umumiy tendensiya bilan bogʻliq. Yarimoʻtkazgich ishlab chiqaruvchilar indeksi oʻzining tarixiy choʻqqisidan deyarli 19 foizga pastladi. Hozirda bozor ishtirokchilari sunʼiy intellekt bilan bogʻliq oʻsish qanchalik barqaror ekanligini qayta baholamoqda.
Shu bilan birga, bozorning diqqat markazi xotira chiplari ishlab chiqaruvchilariga koʻchmoqda. Masalan, Micron may oyida 1 trillion dollarlik kapitallashuvga erishgan boʻlsa, SK Hynix shu oyda Nasdaq birjasiga chiqdi. Bu kompaniyalar AI-tizimlari uchun zarur boʻlgan butlovchi qismlarni yetkazib berish boʻyicha uzoq muddatli shartnomalardan katta foyda koʻrmoqda.
Ekspertlarning taʼkidlashicha, yetakchining almashishi NVIDIA’ning mavqei pasayganini anglatmaydi. Kompaniya hamon AI-infratuzilmasida asosiy rol oʻynovchi GPU (grafik protsessorlar) bozorida gegemonlik qilmoqda. Apple uchun esa asosiy xavf — xotira chiplari narxining oshishi va yangi tariflar tufayli mahsulotlar narxining koʻtarilishi boʻlib, bu kelajakda sotuvlar hajmiga taʼsir qilishi mumkin.
…