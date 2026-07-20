Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldi
AQSH va Xitoy oʻrtasidagi texnologik raqobat kuchayib borayotgan bir paytda, Apple korporatsiyasi oʻzining Apple Intelligence tizimini rivojlantirish yoʻlida kutilmagan qadam tashladi. Kompaniya Alibaba guruhiga tegishli boʻlgan va mashhur Qwen sunʼiy intellekt modelini yaratgan muhandislar jamoasini yollagani maʼlum boʻldi. Bu qadam Apple qurilmalarining Xitoy bozoridagi mavqeini mustahkamlashga qaratilgan strategik harakat sifatida baholanmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taniqli tahlilchi Robert Scoble maʼlumotlariga koʻra, Apple Qwen modelining ochiq versiyasini tayyorlash bilan shugʻullangan mutaxassislarni oʻz tarkibiga jalb qilgan. Hozircha bu maʼlumot rasman tasdiqlanmagan boʻlsa-da, u Apple kompaniyasining Xitoy texnologik gigantlari bilan hamkorlikni kengaytirish borasidagi soʻnggi rejalariga toʻla mos keladi. Avvalroq, Apple oʻzining sunʼiy intellekt funksiyalarini Xitoyda mahalliylashtirish uchun Alibaba modellari bilan integratsiyalashish boʻyicha kelishuvga erishgan edi.
Xitoy bozori uchun maxsus yechimlarApple Intelligence tizimi doirasida Qwen modellarining integratsiyasi xitoylik foydalanuvchilarga matn va tasvirlarni yaratish, shuningdek, murakkab soʻrovlarni qayta ishlash imkonini beradi. Bu jarayon xuddi global bozorda ChatGPT bilan amalga oshirilgan hamkorlik kabi ishlaydi. Yaʼni, foydalanuvchilar alohida ilovalarga oʻtmasdan turib, bevosita tizim ichida Alibaba imkoniyatlaridan foydalanishlari mumkin boʻladi.
Shu bilan birga, yangilangan Siri ovozli yordamchisi ham sezilarli darajada aqllashdi. U endilikda foydalanuvchi ekranidagi kontekstni tushuna oladi va shaxsiy maʼlumotlarni inobatga olgan holda amallarni bajaradi. Masalan, Siri ekrandagi tasvirni tahlil qilib, undagi maʼlumotlar asosida kalendarga tadbirlarni qoʻshishi yoki muayyan shaxsga xabar yuborishi mumkin boʻladi.
ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Apple nafaqat dasturiy taʼminot, balki apparat qismlari boʻyicha ham Xitoy bilan aloqalarni chuqurlashtirmoqda. Kompaniya Xitoyda sotiladigan qurilmalar uchun mahalliy CXMT kompaniyasidan DRAM xotira chiplarini va YMTC kompaniyasidan NAND xotira modullarini sotib olish imkoniyatlarini oʻrganmoqda. Bu AQSH tomonidan ayrim Xitoy ishlab chiqaruvchilariga nisbatan joriy etilgan cheklovlarga qaramasdan amalga oshirilmoqda.
Siyosiy risklar va strategik muvozanatBunday hamkorlik Apple uchun maʼlum siyosiy xatarlarni keltirib chiqarishi mumkin. Shu sababli, kompaniya rahbariyati AQSH rasmiylari bilan doimiy muloqotda boʻlib, Xitoydan butlovchi qismlar xarid qilishda yuzaga kelishi mumkin boʻlgan muammolarni kamaytirish ustida ishlamoqda. Apple uchun Xitoy ham yirik ishlab chiqarish markazi, ham eng muhim savdo bozorlaridan biri boʻlib qolmoqda.
Oʻzbekistonlik foydalanuvchilar uchun bu yangiliklar Apple mahsulotlarining mintaqaviy xususiyatlari qanday oʻzgarishini kuzatish nuqtayi nazaridan muhimdir. Agar Apple Intelligence xalqaro miqyosda turli tillar va mahalliy modellarni qoʻllab-quvvatlashni boshlasa, bu kelajakda boshqa mintaqalar, jumladan, Markaziy Osiyo uchun ham moslashtirilgan sunʼiy intellekt yechimlari paydo boʻlishiga zamin yaratishi mumkin.
…