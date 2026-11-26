AirPods va Apple Watch modellarining yangi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026 yil 26 noyabr holatiga ko'ra AirPods quloqchinlari va Apple Watch aqlli soatlarining turli avlod hamda modellar uchun yangi narxlari e'lon qilindi.
- AirPods quloqchinlari narxi 104 dollardan boshlanib, 449 dollargacha bo'lgan qiymatni tashkil etadi.
- Apple Watch qurilmalari, jumladan SE, Ultra va yangi 12-avlod modellari o'lchami hamda rangiga qarab 199 dollardan 1099 dollargacha bo'lgan narxlarda sotuvga qo'yildi.
2026 yil 26 noyabr holatiga ko‘ra AirPods quloqchinlari va Apple Watch aqlli soatlarining narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda turli avloddagi AirPods, Apple Watch, SE va Ultra modellari, shuningdek, ularning xotira emas, o‘lcham va rang bo‘yicha variantlari keltirilgan.
AirPods quloqchinlari:
• AirPods 2.1 — 104 dollar;
• AirPods 4 — 109 dollar;
• AirPods 4 ANC Wireless — 139 dollar;
• AirPods 5 ANC — 139 dollar;
• AirPods 5 ANC Wireless — 159 dollar;
• AirPods Pro Lightning — 169 dollar;
• AirPods Pro 2 Type-C — 189 dollar;
• AirPods Pro 3 — 209 dollar;
• AirPods Max 2023 — 379 dollar;
• AirPods Max 2 2024 — 439 dollar;
• AirPods Max 2 2026 — 449 dollar.
Apple Watch 11 va 12, Milanese tasmali modellar:
• Apple Watch 11 2025, 42 mm Milanese — 699 dollar;
• Apple Watch 11 2025, 46 mm Milanese — 759 dollar;
• Apple Watch 12 2026, Milanese — 1029 dollar.
Apple Watch 11 2025:
• 42 mm Jet Black — 349 dollar;
• 42 mm Space Gray — 349 dollar;
• 42 mm Rose Gold — 379 dollar;
• 42 mm Silver — 379 dollar;
• 46 mm Jet Black — 379 dollar;
• 46 mm Space Gray — 379 dollar;
• 46 mm Silver — 369 dollar;
• 46 mm Gold — 359 dollar (Sale).
Apple Watch 12 2026, yangi model:
• 42 mm — 419 dollar;
• 46 mm — 449 dollar.
Apple Watch 9:
41 mm:
• Midnight — 279 dollar;
• Silver — 249 dollar.
45 mm:
• Midnight — 249 dollar (Sale).
Apple Watch SE 2:
• 40 mm Midnight — 199 dollar;
• 40 mm Silver, Starlight — 229 dollar;
• 44 mm Midnight — 199 dollar (Sale);
• 44 mm Silver, Starlight — 239 dollar.
Apple Watch SE 3, yangi model:
• 40 mm Midnight — 234 dollar;
• 40 mm Starlight — 234 dollar;
• 44 mm Midnight — 254 dollar;
• 44 mm Starlight — 254 dollar.
Apple Watch Ultra 1 2022:
• 49 mm — 489 dollar (Mega Sale).
Apple Watch Ultra 2:
• 49 mm Black — 599 dollar;
• 49 mm Natural — 599 dollar;
• 49 mm Black Milanese — 699 dollar.
Apple Watch Ultra 3 2025:
• 49 mm Black — 639 dollar (Sale);
• 49 mm Natural — 639 dollar.
Apple Watch Ultra 4, yangi model:
• 49 mm — 779 dollar;
• 49 mm Milanese — 1099 dollar.
Keyingi yangilik
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…