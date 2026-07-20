YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdi

·0·Texno
YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdi

Dunyoning eng yirik video platformasi YouTube sunʼiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan past sifatli va takrorlanuvchi videolarga qarshi yangi cheklovlarni joriy qildi. Kompaniya oʻzining monetizatsiya siyosatiga aniqlik kiritib, foyda olish maqsadida ommaviy ravishda ishlab chiqariladigan "AI-slop" (sifatsiz raqamli mahsulot) kontentlarga chek qoʻyishini maʼlum qildi. Bu qadam platformadagi kontent sifatini saqlab qolish va reklama beruvchilarning ishonchini oqlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

YouTube hamkorlik dasturi (YPP) doirasida endilikda "haqiqiy boʻlmagan kontent" tushunchasi yanada kengaytirildi. Mazkur yangilanishga koʻra, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan, ammo hech qanday ijodiy qiymatga ega boʻlmagan videolar endi reklama orqali daromad keltirmaydi. Bu oʻzgarishlar ayniqsa kontent fermalari — faqatgina koʻrishlar soni va daromad uchun generatsiya qilinadigan kanallar faoliyatiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda.

Taqiqlangan kontent toifalari

YouTube mutaxassislari monetizatsiya qilinmaydigan haqiqiy boʻlmagan kontentni uchta asosiy toifaga ajratishdi:

  • Umumiy, takrorlanuvchi yoki andozalar (shablon) asosida yaratilgan videolar. Bunga sunʼiy intellekt yoki CGI yordamida bir xil uslubda, deyarli oʻzgarishsiz ommaviy ishlab chiqarilgan videolar kiradi;
  • Yoqimsiz yoki ruhiyatga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi kontentlar;
  • Salomatlik va moliya kabi nozik mavzularda sunʼiy intellekt personajlari (avatar) tomonidan taqdim etiladigan maʼlumotlar.
Kompaniyaning ishonch va xavfsizlik boʻyicha rahbari Matt Halprin Creator Insider kanaliga bergan intervyusida taʼkidlashicha, sunʼiy intellekt ijodkorlikni oshirishi mumkin, biroq u bir xil va zerikarli videolarni koʻpaytirish vositasiga aylanmasligi kerak. Uning soʻzlariga koʻra, agar oʻquv qoʻllanmalari yoki darsliklar platformada allaqachon mavjud boʻlgan maʼlumotlarni shunchaki takrorlasa va ularda oʻziga xoslik boʻlmasa, bunday videolar ham cheklovga uchrashi mumkin.

Hozirda YouTube anʼanaviy televideniye va Netflix kabi striming gigantlari bilan reklama bozori uchun shiddatli raqobat olib bormoqda. Google egaligidagi ushbu platforma kunlik koʻrishlar soni boʻyicha Netflix’ni ortda qoldirgan bir paytda, platformaning sifatsiz AI videolari bilan toʻlib ketishi uning moliyaviy manfaatlariga va nufuziga putur yetkazishi mumkin.

Oʻzbekistonlik kontent yaratuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Soʻnggi paytlarda oʻzbek segmentida ham sunʼiy intellekt ovozi va tasvirlari yordamida tayyorlangan, bir-birini takrorlovchi faktlar yoki maslahatlarga boy videolar koʻpaygan. Yangi qoidalar bunday kanallarning daromad olish imkoniyatini cheklab, mualliflarni koʻproq original va sifatli mahsulot yaratishga undaydi.

Xulosa qilib aytganda, YouTube sunʼiy intellektdan butunlay voz kechayotgani yoʻq, aksincha, undan ijodiy vosita sifatida foydalanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, texnologiyani shunchaki "video zavodi"ga aylantirib, foydalanuvchilarni zerikarli va foydasiz maʼlumotlar bilan toʻyintirishga urinishlar endi oʻzini oqlamaydi.

YouTubeSunʼiy IntellektMonetizatsiyaGoogleTexnologiya
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiNVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 20:24Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiWink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiBugun, 20:21Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiSunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiBugun, 19:51Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiApple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 19:25Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda