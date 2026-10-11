17 ta tilda ovozni matnga aylantiruvchi TicNote Watch qanday ishlaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Mobvoi kompaniyasi real vaqt rejimida 17 ta tilda ovozni matnga aylantirib, sun’iy intellekt yordamida qisqacha xulosa tayyorlaydigan TicNote Watch aqlli soatini taqdim etdi.
- Ushbu gadjet biznes uchrashuvlari va muzokaralar uchun raqamli kotib vazifasini o‘taydi, chunki u 200 soatlik audio fayllarni saqlash imkoniyatiga ega va shovqinni to‘suvchi mikrofonlar bilan jihozlangan.
Texnologiya olamida kundalik ishni sezilarli darajada yengillashtiruvchi yangi gadjet paydo bo‘ldi. Xitoyning mashhur Mobvoi kompaniyasi jonli muloqotni real vaqt rejimida yozib olib, uni to‘g‘ridan to‘g‘ri matnga aylantiradigan hamda sun’iy intellekt yordamida qisqacha xulosa tayyorlab beradigan TicNote Watch aqlli soatlarini rasman namoyish etdi.
Yangi gadjet biznes uchrashuvlar, ma’ruzalar va kundalik muzokaralarni olib boruvchi mutaxassislar uchun qo‘ldagi haqiqiy raqamli kotibga aylanishi kutilmoqda.
Real vaqt rejimida transkripsiya va Shadow AI 2.0 imkoniyatlari
TicNote Watch shunchaki ovoz yozib olish moslamasi emas, balki murakkab neyrotarmoqlarga tayangan aqlli yordamchidir:
17 ta tilda tinglash va yozish: Tizim real vaqtda 17 ta tildagi nutqni qabul qilib, uni zudlik bilan soat displeyida matn ko‘rinishida aks ettiradi;
Bir tugma bilan ishga tushirish: Yozuvni boshlash uchun maxsus tugmani bor-yo‘g‘i 2 soniya bosib turish kifoya. Shuningdek, shoshilinch qisqa fikrlarni tezkor qayd etish uchun alohida rejim ko‘zda tutilgan;
Muhim jumlalarni ajratib olish: Suhbat davomida foydalanuvchi birgina bosish orqali asosiy gaplarni belgilab qo‘yishi mumkin. Bahs yakunlangach, dastur ularni tizimlashtiradi;
Sun’iy intellektdan qisqa mazmun: Gadjetdagi Shadow AI 2.0 yordamchisi yozilgan ulkan matndan eng muhim nuqtalarni saralab, suhbatning yakuniy konspektini tuzib beradi, shuningdek, arxivlarga kirib kerakli ma’lumotni qidirib topishda ko‘maklashadi.
Texnik ko‘rsatkichlar: Kuchli mikrofon va 200 soatlik xotira
Ovozni tiniq va benuqson yozib olish uchun qurilma zamonaviy apparat ta’minoti bilan boyitilgan:
Shovqinni to‘suvchi mikrofonlar: Korpusga o‘rnatilgan ikkita sezgir mikrofon va shovqinni pasaytirish algoritmlari 3–5 metr masofadagi so‘zlashuvni aniq ilg‘ab oladi;
Uzoq muddatli avtonomlik: Aqlli soat to‘xtovsiz 24 soatdan ko‘proq vaqt davomida ovoz yozish imkoniyatiga ega;
Keng xotira va bulutli servis: Qurilmaning ichki xotirasi 200 soatdan ortiq audio fayllarni saqlay oladi. Barcha ma’lumotlar TicNote mobil ilovasi hamda bulutli tizim bilan sinxronlashib, qaydlarning yagona bazasini shakllantiradi.
Sog‘liq nazorati va kundalik fitnes funksiyalari
TicNote Watch ovozli funksiyalari bilan birga an’anaviy aqlli soatlarning barcha ilg‘or imkoniyatlarini ham o‘zida mujassam etgan:
Tibbiy ko‘rsatkichlar monitoringi: Qurilma yurak urish tezligi (puls), qondagi kislorod darajasi (SpO2), stress holati va uyqu bosqichlarini uzluksiz kuzatib boradi;
Navigatsiya: O‘rnatilgan GPS moduli ochiq havodagi faollik va xarita bo‘yicha yo‘nalishlarni aniq belgilashga xizmat qiladi.
Mobvoi kompaniyasining ushbu yangi ishlanmasi sun’iy intellekt va taqiladigan texnologiyalar integratsiyasida muhim qadam bo‘lib, ish samaradorligini oshirishda qulay yechim taklif etmoqda.
Izohlar 0
…