iPhone 18 DUO, Pro va Pro Max qanchadan sotilmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Apple kompaniyasining iPhone 18 turkumidagi smartfonlari uchun yangi narxlar e'lon qilindi.
- Qurilmalarning qiymati xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab turlicha belgilangan. iPhone DUO modelining narxi 3099 dollardan boshlanib, 6299 dollargacha yetadi.
- Mazkur ma'lumotlar 2026 yil 21 noyabr holatiga ko'ra taqdim etilgan bo'lib, narxlar har kuni o'zgarishi mumkin.
Apple iPhone 18 turkumidagi smartfonlarning bugungi narxlari taqdim etildi. Ro‘yxatda iPhone DUO, iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max modellari bor. Narxlar xotira hajmi, korpus rangi hamda SIM-karta konfiguratsiyasiga qarab farq qiladi.
iPhone DUO
• 256 GB — 3099$
• 512 GB — 3599$
• 1 TB — 5499$
• 2 TB — 6299$
eSIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1549$
• 256 GB Glacier — 1579$
• 256 GB Black — 1599$
• 256 GB Burgundy — 1619$
• 512 GB — 1849$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Black — 1749$
• 256 GB Silver — 1729$
• 256 GB Glacier — 1749$
• 256 GB Burgundy — 1699$
• 512 GB Black — 2049$
• 512 GB Silver — 2149$
• 512 GB Glacier — 2049$
• 512 GB Burgundy — 2139$
• 1 TB — 2899$
SIM + eSIM
iPhone 18 Pro:
• 256 GB Silver — 1639$
• 256 GB Glacier — 1609$
• 256 GB Black — 1699$
• 256 GB Burgundy — 1679$
• 512 GB — 1979$
• 1 TB — 2799$
iPhone 18 Pro Max:
• 256 GB Glacier — 1819$
• 256 GB Black — 1809$
• 256 GB Silver — 1799$
• 256 GB Burgundy — 1849$
• 512 GB Black — 2129$
• 512 GB Silver — 2099$
• 512 GB Burgundy — 2249$
• 512 GB Glacier — 2099$
• 1 TB Black — 2949$
• 1 TB Burgundy — 2899$
• 1 TB Glacier — 2999$
• 1 TB Silver — 3299$
Narxlar har kuni o‘zgarishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 2026 yil 21 noyabr holatiga tegishli.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…