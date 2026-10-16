iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 16 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 2026-yil 16-oktyabrda iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab farqlanadi.
- Ayrim modellar aksiya narxida sotilmoqda, masalan, E-SIM + E-SIM iPhone 18 Pro 256 GB, Burgundy modeli 1 579 dollardan aksiya narxida taklif etiladi. iPhone 18 Pro Max 256 GB, Black modeli ham aksiya narxida 1 719 dollarga baholangan.
2026 yil 16 oktyabr holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi. Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi va SIM-karta turiga qarab farq qiladi. Ayrim modellar aksiya narxida sotilmoqda.
E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 569 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar
• 256 GB, Black: 1 569 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar, aksiya narxida
• 512 GB: 1 829 dollar
• 1 TB: 2 899 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Black: 1 719 dollar, aksiya narxida
• 256 GB, Silver: 1 739 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 739 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 789 dollar
• 512 GB, Black: 1 999 dollar
• 512 GB, Silver: 1 999 dollar
• 512 GB, Glacier: 1 999 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 199 dollar
• 1 TB: 2 699 dollar
SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB, Silver: 1 569 dollar
• 256 GB, Glacier: 1 579 dollar
• 256 GB, Black: 1 579 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 579 dollar
• 512 GB: 1 869 dollar
• 1 TB: 2 799 dollar
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB, Glacier: 1 779 dollar
• 256 GB, Black: 1 779 dollar, aksiya narxida
• 256 GB, Silver: 1 789 dollar
• 256 GB, Burgundy: 1 789 dollar
• 512 GB, Black: 2 189 dollar
• 512 GB, Silver: 2 149 dollar
• 512 GB, Burgundy: 2 249 dollar
• 512 GB, Glacier: 2 139 dollar
• 1 TB, Black: 2 699 dollar
• 1 TB, Burgundy: 3 199 dollar
• 1 TB, Glacier: 2 999 dollar
• 1 TB, Silver: 2 999 dollar
Keltirilgan narxlar 2026 yil 16 oktyabr holatiga tegishli. Smartfonlar narxi har kuni o‘zgarishi mumkin.
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