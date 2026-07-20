NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildi

·0·Texno
NVIDIA hukmronligiga qarshi yangi qadam: Infinity startapi 15 million dollar investitsiya jalb qildi

Sunʼiy intellekt infratuzilmasi bilan shugʻullanuvchi Infinity startapi oʻzining yangi moliyalashtirish bosqichida 15 million dollar investitsiya jalb qilganini eʼlon qildi. Kompaniyaning umumiy qiymati 100 million dollarga baholanmoqda. Ushbu loyihaga Touring Capital, Principal VC kabi yirik fondlar bilan bir qatorda OpenAI va Anthropic kompaniyalarining yetakchi tadqiqotchilari ham sarmoya kiritishgan. Bu esa loyihaning texnologik jihatdan naqadar istiqbolli ekanidan dalolat beradi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Infinity startapining asosiy maqsadi sunʼiy intellekt modellarini turli xil chiplarda ishlashini osonlashtiradigan dasturiy taʼminot yaratishdir. Bugungi kunda NVIDIA kompaniyasining bozordagi mutlaq hukmronligi nafaqat uning kuchli chiplari, balki CUDA (Compute Unified Device Architecture) dasturiy platformasi bilan ham bogʻliq. CUDA ishlab chiquvchilarga oʻz ilovalarini Python kabi ommabop tillarda yozish va ularni NVIDIA grafik protsessorlarida (GPU) muammosiz ishga tushirish imkonini beradi.

CUDA tizimiga universal muqobil

Hozirda PyTorch va TensorFlow kabi eng yirik sunʼiy intellekt freymvorklari aynan NVIDIA chiplari uchun optimallashtirilgan. Kichik startaplar va tadqiqotchilar uchun oʻz ilovalarini boshqa turdagi chiplarga moslashtirish — yaʼni past darajadagi yadrolarni (kernels) yozish — juda murakkab va qimmat jarayon hisoblanadi. Infinity aynan shu muammoni hal qilishni, yaʼni har qanday chipda (SRAM, GPU yoki smartfon chiplari) ishlay oladigan universal inferens kutubxonasini yaratishni maqsad qilgan.

Kompaniya asoschisi Jeremi Nikson ilgari Google Brain tadqiqotchisi boʻlgan. Uning soʻzlariga koʻra, Infinity tomonidan ishlab chiqilgan Ignition nomli tadqiqot agenti inson aralashuvisiz past darajadagi kodlarni yozish, test qilish va xatolarni tuzatish qobiliyatiga ega. Bu tizim oʻz-oʻzini optimallashtiradi, yaʼni apparat vositasi qanchalik tez ishlayotganini oʻlchaydi va unumdorlikni oshirish uchun kodni avtomatik ravishda qayta yozadi.

Samaradorlik va bozorga taʼsiri

Infinity taqdim etayotgan yechimlar inson mehnatini sezilarli darajada tejaydi. Masalan, kompaniya oʻtkazgan tadqiqotlardan birida oylar yoki hatto yillar davom etishi mumkin boʻlgan kod yozish jarayoni ushbu agent yordamida bir necha soat yoki kun ichida yakunlangan. Hozirda startap D-Matrix kabi chip ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qilmoqda va boshqa yirik bulutli platformalar bilan muzokaralar olib bormoqda.

Kompaniyaning moliyaviy modeli ham oʻziga xos: u mijozlardan oldindan litsenziya toʻlovi talab qilmaydi. Buning oʻrniga, Infinity erishilgan unumdorlik oʻsishi va tejalgan xarajatlardan maʼlum ulush oladi. Bu esa mijozlar uchun texnologiyani sinab koʻrishda moliyaviy xavflarni kamaytiradi. Hozirda kompaniyada 26 nafar yuqori malakali muhandis va dizaynerlar faoliyat yuritmoqda.

Oʻzbekiston bozorida ham sunʼiy intellekt texnologiyalariga qiziqish ortib borayotgan bir paytda, bunday universal yechimlar mahalliy dasturchilar uchun NVIDIA chiplariga boʻlgan qaramlikni kamaytirish va arzonroq apparat vositalaridan samarali foydalanish imkonini berishi mumkin. TechCrunch maʼlumotlariga koʻra, bu turdagi loyihalar kelajakda AI infratuzilmasini demokratlashtirishga xizmat qiladi.

InfinityNVIDIASunʼiy IntellektCUDAStartap
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

YouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiYouTube sunʼiy intellekt orqali yaratilgan sifatsiz kontentga qarshi kurashni kuchaytirdiBugun, 20:28Wink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiWink onlayn-kinoteatri Markaziy Osiyo bozoriga chiqdi: Tojikiston birinchi manzil boʻldiBugun, 20:21Sunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiSunʼiy intellekt insonni adashtirmoqda: Tadqiqot kutilmagan xavfni ochiqladiBugun, 19:51Apple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiApple Xitoyning Qwen sunʼiy intellekt jamoasini oʻz safiga qoʻshib oldiBugun, 19:25Lumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaLumia brendi qaytishi mumkin: HMD Microsoft bilan muzokaralar oʻtkazmoqdaBugun, 18:55Nyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaNyu-York startap ekotizimi yuksalishda: StrictlyVC tadbiri investorlarni chorlamoqdaBugun, 17:55
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda