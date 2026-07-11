Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldi
Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining yangi avlod aqlli soatlari taqdimotiga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Rasmiy premyeraga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, tarmoqlarda Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellarining barcha texnik tafsilotlari va kutilayotgan narxlari oshkor boʻldi. WinFuture nashri va taniqli insayder Roland Kvandt tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar ushbu qurilmalar kiyiladigan gadjetlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi liniyaning asosiy oʻzgarishi uning ichki apparat qismida kuzatiladi. Ma’lumotlarga koʻra, barcha modellar 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Qualcomm SW6100 chipseti bilan jihozlanadi. Ushbu 5 yadroli protsessor bitta yuqori unumdorlikka ega (2,1 GGs) va toʻrtta energiya tejamkor (1,95 GGs) yadrolardan iborat boʻlib, u soatlarning ishlash tezligini sezilarli darajada oshirishi va quvvat sarfini kamaytirishi kutilmoqda.
Batareya sigʻimi va avtonomlikdagi inqilobFoydalanuvchilar uchun eng quvonarli yangiliklardan biri bu akkumulyator sigʻimining oshirilishidir. Ayniqsa, flagman hisoblangan Galaxy Watch Ultra 2 modeli oʻzidan oldingi avlodning 590 mA·soatlik koʻrsatkichini ortda qoldirib, naq 800 mA·soat sigʻimli batareya bilan ta’minlanadi. Bu aqlli soatlar uchun juda katta koʻrsatkich boʻlib, qurilmaning bir marta quvvatlanish orqali bir necha kun davomida faol ishlashiga zamin yaratadi.
Standart Galaxy Watch 9 modellarida ham oʻzgarishlar bor: 44 mm oʻlchamli versiya 445 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi. Kichikroq, ya’ni 40 mm oʻlchamli model esa 325 mA·soatlik quvvat manbai bilan cheklanadi. Xotira masalasida Samsung tejamkorlik qilmagan: soatlar 2 GB operativ xotira hamda modelga qarab 32 yoki 64 GB ichki xotira bilan savdoga chiqariladi.
Dizayn va chidamlilik xususiyatlariTashqi koʻrinish va himoya darajasi boʻyicha ham sezilarli farqlar mavjud. Galaxy Watch 9 korpusi alyuminiydan tayyorlanadi va 5 ATM suv oʻtkazmaslik darajasiga ega boʻladi. Yuqori segment vakili Galaxy Watch Ultra 2 esa mustahkam titan korpusda ishlab chiqariladi. Ushbu model 100 metrgacha suv tubida ishlash imkoniyatini beruvchi himoya bilan ta’minlanishi uni ekstremal sport ixlosmandlari uchun ayni muddaoga aylantiradi.
Shuningdek, barcha yangi modellar zamonaviy simsiz aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi:
- Bluetooth 6.0 yangi avlod protokoli;
- Ikki diapazonli Wi-Fi va NFC moduli;
- Ayrim modifikatsiyalarda LTE aloqa tarmogʻi;
- Wear OS tizimi va One UI Watch 9 interfeysi.
Narxlar masalasida esa biroz oʻsish kuzatilishi mumkin. Insayderlar xabariga koʻra, Samsung yangi texnologiyalar va kuchliroq batareya sababli narxlarni oshirishga qaror qilgan. Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellarining rasmiy taqdimoti 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu gadjetlar avgust oyi boshlarida kirib kelishi kutilmoqda.
…