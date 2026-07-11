Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldi

·0·Texno
Samsung Galaxy Watch Ultra 2 va Watch 9 texnik xususiyatlari va narxlari ma’lum boʻldi

Janubiy Koreyaning Samsung texnologik giganti oʻzining yangi avlod aqlli soatlari taqdimotiga qizgʻin tayyorgarlik koʻrmoqda. Rasmiy premyeraga sanoqli kunlar qolgan bir paytda, tarmoqlarda Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellarining barcha texnik tafsilotlari va kutilayotgan narxlari oshkor boʻldi. WinFuture nashri va taniqli insayder Roland Kvandt tomonidan taqdim etilgan ma’lumotlar ushbu qurilmalar kiyiladigan gadjetlar bozorida yangi standartlarni oʻrnatishini koʻrsatmoqda. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi liniyaning asosiy oʻzgarishi uning ichki apparat qismida kuzatiladi. Ma’lumotlarga koʻra, barcha modellar 3 nanometrli texnologik jarayon asosida tayyorlangan Qualcomm SW6100 chipseti bilan jihozlanadi. Ushbu 5 yadroli protsessor bitta yuqori unumdorlikka ega (2,1 GGs) va toʻrtta energiya tejamkor (1,95 GGs) yadrolardan iborat boʻlib, u soatlarning ishlash tezligini sezilarli darajada oshirishi va quvvat sarfini kamaytirishi kutilmoqda.

Batareya sigʻimi va avtonomlikdagi inqilob

Foydalanuvchilar uchun eng quvonarli yangiliklardan biri bu akkumulyator sigʻimining oshirilishidir. Ayniqsa, flagman hisoblangan Galaxy Watch Ultra 2 modeli oʻzidan oldingi avlodning 590 mA·soatlik koʻrsatkichini ortda qoldirib, naq 800 mA·soat sigʻimli batareya bilan ta’minlanadi. Bu aqlli soatlar uchun juda katta koʻrsatkich boʻlib, qurilmaning bir marta quvvatlanish orqali bir necha kun davomida faol ishlashiga zamin yaratadi.

Standart Galaxy Watch 9 modellarida ham oʻzgarishlar bor: 44 mm oʻlchamli versiya 445 mA·soatlik akkumulyatorga ega boʻladi. Kichikroq, ya’ni 40 mm oʻlchamli model esa 325 mA·soatlik quvvat manbai bilan cheklanadi. Xotira masalasida Samsung tejamkorlik qilmagan: soatlar 2 GB operativ xotira hamda modelga qarab 32 yoki 64 GB ichki xotira bilan savdoga chiqariladi.

Dizayn va chidamlilik xususiyatlari

Tashqi koʻrinish va himoya darajasi boʻyicha ham sezilarli farqlar mavjud. Galaxy Watch 9 korpusi alyuminiydan tayyorlanadi va 5 ATM suv oʻtkazmaslik darajasiga ega boʻladi. Yuqori segment vakili Galaxy Watch Ultra 2 esa mustahkam titan korpusda ishlab chiqariladi. Ushbu model 100 metrgacha suv tubida ishlash imkoniyatini beruvchi himoya bilan ta’minlanishi uni ekstremal sport ixlosmandlari uchun ayni muddaoga aylantiradi.

Shuningdek, barcha yangi modellar zamonaviy simsiz aloqa standartlarini qoʻllab-quvvatlaydi:

  • Bluetooth 6.0 yangi avlod protokoli;
  • Ikki diapazonli Wi-Fi va NFC moduli;
  • Ayrim modifikatsiyalarda LTE aloqa tarmogʻi;
  • Wear OS tizimi va One UI Watch 9 interfeysi.

Narxlar masalasida esa biroz oʻsish kuzatilishi mumkin. Insayderlar xabariga koʻra, Samsung yangi texnologiyalar va kuchliroq batareya sababli narxlarni oshirishga qaror qilgan. Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellarining rasmiy taqdimoti 22-iyul kuni Londonda boʻlib oʻtadigan Galaxy Unpacked tadbirida oʻtkazilishi rejalashtirilgan. Oʻzbekiston bozoriga ushbu gadjetlar avgust oyi boshlarida kirib kelishi kutilmoqda.

SamsungGalaxy WatchТехнологияGadjetSmart-soat
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiDunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdiBugun, 19:53Aviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaAviatsiya inqilobi: 45 metrda havoga koʻtariluvchi Electra EL9 sertifikatlashdan oʻtmoqdaBugun, 19:23OpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiOpenAI yangi bosqichda: ChatGPT endi butun oila uchun xavfsiz yordamchiga aylanadiBugun, 19:21AQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaAQSH koinot va mudofaa uchun chidamli mikrosxemalar ishlab chiqarishni qayta tiklamoqdaBugun, 18:50Gumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiGumanoid robotlar ilk bor murakkab operatsiyani muvaffaqiyatli bajardiBugun, 18:401X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdi1X kompaniyasi NEO roboti uchun inson qoʻliga oʻxshash oʻta sezgir kistlarni taqdim etdiBugun, 18:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi