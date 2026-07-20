Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladi

·34·Texno
Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladi

Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan sunʼiy intellekt (AI) tizimlari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Biroq, Fransiya va Italiyaning uchta nufuzli universiteti olimlari tomonidan oʻtkazilgan yangi tadqiqot kutilmagan xavotirli xulosalarni taqdim etdi. Maʼlum boʻlishicha, AI maslahatlariga tayanish insonning oʻz bilimini xolis baholash qobiliyatini sezilarli darajada yomonlashtiradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Eksperiment davomida ishtirokchilarning oʻz bilimlariga boʻlgan ishonchi va haqiqiy natijalari oʻrtasidagi mutanosiblik oʻrganildi. Natijalar shuni koʻrsatdiki, sunʼiy intellekt yordamidan foydalangan shaxslar oʻzlarining nohaq ekanliklarini tan olishga qiynalib, xato javoblarni haqiqat sifatida qabul qilishga moyil boʻlib qolishgan. Eng qizigʻi, ularning oʻz javoblariga boʻlgan ishonchi keskin ortgan boʻlsa-da, aniqlik darajasi aksincha pasayib ketgan.

Ishonch ortmoqda, aniqlik esa pasaymoqda

Tadqiqotchilar ishtirokchilarga murakkab savollarni berishdi va ularni ikki guruhga ajratishdi. AI yordamisiz ishlagan guruh aʼzolari savolga javobni bilmasliklarini 44 foiz holatda ochiq tan olishgan. Biroq, tizim maslahatlaridan foydalangan guruhda bu koʻrsatkich atigi 3 foizga tushib ketgan. Yaʼni, odamlar bilmasliklarini tan olish oʻrniga, AI taqdim etgan notoʻgʻri maʼlumotga koʻr-koʻrona ishonishni afzal koʻrishgan.

Raqamlar yanada hayratlanarli: AI yordamida javob berganlarning aniqlik darajasi 27 foizdan 9 foizgacha tushib ketgan, ammo ularning oʻz haq ekanliklariga boʻlgan ishonchi oʻrtacha 30 foizdan 76 foizga koʻtarilgan. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, tajribada ataylab zamonaviy AI modellari adashishi mumkin boʻlgan savollardan foydalanilgan. Masalan, "Bend It Like Beckham" filmi qahramonlarining sport formasi rangi kabi vizual detallar soʻralgan.

Moliyaviy ragʻbat ham yordam bermadi

Olimlar tajribada Step 3.5 Flash modelidan foydalanishgan, chunki ushbu model bunday turdagi topshiriqlarda koʻpincha xato qilishi aniqlangan. Tadqiqot mualliflari ishtirokchilarni toʻgʻri javob uchun pul mukofoti bilan ragʻbatlantirib ham koʻrishdi. Moliyaviy manfaat boʻlganida ham vaziyat sezilarli oʻzgarmadi: bilmasligini tan olganlar ulushi 3 foizdan 8 foizga, aniqlik esa 16 foizga koʻtarildi, xolos. Bu koʻrsatkichlar baribir AIʼsiz guruh natijalaridan ancha past boʻlib qolaverdi.

Olimlarning fikricha, insonning "men buni bilmayman" deya olish qobiliyati juda muhimdir, chunki bu oʻz bilim chegaralarini tushunishni anglatadi. Sunʼiy intellektning doimiy mavjudligi va har qanday savolga darhol javob berishi insonning oʻz ikkilanishlarini tan olish istagini soʻndirmoqda. Bu esa tanqidiy fikrlash koʻnikmalarining pasayishiga olib keladi.

Ushbu masala, ayniqsa, tanqidiy fikrlashi hali toʻliq shakllanmagan bolalar va yoshlar uchun xavfli boʻlishi mumkin. AI tizimlariga haddan tashqari ishonish kelajakda insonlarning axborotni tekshirish va oʻz xatolarini anglash qobiliyatini butunlay yoʻqqa chiqarishi mumkinligi haqida ogohlantirilmoqda. Tadqiqot mualliflari texnologiyadan foydalanishda hushyorlikni yoʻqotmaslikka chaqirmoqda.

Sunʼiy IntellektTexnologiyaTadqiqotTanqidiy FikrlashIT-Yangiliklar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiNVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 20:24Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiWink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiBugun, 20:21Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiApple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 19:25Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda