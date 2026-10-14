iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari

·71·Texno
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 14 oktyabrdagi narxlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 14-oktyabr 2026-yili iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining narxlari yangilandi, ular eSIM+eSIM va SIM+eSIM variantlarida taqdim etilmoqda. iPhone 18 Pro'ning 256 GB'li Silver modeli eSIM+eSIM uchun 1579 dollardan boshlanadi, Pro Max'ning 256 GB'li Black modeli esa 1699 dollarlik aksiya narxida.
  • SIM+eSIM variantida iPhone 18 Pro'ning 256 GB'li Silver modeli 1579 dollardan, Pro Max'ning 256 GB'li Glacier modeli 1849 dollardan taklif etiladi.

14 oktyabr 2026 holatiga iPhone 18 Pro va iPhone 18 Pro Max smartfonlarining turli xotira hajmi va ranglar bo‘yicha narxlari yangilandi. Qurilmalar eSIM+eSIM hamda SIM+eSIM variantlarida taklif qilinmoqda.

eSIM+eSIM versiyasidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB xotirali Silver, Glacier, Black va Burgundy modellari 1579 dollardan sotilmoqda. Burgundy versiyasi aksiya narxida taklif qilingan.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro 1849 dollar, 1 TB versiyasi esa 2899 dollar turadi.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Black modeli 1699 dollarlik aksiya narxida. Silver versiyasi 1749 dollar, Glacier 1739 dollar va Burgundy 1789 dollardan taklif qilinmoqda.

512 GB xotirali Pro Max'ning Black, Silver va Glacier versiyalari 2019 dollardan, Burgundy modeli 2199 dollardan sotilmoqda. 1 TB xotirali versiya 2699 dollar turadi.

SIM+eSIM turidagi iPhone 18 Pro‘ning 256 GB Silver modeli 1579 dollar, Glacier, Black va Burgundy versiyalari 1589 dollardan taklif qilingan. 512 GB versiyasi 1889 dollar, 1 TB modeli 2799 dollar.

iPhone 18 Pro Max'ning 256 GB Glacier versiyasi 1849 dollar, Black modeli 1859 dollarlik aksiya narxida, Silver 1799 dollar va Burgundy 1829 dollardan sotilmoqda.

512 GB xotirali iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2249 dollar, Silver 2199 dollar, Burgundy 2299 dollar va Glacier 2199 dollardan taklif qilingan.

SIM+eSIM versiyasidagi 1 TB iPhone 18 Pro Max'ning Black modeli 2699 dollar turadi. Burgundy, Glacier va Silver rangli 1 TB versiyalarining har biri 2999 dollardan sotilmoqda.

Narxlar har kuni o‘zgarib turishi mumkin. Keltirilgan ma’lumotlar 14 oktyabr 2026 holatiga tegishli.

iPhone 18 ProiPhone 18 Pro MaxiPhone 18AppleSmartfonlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 9 oktyabrdagi narxlari9 oktabr 12:56iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 7 oktyabrdagi narxlari7 oktabr 13:29iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 6 oktyabrdagi narxlari6 oktabr 10:41iPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlariPhone 18 Pro va Pro Max: 5 oktyabrdagi narxlar5 oktabr 10:58iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari4 oktabr 11:36iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariiPhone 18 Pro va Pro Max'ning 13 oktyabrdagi narxlariKecha 12:28
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
Yer yuzida kislorod qachon tugashi hisoblandi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max narxlari ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda