YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdi
Dunyoning eng yirik video platformasi YouTube sunʼiy intellekt (AI) yordamida yaratilgan past sifatli va takrorlanuvchi videolarga qarshi yangi cheklovlarni joriy qildi. Kompaniya oʻzining monetizatsiya siyosatiga aniqlik kiritib, foyda olish maqsadida ommaviy ravishda ishlab chiqariladigan "AI-slop" (sifatsiz raqamli mahsulot) kontentlarga chek qoʻyishini maʼlum qildi. Bu qadam platformadagi kontent sifatini saqlab qolish va reklama beruvchilarning ishonchini oqlashga qaratilgan. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
YouTube hamkorlik dasturi (YPP) doirasida endilikda "haqiqiy boʻlmagan kontent" tushunchasi yanada kengaytirildi. Mazkur yangilanishga koʻra, sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan, ammo hech qanday ijodiy qiymatga ega boʻlmagan videolar endi reklama orqali daromad keltirmaydi. Bu oʻzgarishlar ayniqsa kontent fermalari — faqatgina koʻrishlar soni va daromad uchun generatsiya qilinadigan kanallar faoliyatiga jiddiy zarba berishi kutilmoqda.
Taqiqlangan kontent toifalariYouTube mutaxassislari monetizatsiya qilinmaydigan haqiqiy boʻlmagan kontentni uchta asosiy toifaga ajratishdi:
- Umumiy, takrorlanuvchi yoki andozalar (shablon) asosida yaratilgan videolar. Bunga sunʼiy intellekt yoki CGI yordamida bir xil uslubda, deyarli oʻzgarishsiz ommaviy ishlab chiqarilgan videolar kiradi;
- Yoqimsiz yoki ruhiyatga salbiy taʼsir koʻrsatuvchi kontentlar;
- Salomatlik va moliya kabi nozik mavzularda sunʼiy intellekt personajlari (avatar) tomonidan taqdim etiladigan maʼlumotlar.
Hozirda YouTube anʼanaviy televideniye va Netflix kabi striming gigantlari bilan reklama bozori uchun shiddatli raqobat olib bormoqda. Google egaligidagi ushbu platforma kunlik koʻrishlar soni boʻyicha Netflix’ni ortda qoldirgan bir paytda, platformaning sifatsiz AI videolari bilan toʻlib ketishi uning moliyaviy manfaatlariga va nufuziga putur yetkazishi mumkin.
Oʻzbekistonlik kontent yaratuvchilar uchun ham bu yangilik muhim ahamiyatga ega. Soʻnggi paytlarda oʻzbek segmentida ham sunʼiy intellekt ovozi va tasvirlari yordamida tayyorlangan, bir-birini takrorlovchi faktlar yoki maslahatlarga boy videolar koʻpaygan. Yangi qoidalar bunday kanallarning daromad olish imkoniyatini cheklab, mualliflarni koʻproq original va sifatli mahsulot yaratishga undaydi.
Xulosa qilib aytganda, YouTube sunʼiy intellektdan butunlay voz kechayotgani yoʻq, aksincha, undan ijodiy vosita sifatida foydalanishni qoʻllab-quvvatlaydi. Biroq, texnologiyani shunchaki "video zavodi"ga aylantirib, foydalanuvchilarni zerikarli va foydasiz maʼlumotlar bilan toʻyintirishga urinishlar endi oʻzini oqlamaydi.
…