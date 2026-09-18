iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdi

·22·Texno
iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi va matnga aylantiruvchi AI Recording Card nomli yangi qurilmani taqdim etdi.
  • Ushbu ixcham gadjet 8 metrgacha bo'lgan masofadagi tovushni aniq yozib oladi va professional shovqinni bostirish funksiyasiga ega.
  • Sun'iy intellekt nutqni matnga aylantirish, xulosalar tayyorlash, vazifalar ro'yxatini shakllantirish va 10 ta chet tiliga tarjima qilish imkonini beradi.

Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bir davrda, Xitoyning iFlytek kompaniyasi ovozli yozuvlarni qayta ishlash va matnga oʻgʻirishga ixtisoslashgan yangi qurilma — AI Recording Card gadjetini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ixcham qurilma ish jarayonlari, yigʻilishlar va muhim muzokaralarni qayd etishni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda, chunki u zamonaviy sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻz ichiga olgan holda foydalanuvchining vaqtini tejashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Taqdim etilgan yangi gadjet oʻzining oʻta yupqa va yengil dizayni bilan ajralib turadi. Uning oʻlchamlari atigi 85,6 × 54 × 4 millimetrni tashkil etib, vazni esa 33 gramm atrofida baholanmoqda. Ishlab chiqaruvchilar qurilmani "Kosmik kulrang" hamda "Obsidian qora" kabi zamonaviy ranglarda taqdim etishgan. Shuningdek, uning magnitli konstruksiyasi tufayli gadjetni toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonning orqa paneliga qulay tarzda mahkamlash imkoniyati yaratilgan.

Texnik imkoniyatlar va ovoz yozish sifati

Qurilmaning ovoz yozish tizimi yuqori aniqlikni taʼminlash uchun suyak oʻtkazuvchanligiga ega mikrofondan va 8 metrgacha masofadagi tovushni aniq qamrab oluvchi uchta yoʻnalishli mikrofondan iborat. U professional darajadagi shovqinni bostirish funksiyasi bilan jihozlangan boʻlib, bu shovqinli muhitda ham nutqni aniq yozib olish imkonini beradi. Olingan maʼlumotlarni matnga aylantirish va avtomatik ravishda qisqacha xulosalar tayyorlashda sunʼiy intellekt algoritmlari muhim rol oʻynaydi.

Sunʼiy intellekt nafaqat nutqni matnga oʻgiradi, balki yigʻilish bayonnomalarini tuzish, vazifalar roʻyxatini shakllantirish va nutqni 10 ta chet tiliga tarjima qilish vazifalarini ham bajaradi. Bundan tashqari, qurilma bir qator mahalliy dialektlar hamda ikkita etnik ozchilik tillarini ham taniy oladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ikki soatlik ovozli yozuvni matnga kengaytirish va shifrlash jarayoni atigi ikki daqiqa vaqt oladi.

Batareya quvvati va qoʻshimcha xizmatlar

iFlytek AI Recording Card 0,95 dyuymli OLED-ekran, 16 gigabayt ichki xotira va 216 milliamper-soat sigʻimli akkumulyator bilan taʼminlangan. Qurilmaning toʻliq quvvati bilan ishlash muddati 30 soatgacha yetishi eʼlon qilindi, shuningdek, teskari magnit quvvatlash texnologiyasi ham nazarda tutilgan. Xaridorlar uchun qoʻshimcha qulaylik sifatida, qurilmani xarid qilganlarga ilk yil davomida cheksiz bepul transkripsiya (matnga oʻgirish) xizmati taqdim etiladi. Gadjetning narxi Xitoy bozorida 999 yuanni tashkil qiladi.

TexnologiyaSuniy intellektGadjetiFlytekOvoz yozish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Tecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiTecno Pova 8 Pro 5G smartfonining maxsus Lamborghini versiyasi namoyish etildiBugun, 14:57Starlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiStarlink Mobile xalqaro aloqa litsenziyasini oldiBugun, 13:57iPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиiPhone 18 Pro Max sinovlarda Android флагманларидан совуқроқ экани маълум бўлдиBugun, 13:26Xitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaXitoy smartfon bozorida Huawei yetakchilik qilmoqdaBugun, 12:52Dunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiDunyodagi ilk Ryzen AI Max+ PRO 495 noutbuki suratga olindiBugun, 12:25iPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikiPhone 18 Pro savdosi boshlandi: navbatlar va taqchillikBugun, 11:51
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi