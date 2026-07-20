Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldi
Rossiyaning eng yirik striming platformalaridan biri boʻlgan Wink onlayn-kinoteatri Tojikiston bozorida oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu qadam platformaning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ishtirokini kengaytirish strategiyasining muhim qismi boʻlib, mintaqada qonuniy kontentga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
"Rostelekom" matbuot xizmati xabariga koʻra, Wink loyihasining Tojikistondagi birinchi hamkori "MegaFon Tojikiston" mobil operatori boʻldi. Mazkur hamkorlik doirasida aloqa operatori abonentlari video-servis obunasidan maxsus imtiyozli shartlar asosida foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu kabi integratsiyalar yangi bozorlarga kirishda auditoriyani tezroq qamrab olishning samarali usuli hisoblanadi.
Boy kontent va eksklyuziv loyihalarTojikistonlik foydalanuvchilar uchun 35 mingdan ortiq film, serial va multfilmlar kutubxonasi ochildi. Platformaning asosiy ustunligi sifatida Wink Originals liniyasiga mansub eksklyuziv loyihalar koʻrsatilmoqda. Ular orasida soʻnggi yillarda katta shov-shuvga sabab boʻlgan va mintaqamizda ham mashhur boʻlgan quyidagi seriallar bor:
- "Slovo patsana. Krov na asfalte"
- "Fisher"
- "Kombinatsiya"
- "Balet"
- "Trudnie podrostki"
Tojikiston Wink rasmiy faoliyat boshlagan MDHning uchinchi davlatiga aylandi. Maʼlumot uchun, ushbu onlayn-kinoteatr 2022-yildan buyon Armanistonda va 2025-yil boshidan Belarusda oʻz xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Platformaning kengayishi mintaqadagi raqobat muhitini jonlantirishi kutilmoqda.
Hozirda Markaziy Osiyo striming bozori jadal rivojlanish bosqichida turibdi. Mahalliy va xalqaro platformalar oʻrtasidagi kurash foydalanuvchilar uchun sifatli va mahalliylashtirilgan kontentning koʻpayishiga xizmat qiladi. Wink kabi yirik oʻyinchilarning kirib kelishi esa intellektual mulkni himoya qilish va qaroqchilikka qarshi kurashda muhim rol oʻynaydi.
…