iPhone 18 Pro Max narxlari o‘zgardi: yangi ro‘yxat
• 256 GB, Silver: 1 569 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar
• 256 GB, Black: 1 579 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar
• 512 GB: 1 869 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max
• 256 GB, Glacier: 1 779 dollar
• 256 GB, Black: 1 799 dollar, aksiya narxida
• 256 GB, Silver: 1 779 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 799 dollar
• 512 GB, Black: 2 149 dollar
• 512 GB, Silver: 2 149 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 199 dollar
• 512 GB, Glacier: 2 139 dollar
• 1 TB, Black: 2 699 dollar
• 1 TB, Burgundy: 2 949 dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 dollar
Keltirilgan narxlar 18 oktyabr holatiga tegishli. Smartfonlarning savdo narxlari har kuni o‘zgarishi mumkin.
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