Samsung smart-soatlar bozorida inqilob qildi: Galaxy Watch modellari 5 yil yangilanadi
Janubiy Koreyaning Samsung texnogiganti oʻzining yangi avlod smart-soatlari uchun dasturiy taʼminotni qoʻllab-quvvatlash muddatini sezilarli darajada uzaytirishini eʼlon qildi. Bu qadam nafaqat foydalanuvchilarning qurilmalardan uzoqroq foydalanishini taʼminlaydi, balki kiyiladigan gadjetlar bozorida yangi standartni oʻrnatadi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Kompaniya rasmiy maʼlumotlariga koʻra, Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellari Wear OS operatsion tizimining besh avlodigacha boʻlgan yangilanishlarni qabul qiladi. Shuningdek, xavfsizlik tizimi uchun chiqariladigan maxsus tuzatishlar ham aynan besh yil davomida taqdim etib boriladi. ixbt.com xabar berishicha, bu ushbu soatlar Wear OS 12 versiyasigacha yangilanishini va kamida 2031-yilgacha dolzarb boʻlib qolishini anglatadi.
Raqobatchilardan ustunlik va yangi imkoniyatlarTaqqoslash uchun, Samsung smart-soatlarining avvalgi avlodlari toʻrtta yirik tizim yangilanishi va besh yillik xavfsizlik xizmati bilan cheklangan edi. Endilikda kompaniya oʻz flagman soatlarining xizmat muddatini yana bir pogʻonaga koʻtardi. Bu borada Samsung oʻzining asosiy raqobatchilaridan ancha oʻzib ketdi.
Masalan, Google Pixel Watch 4 modeli uchun operatsion tizim va xavfsizlik yangilanishlari bor-yoʻgʻi uch yilga kafolatlangan. Apple kompaniyasi bilan solishtirish biroz qiyinroq, chunki kupertinoliklar oʻz qurilmalarining qoʻllab-quvvatlash muddatini oldindan ochiqlamaydi. Biroq, watchOS 27 chiqishi bilan ayrim Apple Watch modellari bozorga chiqqanidan uch yil oʻtib yangilanishlardan mahrum boʻlgani kuzatilgan.
Galaxy Watch 9 va Galaxy Watch Ultra 2 modellari Samsung kompaniyasining yangi avlod buklama smartfonlari bilan bir qatorda namoyish etildi. Dasturiy taʼminotdan tashqari, mazkur gadjetlar texnik jihatdan ham jiddiy takomillashtirilgan. Xususan, ular Snapdragon Wear Elite apparat platformasi va sigʻimi oshirilgan akkumulyatorlar bilan jihozlangan.
Oʻzbekistonlik texnologiya ixlosmandlari uchun bu yangilik juda muhim, chunki smart-soatlar narxi oshib borayotgan bir paytda, qurilmaning 5-6 yil davomida maʼnan eskirmasligi xarid qarorini qabul qilishda asosiy omil boʻlib xizmat qiladi. Shuningdek, yangi soatlarda Galaxy AI sunʼiy intellekt tizimining kengaytirilgan imkoniyatlari ham joriy etilgan boʻlib, ular salomatlikni kuzatishda yanada aniqroq maʼlumotlar beradi.
…