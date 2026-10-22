Xitoyda kung-fu ustasiga aylangan robot namoyish etildi (video)

·43·Texno
Xitoyda kung-fu ustasiga aylangan robot namoyish etildi (video)

Kung-fu harakatlarini bajara oladigan robot avtomobilni urib, kuzovini pachoq qildi. Xavotirga o‘rin yo‘q — bu robotning nazoratdan chiqib ketgani emas, balki uning imkoniyatlarini namoyish etuvchi videodir. Bu haqda South China Morning Post xabar berdi.

Xitoyning Unitree Robotics kompaniyasi qo‘riqlash va favqulodda vaziyatlarda yordam berish uchun mo‘ljallangan H2-X Kung Fu Legend Guardian nomli odamsimon robotini taqdim etdi.

Kompaniya e’lon qilgan videoda robot avtomobil tomiga sakrab chiqishi, orqaga salto bajarib yerga tushishi, so‘ng mashina eshigiga musht va tepki bilan zarba berib, uning kuzovini shikastlashi aks etgan. Robot, shuningdek, balandlikdan sakrash, havoda aylanish va boshqa murakkab akrobatik harakatlarni ham bajargan.

H2-X'ning imkoniyatlari faqat jangovor harakatlar bilan cheklanmaydi. Taqdimot videosida robotning qurollangan hujumchiga qarshi turishi, avtohalokatda avtomobilning old qismini ko‘tarib, uning ostida qolgan odamni qutqarishga yordam berishi kabi sahnalar ham bor. Biroq bu lavhalar namoyish videosining bir qismi bo‘lib, robotning bunday vaziyatlarda mustaqil harakat qilishi hozircha tasdiqlanmagan.

Kompaniya ma’lumotiga ko‘ra, robot bir marta quvvatlanganda tik turgan holatda sakkiz soatgacha ishlashi mumkin. Bu ko‘rsatkich uzluksiz kung-fu harakatlarini bajarish vaqtini anglatmaydi.

H2-X'ning narxi va sotuvga chiqish sanasi hozircha e’lon qilinmagan.

Unitree RoboticsH2-X Kung Fu Legend GuardianRobototexnikaOdamsimon robotlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldiXitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldi12 oktabr 21:50Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)13 sentabr 12:20Shveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdiShveysariyalik olimlar barmoqlarda yuruvchi robot-qoʻlni yaratdi28 sentabr 02:22Samokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqdaSamokat onlayn-riteyleri robot-kuryerlar yordamida yetkazib berishni sinovdan oʻtkazmoqda7 iyul 16:22Honor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kameraHonor oʻziga xos Robot Phone uchun buyurtma olishni boshladi: Titanli robot-kamera18 iyul 13:55BYD avgustda odamsimon robotini ko‘rsatadi: maqsad katta...BYD avgustda odamsimon robotini ko‘rsatadi: maqsad katta...5 avgust 08:09
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro Max tirnalib kelgani haqidagi xabarlar tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo‘lmoqda
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi
iPhone 18 smartfonlarining bugungi narxlari yangilandi