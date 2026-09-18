iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi AI Recording Card qurilmasini taqdim etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning iFlytek kompaniyasi suhbatlarni yozib oluvchi va matnga aylantiruvchi AI Recording Card nomli yangi qurilmani taqdim etdi.
- Ushbu ixcham gadjet 8 metrgacha bo'lgan masofadagi tovushni aniq yozib oladi va professional shovqinni bostirish funksiyasiga ega.
- Sun'iy intellekt nutqni matnga aylantirish, xulosalar tayyorlash, vazifalar ro'yxatini shakllantirish va 10 ta chet tiliga tarjima qilish imkonini beradi.
Sunʼiy intellekt texnologiyalari jadal rivojlanib borayotgan bir davrda, Xitoyning iFlytek kompaniyasi ovozli yozuvlarni qayta ishlash va matnga oʻgʻirishga ixtisoslashgan yangi qurilma — AI Recording Card gadjetini eʼlon qildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, mazkur ixcham qurilma ish jarayonlari, yigʻilishlar va muhim muzokaralarni qayd etishni tubdan oʻzgartirishi kutilmoqda, chunki u zamonaviy sunʼiy intellekt imkoniyatlarini oʻz ichiga olgan holda foydalanuvchining vaqtini tejashga qaratilgan. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Taqdim etilgan yangi gadjet oʻzining oʻta yupqa va yengil dizayni bilan ajralib turadi. Uning oʻlchamlari atigi 85,6 × 54 × 4 millimetrni tashkil etib, vazni esa 33 gramm atrofida baholanmoqda. Ishlab chiqaruvchilar qurilmani "Kosmik kulrang" hamda "Obsidian qora" kabi zamonaviy ranglarda taqdim etishgan. Shuningdek, uning magnitli konstruksiyasi tufayli gadjetni toʻgʻridan-toʻgʻri smartfonning orqa paneliga qulay tarzda mahkamlash imkoniyati yaratilgan.
Texnik imkoniyatlar va ovoz yozish sifatiQurilmaning ovoz yozish tizimi yuqori aniqlikni taʼminlash uchun suyak oʻtkazuvchanligiga ega mikrofondan va 8 metrgacha masofadagi tovushni aniq qamrab oluvchi uchta yoʻnalishli mikrofondan iborat. U professional darajadagi shovqinni bostirish funksiyasi bilan jihozlangan boʻlib, bu shovqinli muhitda ham nutqni aniq yozib olish imkonini beradi. Olingan maʼlumotlarni matnga aylantirish va avtomatik ravishda qisqacha xulosalar tayyorlashda sunʼiy intellekt algoritmlari muhim rol oʻynaydi.
Sunʼiy intellekt nafaqat nutqni matnga oʻgiradi, balki yigʻilish bayonnomalarini tuzish, vazifalar roʻyxatini shakllantirish va nutqni 10 ta chet tiliga tarjima qilish vazifalarini ham bajaradi. Bundan tashqari, qurilma bir qator mahalliy dialektlar hamda ikkita etnik ozchilik tillarini ham taniy oladi. Kompaniya maʼlumotlariga koʻra, ikki soatlik ovozli yozuvni matnga kengaytirish va shifrlash jarayoni atigi ikki daqiqa vaqt oladi.
Izohlar 0
…