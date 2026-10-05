iPhone 18 Pro Max narxi O‘zbekistonda sezilarli arzonladi

·66·Texno
iPhone 18 Pro Max narxi O‘zbekistonda sezilarli arzonladi

O‘zbekistonda yangi iPhone 18 Pro Max smartfonining narxi sotuvga chiqqanidan bir necha hafta o‘tib pasaya boshladi. Qurilmaning dastlabki narxi xaridorlar uchun ancha yuqori bo‘lgan bo‘lsa, hozirda uni nisbatan arzonroq narxda xarid qilish mumkin.

Sotuvlar endigina boshlangan paytda iPhone 18 Pro Max narxi O‘zbekiston bozorida taxminan 2000–2200 dollar atrofida bo‘lgan. Hozir esa smartfonning narxi qariyb 1780 dollargacha tushgan. Bu qisqa vaqt ichida narx sezilarli darajada pasayganini anglatadi.

Bunday holat yangi iPhone modellari sotuvining dastlabki davrida tez-tez kuzatiladi. Talab yuqori bo‘lgan ilk kunlarda qurilmalar qimmatroq narxda taklif qilinishi, keyinchalik esa bozor shakllanishi bilan narxlar pasayishi mumkin.

Narxlarning tushishi faqat O‘zbekiston bilan cheklanmagan. Rossiya bozorida ham yangi iPhone modellari qiymatida pasayish kuzatilmoqda. Xususan, 256 GB xotiraga ega iPhone 18 Pro narxi taxminan 130 dollarga arzonlagan.

Bu esa yangi iPhone sotib olishni rejalashtirayotganlar uchun narxlarni solishtirish imkoniyatini oshirmoqda.

iPhone 18 Pro MaxAppleO‘zbekiston bozoriRossiya bozori
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlarBugun 10:58Apple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerakApple iPhone 18 Pro Max egalarini ogohlantirdi: smartfonni almashtirish kerakKecha 12:53iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariKecha 11:36Ayrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldiAyrim iPhone 18 Pro Max smartfonlarida aloqa muammosi yuzaga keldi3 oktabr 18:272 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktyabrda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi2 oktabr 11:11Xitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdiXitoy bozorida iPhone 18 Pro va Pro Max modellari savdosi keskin oshdi1 oktabr 09:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...
O‘zbekiston ilk "kamikadze" dronini taqdim etdi: Harbiy ko‘rgazmada katta shov-shuv...