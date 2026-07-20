Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldi

·35·Texno
Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldi

AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Apple korporatsiyasi oʻzining Apple Intelligence tizimini rivojlantirish yoʻlida kutilmagan qadam tashladi. Kompaniya Alibaba guruhiga tegishli boʻlgan va mashhur Qwen sunʼiy intellekt modelini yaratgan muhandislar jamoasini yollagani maʼlum boʻldi. Bu qadam Apple qurilmalarining Xitoy bozoridagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taniqli tahlilchi Robert Scoble maʼlumotlariga koʻra, Apple Qwen modelining ochiq versiyasini tayyorlash bilan shugʻullangan mutaxassislarni oʻz tarkibiga jalb qilgan. Hozircha bu maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, u Apple kompaniyasining Xitoy texnologik gigantlari bilan hamkorlikni kengaytirish borasidagi soʻnggi rejalariga toʻla mos keladi. Avvalroq, Apple oʻzining sunʼiy intellekt funksiyalarini Xitoyda mahalliylashtirish uchun Alibaba modellari bilan integratsiyalashish boʻyicha kelishuvga erishgan edi.

Xitoy bozori uchun maxsus yechimlar

Apple Intelligence tizimi doirasida Qwen modellarining integratsiyasi xitoylik foydalanuvchilarga matn va tasvirlarni yaratish, shuningdek, murakkab soʻrovlarni qayta ishlash imkonini beradi. Bu jarayon xuddi global bozorda ChatGPT bilan amalga oshirilgan hamkorlik kabi ishlaydi. Yaʼni, foydalanuvchilar alohida ilovalarga oʻtmasdan turib, bevosita tizim ichida Alibaba imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi.

Shu bilan birga, yangilangan Siri ovozli yordamchisi ham sezilarli darajada aqllashdi. U endilikda foydalanuvchi ekranidagi kontekstni tushuna oladi va shaxsiy maʼlumotlarni inobatga olgan holda amallarni bajaradi. Masalan, Siri ekrandagi tasvirni tahlil qilib, undagi maʼlumotlar asosida kalendarga tadbirlarni qoʻshishi yoki muayyan shaxsga xabar yuborishi mumkin boʻladi.

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat qismlari boʻyicha ham Xitoy bilan aloqalarni chuqurlashtirmoqda. Kompaniya Xitoyda sotiladigan qurilmalar uchun mahalliy CXMT kompaniyasidan DRAM xotira chiplarini va YMTC kompaniyasidan NAND xotira modullarini sotib olish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu AQSH tomonidan ayrim Xitoy ishlab chiqaruvchilariga nisbatan joriy etilgan cheklovlarga qaramasdan amalga oshirilmoqda.

Siyosiy risklar va strategik muvozanat

Bunday hamkorlik Apple uchun maʼlum siyosiy xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, kompaniya rahbariyati AQSH rasmiylari bilan doimiy muloqotda boʻlib, Xitoydan butlovchi qismlar xarid qilishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolarni kamaytirish ustida ishlamoqda. Apple uchun Xitoy ham yirik ishlab chiqarish markazi, ham eng muhim savdo bozorlaridan biri boʻlib qolmoqda.

Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangiliklar Apple mahsulotlarining mintaqaviy xususiyatlari qanday oʻzgarishini kuzatish nuqtayi nazaridan muhimdir. Agar Apple Intelligence xalqaro miqyosda turli tillar va mahalliy modellarni qoʻllab-quvvatlashni boshlasa, bu kelajakda boshqa mintaqalar, jumladan, Markaziy Osiyo uchun ham moslashtirilgan sunʼiy intellekt yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.

AppleXitoyAlibabaQwenSunʼiy Intellekt
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiNVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 20:24Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiWink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiBugun, 20:21Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiSunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiBugun, 19:51Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda