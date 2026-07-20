Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqda
Smartfonlar bozorida oʻziga xos davrni shakllantirgan afsonaviy Lumia brendi yana sotuvga chiqishi mumkin. Nokia telefonlarini ishlab chiqarish huquqiga ega boʻlgan HMD Global kompaniyasi Microsoft korporatsiyasidan ushbu savdo belgisini va unga tegishli patentlarni sotib olish boʻyicha jiddiy qiziqish bildirmoqda. Agar kelishuv amalga oshsa, mobil qurilmalar bozorida eng taniqli brendlardan birining rebrendingi guvohi boʻlishimiz mumkin. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
SmashX_60 taxallusi bilan tanilgan nufuzli insayderning maʼlumotiga koʻra, HMD Microsoft kompaniyasiga Lumia brendini sotib olish boʻyicha rasmiy taklif tayyorlamoqda. Taʼkidlash joizki, ushbu brend atrofidagi huquqiy masalalar 2018-yildan beri ochiq qolmoqda. Oʻshanda ham tomonlar muzokaralar olib borishgan, biroq yakuniy toʻxtamga kela olishmagan edi. Endilikda HMD ushbu gʻoyaga qaytishga qaror qildi.
Nostalgiya va yangi strategiyaLumia brendining qayta tiklanishi HMD kompaniyasining soʻnggi vaqtlardagi strategiyasiga toʻla mos keladi. Kompaniya oʻzining tarixiy merosidan foydalangan holda, eski va mashhur liniyalarni zamonaviy talablar asosida qayta jonlantirmoqda. Masalan, yaqinda Asha turkumidagi qurilmalar qaytayotgani eʼlon qilindi. Biroq, Asha hozirda raqamli detoks va bolalar uchun moʻljallangan sodda qurilmalar segmentini egallagan boʻlsa, Lumia ancha yuqori texnologik maqomga ega boʻlishi kutilmoqda.
Oʻz vaqtida Lumia smartfonlari oʻzining yorqin dizayni, polikarbonat korpusi va eng asosiysi — PureView texnologiyasiga asoslangan yuqori sifatli kameralari bilan nom qozongan edi. Koʻplab texnologiya ishqibozlari uchun ushbu brend hamon sifat va innovatsiya ramzi boʻlib qolmoqda. HMD aynan mana shu sodiq auditoriyani oʻziga jalb qilishni koʻzlagan.
Hozircha bitimning taxminiy summasi yoki shartlari haqida aniq maʼlumotlar mavjud emas. ixbt.com nashrining yozishicha, Microsoft ushbu brenddan bir necha yildan beri foydalanmayapti, bu esa HMD uchun kelishuv imkoniyatlarini oshiradi. Agar muzokaralar muvaffaqiyatli yakunlansa, yangi avlod Lumia smartfonlari Android operatsion tizimida ishlashi deyarli aniq, chunki Windows Phone platformasi allaqachon tarixga aylangan.
Oʻzbekiston bozorida ham Lumia smartfonlari oʻz davrida katta mashhurlikka erishgan edi. Ayniqsa, Nokia Lumia 520, 920 va 1020 modellari hamyonbopligi va suratga olish qobiliyati bilan foydalanuvchilar mehrini qozongan. Brendning qaytishi mahalliy bozorda ham qiziqish bilan kutib olinishi shubhasiz, chunki retro-dizayn va zamonaviy funksiyalarning uygʻunligi hozirgi smartfonlar bozoridagi bir xillikdan charchagan xaridorlar uchun yangilik boʻlishi mumkin.
Maʼlumot oʻrnida aytish joizki, ushbu xabarni tarqatgan SmashX_60 insayderi soʻnggi yillarda HMD Global mahsulotlari haqida bir necha bor aniq va ishonchli maʼlumotlarni taqdim etgan. Shunday ekan, yaqin oylarda Lumia brendi ostidagi yangi qurilmalar anonsini kutish uchun asoslar yetarli.
…