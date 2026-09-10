Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildi

·3·Texno
Apple Watch Series 12 va Ultra 4 taqdim etildi

Apple kompaniyasi oʻzining navbatdagi aqlli soatlari — Apple Watch Series 12 hamda Watch Ultra 4 modellarini rasman namoyish etdi. Ixbt.com maʼlumotiga koʻra, qurilmalar tashqi koʻrinishidan oʻtmishdoshlariga oʻxshash boʻlsa-da, ularning apparat platformasi, sunʼiy intellekt imkoniyatlari hamda salomatlikni monitoring qilish funksiyalari tubdan yangilandi. Eng muhimi, bunday keng koʻlamli yangilanishlarga qaram رجال, gadjetlarning boshlangʻich narxlari oʻzgarmasdan qoldi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Yangi avlod aqlli soatlarining asosiy eʼtiborga molik jihatlaridan biri bu yurak faoliyatini nazorat qilish tizimining butunlay qaytadan ishlab chiqilganidir. Qurilmalar yaxshilangan EKG registratsiyasi funksiyasi va yangi yurak ritmi datchigi bilan jihozlandi. Endilikda foydalanuvchining pulsini har besh soniyada, yaʼni avvalgiga nisbatan 60 barobar koʻproq chastotada oʻlchash imkoniyati yaratildi. Shuningdek, yurak ritmi oʻzgaruvchanligi har ikki soatda bir marta emas, balki har besh daqiqada qayd etib boriladi.

Salomatlik va sunʼiy intellekt integratsiyasi

Qurilmaning dasturiy taʼminoti ham sezilarli darajada boyitildi. Apple kompaniyasi Health ilovasini toʻliq yangilab, uni yanada mukammal tahliliy vositaga aylantirdi. Dastur endi foydalanuvchi holatini chuqurroq oʻrganib, barcha koʻrsatkichlarni sunʼiy intellekt yordamida yaratilgan tushuntirishlar bilan boyitadi. Buning ustiga, mashgʻulotlar jarayonida real vaqt rejimida bosqichma-bosqich tavsiyalar beruvchi yangi funksiyalar ham qoʻshildi.

Yana bir muhim innovatsiya — bu Audio Intelligence tizimi hisoblanadi. Mazkur funksiya soatdagi oʻrnatilgan mikrofonlarni sunʼiy intellekt algoritmlari bilan birlashtirib, eshitish qobiliyati cheklangan foydalanuvchilarga eshik qoʻngʻirogʻi yoki signalizatsiya kabi muhim atrofdagi tovushlarni aniqlashda yordam beradi. Tizim, shuningdek, soʻnggi 15 soniyadagi suhbat matnini tezkor qayd etish uchun shartli ravishda matnga oʻtkazishga qodir. Uzunroq suhbatlarni yozib olgandan soʻng esa sunʼiy intellekt ularning qisqacha mazmunini avtomatik tarzda tayyorlab beradi.

Apple taʼkidlashicha, ovozli yozuvlar saqlanmaydi va kompaniyaning oʻzi ham tovushlarga toʻgʻridan-toʻgʻri kirish huquqiga ega emas. Audio Intelligence funksiyasi 2026-yilning oxirrogʻida beta-versiya maqomida chiqarilishi va dastlab faqat ingliz tilida ishlashi rejalashtirilgan.

Texnik xususiyatlar va narxlar

Barcha ilgʻor imkoniyatlarning barqaror ishlashi A20 Pro texnologiyalari asosida ishlab chiqilgan ARM arxitekturali Apple S11 protsessoriga yuklatilgan. Ushbu chip ikkita energiya tejamkor hisoblash yadrosi, bir yadroli grafik protsessor hamda toʻrt yadroli sunʼiy intellekt tezlatkichini oʻz ichiga oladi.

Watch Series 12 liniyasi uchun Apple oq va koʻk rangli keramika korpusga ega boʻlgan premium versiyalarni tayyorlagan. Watch Ultra 4 modeli esa anʼanaviy tarzda avtonomlikka urgʻu berib, bir martalik quvvat bilan ikki sutkadan ortiq ishlay olishini namoyish etadi. Bozor narxlariga koʻra, Apple Watch Series 12 modeli 400 AQSh dollaridan, Watch Ultra 4 esa 800 AQSh dollaridan boshlanadigan narxlarda sotuvga chiqariladi.

AppleWatch Series 12Watch Ultra 4TexnologiyalarGadjetlar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Apple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiApple nihoyat tarixiy qadam tashladi: birinchi buklanadigan iPhone Duo taqdim etildiBugun, 08:18Apple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiApple tushuntirish bermasdan yangi iPhone 17 liniyasi narxini oshirdiBugun, 02:23Apple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaApple kompaniyasining yangi rahbari Stiv Jobs strategiyasini qayta tiklamoqdaBugun, 01:56Apple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiApple oʻzining ilk buklama telefonini taqdim etdiBugun, 01:20Apple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaApple Watch sunʼiy intellekt funksiyalari doimiy kuzatuvni normallashtirmoqdaBugun, 01:20Apple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiApple kompaniyasi yangi modellar fonida eski iPhone narxlarini oshirdiBugun, 00:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Yer sayyorasi qora materiyani qidiruvchi ulkan detektorga aylandi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Roskosmos kosmosdan Quyosh tutilishi suratini eʼlon qildi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi