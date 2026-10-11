17 ta tilda ovozni matnga aylantiruvchi TicNote Watch qanday ishlaydi?

·60·Texno
17 ta tilda ovozni matnga aylantiruvchi TicNote Watch qanday ishlaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Mobvoi kompaniyasi real vaqt rejimida 17 ta tilda ovozni matnga aylantirib, sun’iy intellekt yordamida qisqacha xulosa tayyorlaydigan TicNote Watch aqlli soatini taqdim etdi.
  • Ushbu gadjet biznes uchrashuvlari va muzokaralar uchun raqamli kotib vazifasini o‘taydi, chunki u 200 soatlik audio fayllarni saqlash imkoniyatiga ega va shovqinni to‘suvchi mikrofonlar bilan jihozlangan.

Texnologiya olamida kundalik ishni sezilarli darajada yengillashtiruvchi yangi gadjet paydo bo‘ldi. Xitoyning mashhur Mobvoi kompaniyasi jonli muloqotni real vaqt rejimida yozib olib, uni to‘g‘ridan to‘g‘ri matnga aylantiradigan hamda sun’iy intellekt yordamida qisqacha xulosa tayyorlab beradigan TicNote Watch aqlli soatlarini rasman namoyish etdi.

Yangi gadjet biznes uchrashuvlar, ma’ruzalar va kundalik muzokaralarni olib boruvchi mutaxassislar uchun qo‘ldagi haqiqiy raqamli kotibga aylanishi kutilmoqda.

Real vaqt rejimida transkripsiya va Shadow AI 2.0 imkoniyatlari

TicNote Watch shunchaki ovoz yozib olish moslamasi emas, balki murakkab neyrotarmoqlarga tayangan aqlli yordamchidir:

  • 17 ta tilda tinglash va yozish: Tizim real vaqtda 17 ta tildagi nutqni qabul qilib, uni zudlik bilan soat displeyida matn ko‘rinishida aks ettiradi;

  • Bir tugma bilan ishga tushirish: Yozuvni boshlash uchun maxsus tugmani bor-yo‘g‘i 2 soniya bosib turish kifoya. Shuningdek, shoshilinch qisqa fikrlarni tezkor qayd etish uchun alohida rejim ko‘zda tutilgan;

  • Muhim jumlalarni ajratib olish: Suhbat davomida foydalanuvchi birgina bosish orqali asosiy gaplarni belgilab qo‘yishi mumkin. Bahs yakunlangach, dastur ularni tizimlashtiradi;

  • Sun’iy intellektdan qisqa mazmun: Gadjetdagi Shadow AI 2.0 yordamchisi yozilgan ulkan matndan eng muhim nuqtalarni saralab, suhbatning yakuniy konspektini tuzib beradi, shuningdek, arxivlarga kirib kerakli ma’lumotni qidirib topishda ko‘maklashadi.

Texnik ko‘rsatkichlar: Kuchli mikrofon va 200 soatlik xotira

Ovozni tiniq va benuqson yozib olish uchun qurilma zamonaviy apparat ta’minoti bilan boyitilgan:

  • Shovqinni to‘suvchi mikrofonlar: Korpusga o‘rnatilgan ikkita sezgir mikrofon va shovqinni pasaytirish algoritmlari 3–5 metr masofadagi so‘zlashuvni aniq ilg‘ab oladi;

  • Uzoq muddatli avtonomlik: Aqlli soat to‘xtovsiz 24 soatdan ko‘proq vaqt davomida ovoz yozish imkoniyatiga ega;

  • Keng xotira va bulutli servis: Qurilmaning ichki xotirasi 200 soatdan ortiq audio fayllarni saqlay oladi. Barcha ma’lumotlar TicNote mobil ilovasi hamda bulutli tizim bilan sinxronlashib, qaydlarning yagona bazasini shakllantiradi.

Sog‘liq nazorati va kundalik fitnes funksiyalari

TicNote Watch ovozli funksiyalari bilan birga an’anaviy aqlli soatlarning barcha ilg‘or imkoniyatlarini ham o‘zida mujassam etgan:

  • Tibbiy ko‘rsatkichlar monitoringi: Qurilma yurak urish tezligi (puls), qondagi kislorod darajasi (SpO2), stress holati va uyqu bosqichlarini uzluksiz kuzatib boradi;

  • Navigatsiya: O‘rnatilgan GPS moduli ochiq havodagi faollik va xarita bo‘yicha yo‘nalishlarni aniq belgilashga xizmat qiladi.

Mobvoi kompaniyasining ushbu yangi ishlanmasi sun’iy intellekt va taqiladigan texnologiyalar integratsiyasida muhim qadam bo‘lib, ish samaradorligini oshirishda qulay yechim taklif etmoqda.

MobvoiTicNote WatchShadow AI 2.0real-time transkripsiya
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdiiFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdi18 sentabr 14:24Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda10 sentabr 01:20Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldiSamsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldi11 iyul 20:27Samsung smart-soatlar bozorida inqilob qildi: Galaxy Watch modellari 5 yil yangilanadiSamsung smart-soatlar bozorida inqilob qildi: Galaxy Watch modellari 5 yil yangilanadi23 iyul 23:57Granola ilovasi Apple Watch uchun ham chiqarildiGranola ilovasi Apple Watch uchun ham chiqarildi28 iyul 18:23Redmi Watch 6 va Redmi Watch 6 NFC global bozorga chiqdiRedmi Watch 6 va Redmi Watch 6 NFC global bozorga chiqdi6 may 02:58
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda