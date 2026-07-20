Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldi

·0·Texno
Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldi

Rossiyaning eng yirik striming platformalaridan biri boʻlgan Wink onlayn-kinoteatri Tojikiston bozorida oʻz faoliyatini boshladi. Ushbu qadam platformaning Markaziy Osiyo mintaqasidagi ishtirokini kengaytirish strategiyasining muhim qismi boʻlib, mintaqada qonuniy kontentga boʻlgan talab ortib borayotganidan dalolat beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

"Rostelekom" matbuot xizmati xabariga koʻra, Wink loyihasining Tojikistondagi birinchi hamkori "MegaFon Tojikiston" mobil operatori boʻldi. Mazkur hamkorlik doirasida aloqa operatori abonentlari video-servis obunasidan maxsus imtiyozli shartlar asosida foydalanish imkoniyatiga ega boʻldilar. Bu kabi integratsiyalar yangi bozorlarga kirishda auditoriyani tezroq qamrab olishning samarali usuli hisoblanadi.

Boy kontent va eksklyuziv loyihalar

Tojikistonlik foydalanuvchilar uchun 35 mingdan ortiq film, serial va multfilmlar kutubxonasi ochildi. Platformaning asosiy ustunligi sifatida Wink Originals liniyasiga mansub eksklyuziv loyihalar koʻrsatilmoqda. Ular orasida soʻnggi yillarda katta shov-shuvga sabab boʻlgan va mintaqamizda ham mashhur boʻlgan quyidagi seriallar bor:

  • "Slovo patsana. Krov na asfalte"
  • "Fisher"
  • "Kombinatsiya"
  • "Balet"
  • "Trudnie podrostki"
Wink vakillarining taʼkidlashicha, Markaziy Osiyo mamlakatlarida litsenziyalangan video-servislarga qiziqish barqaror ravishda oʻsib bormoqda. Shu sababli kompaniya mintaqadagi boshqa yirik telekom-operatorlar bilan ham hamkorlikni davom ettirishni rejalashtirgan. Bu esa kelajakda servisning Oʻzbekiston kabi qoʻshni davlatlar bozoriga kirib kelishi ehtimolini ham inkor etmaydi.

Tojikiston Wink rasmiy faoliyat boshlagan MDHning uchinchi davlatiga aylandi. Maʼlumot uchun, ushbu onlayn-kinoteatr 2022-yildan buyon Armanistonda va 2025-yil boshidan Belarusda oʻz xizmatlarini taqdim etib kelmoqda. Platformaning kengayishi mintaqadagi raqobat muhitini jonlantirishi kutilmoqda.

Hozirda Markaziy Osiyo striming bozori jadal rivojlanish bosqichida turibdi. Mahalliy va xalqaro platformalar oʻrtasidagi kurash foydalanuvchilar uchun sifatli va mahalliylashtirilgan kontentning koʻpayishiga xizmat qiladi. Wink kabi yirik oʻyinchilarning kirib kelishi esa intellektual mulkni himoya qilish va qaroqchilikka qarshi kurashda muhim rol oʻynaydi.

WinkStrimingTojikistonTexnologiyaKino
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiNVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildiBugun, 20:24Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiSunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiBugun, 19:51Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiApple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 19:25Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda