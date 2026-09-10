Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildi
Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 hamda Watch Ultra 4 modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalar tashqi koʻrinishidan oʻtmishdoshlariga oʻxshash boʻlsa-da, ularning apparat platformasi, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda salomatlikni monitoring qilish funksiyalari tubdan yangilandi. Eng muhimi, bunday keng koʻlamli yangilanishlarga qaram رجال, gadjetlarning boshlangʻich narxlari oʻzgarmasdan qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Yangi avlod aqlli soatlarining asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu yurak faoliyatini nazorat qilish tizimining butunlay qaytadan ishlab chiqilganidir. Qurilmalar yaxshilangan EKG registratsiyasi funksiyasi va yangi yurak ritmi datchigi bilan jihozlandi. Endilikda foydalanuvchining pulsini har besh soniyada, yaʼni avvalgiga nisbatan 60 barobar koʻproq chastotada oʻlchash imkoniyati yaratildi. Shuningdek, yurak ritmi oʻzgaruvchanligi har ikki soatda bir marta emas, balki har besh daqiqada qayd etib boriladi.
Salomatlik va sunʼiy intellekt integratsiyasiQurilmaning dasturiy taʼminoti ham sezilarli darajada boyitildi. Apple kompaniyasi Health ilovasini toʻliq yangilab, uni yanada mukammal tahliliy vositaga aylantirdi. Dastur endi foydalanuvchi holatini chuqurroq oʻrganib, barcha koʻrsatkichlarni sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan tushuntirishlar bilan boyitadi. Buning ustiga, mashgʻulotlar jarayonida real vaqt rejimida bosqichma-bosqich tavsiyalar beruvchi yangi funksiyalar ham qoʻshildi.
Yana bir muhim innovatsiya — bu Audio Intelligence tizimi hisoblanadi. Mazkur funksiya soatdagi oʻrnatilgan mikrofonlarni sunʼiy intellekt algoritmlari bilan birlashtirib, eshitish qobiliyati cheklangan foydalanuvchilarga eshik qoʻngʻirogʻi yoki signalizatsiya kabi muhim atrofdagi tovushlarni aniqlashda yordam beradi. Tizim, shuningdek, soʻnggi 15 soniyadagi suhbat matnini tezkor qayd etish uchun shartli ravishda matnga oʻtkazishga qodir. Uzunroq suhbatlarni yozib olgandan soʻng esa sunʼiy intellekt ularning qisqacha mazmunini avtomatik tarzda tayyorlab beradi.
Apple taʼkidlashicha, ovozli yozuvlar saqlanmaydi va kompaniyaning oʻzi ham tovushlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqiga ega emas. Audio Intelligence funksiyasi 2026-yilning oxirrogʻida beta-versiya maqomida chiqarilishi va dastlab faqat ingliz tilida ishlashi rejalashtirilgan.
Texnik xususiyatlar va narxlarBarcha ilgʻor imkoniyatlarning barqaror ishlashi A20 Pro texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan ARM arxitekturali Apple S11 protsessoriga yuklatilgan. Ushbu chip ikkita energiya tejamkor hisoblash yadrosi, bir yadroli grafik protsessor hamda toʻrt yadroli sunʼiy intellekt tezlatkichini oʻz ichiga oladi.
Watch Series 12 liniyasi uchun Apple oq va koʻk rangli keramika korpusga ega boʻlgan premium versiyalarni tayyorlagan. Watch Ultra 4 modeli esa anʼanaviy tarzda avtonomlikka urgʻu berib, bir martalik quvvat bilan ikki sutkadan ortiq ishlay olishini namoyish etadi. Bozor narxlariga koʻra, Apple Watch Series 12 modeli 400 AQSh dollaridan, Watch Ultra 4 esa 800 AQSh dollaridan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqariladi.
…