Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqda

·0·Texno
Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqda

Smartfonlar bozorida oʻziga xos davrni shakllantirgan afsonaviy Lumia brendi yana sotuvga chiqishi mumkin. Nokia telefonlarini ishlab chiqarish huquqiga ega boʻlgan HMD Global kompaniyasi Microsoft korporatsiyasidan ushbu savdo belgisini va unga tegishli patentlarni sotib olish boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, mobil qurilmalar bozorida eng taniqli brendlardan birining rebrendingi guvohi boʻlishimiz mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

SmashX_60 taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotiga koʻra, HMD Microsoft kompaniyasiga Lumia brendini sotib olish boʻyicha rasmiy taklif tayyorlamoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu brend atrofidagi huquqiy masalalar 2018-yildan beri ochiq qolmoqda. Oʻshanda ham tomonlar muzokaralar olib borishgan, biroq yakuniy toʻxtamga kela olishmagan edi. Endilikda HMD ushbu gʻoyaga qaytishga qaror qildi.

Nostalgiya va yangi strategiya

Lumia brendining qayta tiklanishi HMD kompaniyasining soʻnggi vaqtlardagi strategiyasiga toʻla mos keladi. Kompaniya oʻzining tarixiy merosidan foydalangan holda, eski va mashhur liniyalarni zamonaviy talablar asosida qayta jonlantirmoqda. Masalan, yaqinda Asha turkumidagi qurilmalar qaytayotgani eʼlon qilindi. Biroq, Asha hozirda raqamli detoks va bolalar uchun moʻljallangan sodda qurilmalar segmentini egallagan boʻlsa, Lumia ancha yuqori texnologik maqomga ega boʻlishi kutilmoqda.

Oʻz vaqtida Lumia smartfonlari oʻzining yorqin dizayni, polikarbonat korpusi va eng asosiysi — PureView texnologiyasiga asoslangan yuqori sifatli kameralari bilan nom qozongan edi. Koʻplab texnologiya ishqibozlari uchun ushbu brend hamon sifat va innovatsiya ramzi boʻlib qolmoqda. HMD aynan mana shu sodiq auditoriyani oʻziga jalb qilishni koʻzlagan.

Hozircha bitimning taxminiy summasi yoki shartlari haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. ixbt.com nashrining yozishicha, Microsoft ushbu brenddan bir necha yildan beri foydalanmayapti, bu esa HMD uchun kelishuv imkoniyatlarini oshiradi. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yangi avlod Lumia smartfonlari Android operatsion tizimida ishlashi deyarli aniq, chunki Windows Phone platformasi allaqachon tarixga aylangan.

Oʻzbekiston bozorida ham Lumia smartfonlari oʻz davrida katta mashhurlikka erishgan edi. Ayniqsa, Nokia Lumia 520, 920 va 1020 modellari hamyonbopligi va suratga olish qobiliyati bilan foydalanuvchilar mehrini qozongan. Brendning qaytishi mahalliy bozorda ham qiziqish bilan kutib olinishi shubhasiz, chunki retro-dizayn va zamonaviy funksiyalarning uygʻunligi hozirgi smartfonlar bozoridagi bir xillikdan charchagan xaridorlar uchun yangilik boʻlishi mumkin.

Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan SmashX_60 insayderi soʻnggi yillarda HMD Global mahsulotlari haqida bir necha bor aniq va ishonchli maʼlumotlarni taqdim etgan. Shunday ekan, yaqin oylarda Lumia brendi ostidagi yangi qurilmalar anonsini kutish uchun asoslar yetarli.

HMDLumiaMicrosoftNokiaSmartfon
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55Hugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostidaHugging Face platformasi kiberhujumga uchradi: Foydalanuvchi maʼlumotlari xavf ostidaBugun, 17:51Yer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaYer orbitasida Saturn kabi halqalar paydo boʻlishi mumkin: Olimlar xavotirdaBugun, 16:58Honor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariHonor Robot Phone ilk bor futbol maydonida koʻrinish berdi: 4D kamerali smartfon imkoniyatlariBugun, 16:20SpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaSpaceX raketasining boʻlagi 5-avgust kuni Oyga urilishi kutilmoqdaBugun, 15:58Apple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiApple kutilmagan qaror qabul qildi: Eng kuchli Extreme protsessorlari loyihasi yopildiBugun, 15:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda