Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda

·0·Texno
Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqda

Apple kompaniyasi foydalanuvchilarni yangi reallikka — gadjetlar doimo atrofni tinglab turishiga koʻniktirishga harakat qilmoqda. Oʻtkazilgan taqdimotda kompaniya oʻz qurilmalarining yangi imkoniyatlarini namoyish etdi va bu safar asosiy eʼtibor aqlli soatlarning jonli ovozni qayta ishlash hamda aytilgan gaplarni matnga oʻgirish qobiliyatiga qaratildi. ixbt.com maʼlumotiga koʻra, bu holat maxfiylikni qattiq himoya qiluvchi brendning oʻz prinsiplaridan biroz chekinib, sunʼiy intellekt vositalariga keng yoʻl ochayotganini koʻrsatadi. Bu haqda Techcrunch.com xabar beradi.

Mutaxassislarning fikricha, mazkur qadam isteʼmolchilar bunday texnologiyani haqiqatan ham xohlaydimi yoki kompaniya OpenAI kabi raqobatchilarning bosimidan qoʻrqib oldinga intilyaptimi, degan savollarni tugʻdirmoqda. Bugungi kunda koʻplab startaplar sunʼiy intellekt yordamida nutqni matnga aylantirish funksiyasini rivojlantirishmoqda. Odatda bunday yechimlar uchrashuvlar bayonnomalarini yuritish, maʼruza yoki intervyularni yozib olish uchun ishlatiladi.

Audio intellekt va maxfiylik chegarasi

Apple oʻz soatlari uchun «Audio Intelligence», «Live Rewind» va «Siri Recap» kabi funksiyalarni taqdim etdi. Ushbu yangiliklar qulaylik va foydalilik hamda shaxsiy hayotga aralashuv kabi nozik chiziqda turibdi. Xususan, «Audio Intelligence» funksiyasi eshitish qobiliyati zaif insonlar uchun juda foydali boʻlib, qurilma egasini sirena, signalizatsiya, eshik qoʻngʻirogʻi yoki chaqaloq yigʻisi kabi tovushlar haqida ogohlantira oladi.

Mazkur funksiya hatto foydalanuvchining iPhone qurilmasi yongʻin xavfsizligi yoki uglerod oksidi detektori ishga tushgan paytda yonida boʻlmagan taqdirda ham hayotni saqlab qolishi mumkin. Biroq «Live Rewind» va «Siri Recap» imkoniyatlari yordamchi texnologiyalar doirasidan chiqib, anchagina murakkab va bahsli hududga oʻtadi. Apple maʼlumotlarni himoya qilish kafolatlarini taqdim etsa-da, doimiy ravishda tovushlarni tinglab boruvchi texnologiyaning ommalashishi jamiyatda xavotir uygʻotishi mumkin.

Texnologik raqobat va kelajak istiqbollari

Soʻnggi paytlarda jamiyatda kuzatuv kameralari, sunʼiy intellekt markazlari va boshqa raqamli ilovalarga nisbatan eʼtirozlar koʻpayib borayotgani sir emas. Shunga qaramamay, texnologiya gigantlari ushbu yoʻnalishda jadal qadam tashlamoqda. Jumladan, yangi «Live Rewind» funksiyasi soatning raqamli tojini ikki marta bosish orqali 15 soniya ortga qaytish va aytilgan gaplarni yozib olish imkonini beradi.

Ushbu transkripsiya keyinchalik Appleʼning yangi mustaqil Siri ilovasida saqlanib, maʼlumotni istalgan vaqtda qayta koʻrib chiqish imkonini taqdim etadi. Ushbu yangi funksiyalar kelgusida kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanishi yoki aksincha, shaxsiy daxlsizlik borasidagi bahslarni yanada kuchaytirishi vaqt koʻrsatishicha hal boʻladi.

Apple WatchSunʼiy intellektTexnologiyaMaxfiylikSiri
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54Honor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiHonor Magic 9 Pro Max kamerasi imkoniyatlari namoyish etildiBugun, 00:50Apple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiApple Watch yangi funksiyasi suhbatlarni tinglab, ularni xulosa qiladiBugun, 00:28Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdi: Duo modeli sunʼiy intellekt yordamida yaratildiBugun, 00:27Apple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiApple kompaniyasi 2-nanometrli A20 Pro protsessorini namoyish etdiBugun, 00:23
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi