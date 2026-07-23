Samsung smart-soatlar bozorida inqilob qildi: Galaxy Watch modellari 5 yil yangilanadi

·36·Texno
Samsung smart-soatlar bozorida inqilob qildi: Galaxy Watch modellari 5 yil yangilanadi

Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining yangi avlod smart-soatlari uchun dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishini eʼlon qildi. Bu qadam nafaqat foydalanuvchilarning qurilmalardan uzoqroq foydalanishini taʼminlaydi, balki kiyiladigan gadjetlar bozorida yangi standartni oʻrnatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Kompaniya rasmiy maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellari Wear OS operatsion tizimining besh avlodigacha boʻlgan yangilanishlarni qabul qiladi. Shuningdek, xavfsizlik tizimi uchun chiqariladigan maxsus tuzatishlar ham aynan besh yil davomida taqdim etib boriladi. ixbt.com xabar berishicha, bu ushbu soatlar Wear OS 12 versiyasigacha yangilanishini va kamida 2031-yilgacha dolzarb boʻlib qolishini anglatadi.

Raqobatchilardan ustunlik va yangi imkoniyatlar

Taqqoslash uchun, Samsung smart-soatlarining avvalgi avlodlari toʻrtta yirik tizim yangilanishi va besh yillik xavfsizlik xizmati bilan cheklangan edi. Endilikda kompaniya oʻz flagman soatlarining xizmat muddatini yana bir pogʻonaga koʻtardi. Bu borada Samsung oʻzining asosiy raqobatchilaridan ancha oʻzib ketdi.

Masalan, Google Pixel Watch 4 modeli uchun operatsion tizim va xavfsizlik yangilanishlari bor-yoʻgʻi uch yilga kafolatlangan. Apple kompaniyasi bilan solishtirish biroz qiyinroq, chunki kupertinoliklar oʻz qurilmalarining qoʻllab-quvvatlash muddatini oldindan ochiqlamaydi. Biroq, watchOS 27 chiqishi bilan ayrim Apple Watch modellari bozorga chiqqanidan uch yil oʻtib yangilanishlardan mahrum boʻlgani kuzatilgan.

Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellari Samsung kompaniyasining yangi avlod buklama smartfonlari bilan bir qatorda namoyish etildi. Dasturiy taʼminotdan tashqari, mazkur gadjetlar texnik jihatdan ham jiddiy takomillashtirilgan. Xususan, ular Snapdragon Wear Elite apparat platformasi va sigʻimi oshirilgan akkumulyatorlar bilan jihozlangan.

Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik juda muhim, chunki smart-soatlar narxi oshib borayotgan bir paytda, qurilmaning 5-6 yil davomida maʼnan eskirmasligi xarid qarorini qabul qilishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, yangi soatlarda Galaxy AI sunʼiy intellekt tizimining kengaytirilgan imkoniyatlari ham joriy etilgan boʻlib, ular salomatlikni kuzatishda yanada aniqroq maʼlumotlar beradi.

SamsungGalaxy WatchSmart-soatTexnologiyaWear OS
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Sugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiSugʻurta texnologiyalari bozorida yangi rekord: Corgi startapi 4 milliard dollarga baholandiBugun, 01:26Honor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaHonor brendi oʻzgarishlar davrida: Yangi logotip, shior va vizual identifikatsiyaBugun, 01:25Tesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinTesla eshik tutqichlari sabab AQSHda yangi xavfsizlik qoidalari joriy etilishi mumkinBugun, 01:25Xiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaXiaomi brendi ostida soxta konditsionerlar sotuvga chiqdi: Xaridorlar ogohlantirilmoqdaBugun, 00:58Meta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiMeta kompaniyasi RE100 yashil energiya ittifoqini tark etdiBugun, 00:57Anthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliAnthropic kompaniyasi Claude ovozli rejimini yangiladi: Endi u yanada aqlliBugun, 00:24
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
NASA Qora dengizdagi noodatiy hodisani koinotdan suratga oldi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Dunyo iqlimi xavf ostida: “Super El-Nino” ehtimoli 81 foizga yetdi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Okean tubida yangi yer qatlami paydo boʻlishi ilk bor jonli efirda kuzatildi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Olimlar Yerga oʻxshash sayyorada ilk bor atmosfera mavjudligini aniqlashdi
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob
Apple iPhone 18 Pro ilk bor videoda namoyon boʻldi: Kamera va dizayndagi inqilob