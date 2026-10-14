iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 14-oktyabr 2026-yili iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi, ular eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda. iPhone 18 Pro'ning 256 GB'li Silver modeli eSIM+eSIM uchun 1579 dollardan boshlanadi, Pro Max'ning 256 GB'li Black modeli esa 1699 dollarlik aksiya narxida.
- SIM+eSIM variantida iPhone 18 Pro'ning 256 GB'li Silver modeli 1579 dollardan, Pro Max'ning 256 GB'li Glacier modeli 1849 dollardan taklif etiladi.
14 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.
eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier, Black va Burgundy modellari 1579 dollardan sotilmoqda. Burgundy versiyasi aksiya narxida taklif qilingan.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro 1849 dollar, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar turadi.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1739 dollar va Burgundy 1789 dollardan taklif qilinmoqda.
512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver va Glacier versiyalari 2019 dollardan, Burgundy modeli 2199 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiya 2699 dollar turadi.
SIM+eSIM turidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB Silver modeli 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy versiyalari 1589 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1889 dollar, 1 TB modeli 2799 dollar.
iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier versiyasi 1849 dollar, Black modeli 1859 dollarlik aksiya narxida, Silver 1799 dollar va Burgundy 1829 dollardan sotilmoqda.
512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2249 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2299 dollar va Glacier 2199 dollardan taklif qilingan.
SIM+eSIM versiyasidagi 1 TB iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2699 dollar turadi. Burgundy, Glacier va Silver rangli 1 TB versiyalarining har biri 2999 dollardan sotilmoqda.
Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 14 oktyabr 2026 holatiga tegishli.
Izohlar 0
…