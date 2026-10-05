iPhone 18 Pro Max narxi O‘zbekistonda sezilarli arzonladi
O‘zbekistonda yangi iPhone 18 Pro Max smartfonining narxi sotuvga chiqqanidan bir necha hafta o‘tib pasaya boshladi. Qurilmaning dastlabki narxi xaridorlar uchun ancha yuqori bo‘lgan bo‘lsa, hozirda uni nisbatan arzonroq narxda xarid qilish mumkin.
Sotuvlar endigina boshlangan paytda iPhone 18 Pro Max narxi O‘zbekiston bozorida taxminan 2000–2200 dollar atrofida bo‘lgan. Hozir esa smartfonning narxi qariyb 1780 dollargacha tushgan. Bu qisqa vaqt ichida narx sezilarli darajada pasayganini anglatadi.
Bunday holat yangi iPhone modellari sotuvining dastlabki davrida tez-tez kuzatiladi. Talab yuqori bo‘lgan ilk kunlarda qurilmalar qimmatroq narxda taklif qilinishi, keyinchalik esa bozor shakllanishi bilan narxlar pasayishi mumkin.
Narxlarning tushishi faqat O‘zbekiston bilan cheklanmagan. Rossiya bozorida ham yangi iPhone modellari qiymatida pasayish kuzatilmoqda. Xususan, 256 GB xotiraga ega iPhone 18 Pro narxi taxminan 130 dollarga arzonlagan.
Bu esa yangi iPhone sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun narxlarni solishtirish imkoniyatini oshirmoqda.
Izohlar 0
…