iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlari

·84·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 20 oktyabrdagi narxlari
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  • 2026-yil 20-oktyabr kuni iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi.
  • Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farqlanadi, ba'zi modellar esa aksiya narxida taklif etilmoqda.
  • Masalan, E-SIM + E-SIM iPhone 18 Pro 256 GB Silver modeli 1 569 dollardan boshlanadi, iPhone 18 Pro Max 1 TB esa 2 699 dollardan sotilmoqda.

2026 yil 20 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi. Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi. Ayrim modellar aksiya narxida taklif etilmoqda.

E-SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 569 dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar

• 256 GB, Black: 1 569 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar, aksiya narxida

• 512 GB: 1 829 dollar

• 1 TB: 2 899 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Black: 1 749 dollar

• 256 GB, Silver: 1 749 dollar

• 256 GB, Glacier: 1 749 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dollar

• 512 GB, Black: 2 049 dollar

• 512 GB, Silver: 2 049 dollar

• 512 GB, Glacier: 1 999 dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 179 dollar

• 1 TB: 2 699 dollar

SIM + E-SIM

iPhone 18 Pro:

• 256 GB, Silver: 1 579 dollar

• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar

• 256 GB, Black: 1 579 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar

• 512 GB: 1 869 dollar

• 1 TB: 2 799 dollar

iPhone 18 Pro Max:

• 256 GB, Glacier: 1 779 dollar

• 256 GB, Black: 1 789 dollar, aksiya narxida

• 256 GB, Silver: 1 779 dollar

• 256 GB, Burgundy: 1 789 dollar

• 512 GB, Black: 2 139 dollar

• 512 GB, Silver: 2 139 dollar

• 512 GB, Burgundy: 2 169 dollar

• 512 GB, Glacier: 2 129 dollar

• 1 TB, Black: 2 699 dollar

• 1 TB, Burgundy: 2 899 dollar

• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar

• 1 TB, Silver: 2 999 dollar

Keltirilgan narxlar 2026 yil 20 oktyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

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