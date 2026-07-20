NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildi
Sunʼiy intellekt infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Infinity startapi oʻzining yangi moliyalashtirish bosqichida 15 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. Kompaniyaning umumiy qiymati 100 million dollarga baholanmoqda. Ushbu loyihaga Touring Capital, Principal VC kabi yirik fondlar bilan bir qatorda OpenAI va Anthropic kompaniyalarining yetakchi tadqiqotchilari ham sarmoya kiritishgan. Bu esa loyihaning texnologik jihatdan naqadar istiqbolli ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Infinity startapining asosiy maqsadi sunʼiy intellekt modellarini turli xil chiplarda ishlashini osonlashtiradigan dasturiy taʼminot yaratishdir. Bugungi kunda NVIDIA kompaniyasining bozordagi mutlaq hukmronligi nafaqat uning kuchli chiplari, balki CUDA (Compute Unified Device Architecture) dasturiy platformasi bilan ham bogʻliq. CUDA ishlab chiquvchilarga oʻz ilovalarini Python kabi ommabop tillarda yozish va ularni NVIDIA grafik protsessorlarida (GPU) muammosiz ishga tushirish imkonini beradi.
CUDA tizimiga universal muqobilHozirda PyTorch va TensorFlow kabi eng yirik sunʼiy intellekt freymvorklari aynan NVIDIA chiplari uchun optimallashtirilgan. Kichik startaplar va tadqiqotchilar uchun oʻz ilovalarini boshqa turdagi chiplarga moslashtirish — yaʼni past darajadagi yadrolarni (kernels) yozish — juda murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi. Infinity aynan shu muammoni hal qilishni, yaʼni har qanday chipda (SRAM, GPU yoki smartfon chiplari) ishlay oladigan universal inferens kutubxonasini yaratishni maqsad qilgan.
Kompaniya asoschisi Jeremi Nikson ilgari Google Brain tadqiqotchisi boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, Infinity tomonidan ishlab chiqilgan Ignition nomli tadqiqot agenti inson aralashuvisiz past darajadagi kodlarni yozish, test qilish va xatolarni tuzatish qobiliyatiga ega. Bu tizim oʻz-oʻzini optimallashtiradi, yaʼni apparat vositasi qanchalik tez ishlayotganini oʻlchaydi va unumdorlikni oshirish uchun kodni avtomatik ravishda qayta yozadi.
Samaradorlik va bozorga taʼsiriInfinity taqdim etayotgan yechimlar inson mehnatini sezilarli darajada tejaydi. Masalan, kompaniya oʻtkazgan tadqiqotlardan birida oylar yoki hatto yillar davom etishi mumkin boʻlgan kod yozish jarayoni ushbu agent yordamida bir necha soat yoki kun ichida yakunlangan. Hozirda startap D-Matrix kabi chip ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilmoqda va boshqa yirik bulutli platformalar bilan muzokaralar olib bormoqda.
Kompaniyaning moliyaviy modeli ham oʻziga xos: u mijozlardan oldindan litsenziya toʻlovi talab qilmaydi. Buning oʻrniga, Infinity erishilgan unumdorlik oʻsishi va tejalgan xarajatlardan maʼlum ulush oladi. Bu esa mijozlar uchun texnologiyani sinab koʻrishda moliyaviy xavflarni kamaytiradi. Hozirda kompaniyada 26 nafar yuqori malakali muhandis va dizaynerlar faoliyat yuritmoqda.
Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday universal yechimlar mahalliy dasturchilar uchun NVIDIA chiplariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va arzonroq apparat vositalaridan samarali foydalanish imkonini berishi mumkin. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bu turdagi loyihalar kelajakda AI infratuzilmasini demokratlashtirishga xizmat qiladi.
…