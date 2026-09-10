Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda
Apple kompaniyasi foydalanuvchilarni yangi reallikka — gadjetlar doimo atrofni tinglab turishiga koʻniktirishga harakat qilmoqda. Oʻtkazilgan taqdimotda kompaniya oʻz qurilmalarining yangi imkoniyatlarini namoyish etdi va bu safar asosiy eʼtibor aqlli soatlarning jonli ovozni qayta ishlash hamda aytilgan gaplarni matnga oʻgirish qobiliyatiga qaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat maxfiylikni qattiq himoya qiluvchi brendning oʻz prinsiplaridan biroz chekinib, sunʼiy intellekt vositalariga keng yoʻl ochayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.
Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam isteʼmolchilar bunday texnologiyani haqiqatan ham xohlaydimi yoki kompaniya OpenAI kabi raqobatchilarning bosimidan qoʻrqib oldinga intilyaptimi, degan savollarni tugʻdirmoqda. Bugungi kunda koʻplab startaplar sunʼiy intellekt yordamida nutqni matnga aylantirish funksiyasini rivojlantirishmoqda. Odatda bunday yechimlar uchrashuvlar bayonnomalarini yuritish, maʼruza yoki intervyularni yozib olish uchun ishlatiladi.
Audio intellekt va maxfiylik chegarasiApple oʻz soatlari uchun «Audio Intelligence», «Live Rewind» va «Siri Recap» kabi funksiyalarni taqdim etdi. Ushbu yangiliklar qulaylik va foydalilik hamda shaxsiy hayotga aralashuv kabi nozik chiziqda turibdi. Xususan, «Audio Intelligence» funksiyasi eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun juda foydali boʻlib, qurilma egasini sirena, signalizatsiya, eshik qoʻngʻirogʻi yoki chaqaloq yigʻisi kabi tovushlar haqida ogohlantira oladi.
Mazkur funksiya hatto foydalanuvchining iPhone qurilmasi yongʻin xavfsizligi yoki uglerod oksidi detektori ishga tushgan paytda yonida boʻlmagan taqdirda ham hayotni saqlab qolishi mumkin. Biroq «Live Rewind» va «Siri Recap» imkoniyatlari yordamchi texnologiyalar doirasidan chiqib, anchagina murakkab va bahsli hududga oʻtadi. Apple maʼlumotlarni himoya qilish kafolatlarini taqdim etsa-da, doimiy ravishda tovushlarni tinglab boruvchi texnologiyaning ommalashishi jamiyatda xavotir uygʻotishi mumkin.
Texnologik raqobat va kelajak istiqbollariSoʻnggi paytlarda jamiyatda kuzatuv kameralari, sunʼiy intellekt markazlari va boshqa raqamli ilovalarga nisbatan eʼtirozlar koʻpayib borayotgani sir emas. Shunga qaramamay, texnologiya gigantlari ushbu yoʻnalishda jadal qadam tashlamoqda. Jumladan, yangi «Live Rewind» funksiyasi soatning raqamli tojini ikki marta bosish orqali 15 soniya ortga qaytish va aytilgan gaplarni yozib olish imkonini beradi.
Ushbu transkripsiya keyinchalik Appleʼning yangi mustaqil Siri ilovasida saqlanib, maʼlumotni istalgan vaqtda qayta koʻrib chiqish imkonini taqdim etadi. Ushbu yangi funksiyalar kelgusida kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi yoki aksincha, shaxsiy daxlsizlik borasidagi bahslarni yanada kuchaytirishi vaqt koʻrsatishicha hal boʻladi.
…