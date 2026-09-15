Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xiaomi Group asoschisi Lэй Tszzyun Unitree Robotics kompaniyasiga tashrif buyurib, soʻnggi avlod humanoid robotlarining imkoniyatlarini shaxsan sinab koʻrdi.
- Tashrif davomida Lэй Tszzyun robotlardan biri bilan kichik sparring oʻtkazdi va robot zarbadan keyin muvozanatini tiklab, yiqilib tushishdan saqlandi.
- Bu kabi sinovlar robototexnika mahsulotlarining jismoniy chidamliligi va turgʻunligini tasdiqlaydi.
Zamonaviy texnologiyalar olamida robototexnika sohasidagi soʻnggi yutuqlar nafaqat mutaxassislar, balki yirik korporatsiyalar rahbarlarining ham jiddiy qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi Group asoschisi Lэй Tszzyun Unitree Robotics kompaniyasiga tashrif buyurib, soʻnggi avlod humanoid robotlarining imkoniyatlarini shaxsan sinab koʻrdi. Ushbu tashrif inson va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi mexanik tizimlar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarning yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
Tashrif davomida Unitree Robotics asoschisi Van Sinsin yuqori martabali mehmonni shaxsan kuzatib, kompaniya ishlanmalari taqdimotini oʻtkazdi. Taqdimot jarayonida diqqatga sazovor voqea yuz berdi: humanoid robot Xiaomi Skynomad N90 deb nomlangan namoyish mashinasi tomon yaqinlashib, unga diqqat bilan nazar tashladi va qoʻl siltab salomlashdi. Bu kabi avtonom harakatlar zamonaviy robotlarning atrof-muhitni idrok etish va obyektlar bilan muloqotsa kirishish salohiyati naqadar oshganidan dalolat beradi.
Robotlar bilan jangovar sinovlarTadbirning eng qizgʻin qismi inson va robot oʻrtasidagi kutilmagan jismoniy muloqotga toʻgʻri keldi. Mehmon robotlarning jang sanʼatlarini namoyish etishiga guvoh boʻlibgina qolmay, ulardan biri bilan kichik sparring oʻtkazishga qaror qildi. Lэй Tszzyun robotga zarba berdi, natijada mexanik qurilma biroz qaltis harakatlanib, orqaga bir necha qadam tashladi.
Shunga qaramay, yuqori texnologiyali algoritmik muvozanatlash tizimi oʻz vazifasini aʼlo darajada bajardi. Robot darhol oʻz muvozanatini tiklab, yiqilib tushishning oldini oldi. Bu kabi sinovlar robototexnika mahsulotlarining jismoniy chidamliligi va turgʻunligi tobora mukammallashib borayotganini amalda tasdiqladi.
Taʼkidlash joizki, ikki kompaniya oʻrtasidagi aloqalar uzoq tarixga ega. Avvalroq Lэй Tszzyun Shunwei Capital investitsiya fondiga bundan besh yil muqaddam Unitree loyihasiga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratib bergani uchun Van Sinsinga jamoatchilik oldida minnatdorlik bildirgan edi. Bugungi kunda ushbu hamkorlikning mevalari yaqqol koʻzga tashlanmoqda.
Sanoatdagi soʻnggi yangiliklarHozirgi kunda Unitree Robotics oʻz mahsulotlarini faol ravishda takomillashtirib bormoqda. Xususan, kompaniya avvalgi G1 modeli bilan solishtirganda bir yoʻla oltita muhim yaxshilanishga ega boʻlgan yangilangan G1+ gumanoid robotini rasman taqdim etgan edi. Mazkur turdagi robotlar allaqachon jang qilish, raqsga tushish hamda murakkab jismoniy harakatlarni bajarish koʻnikmalarini oʻzlashtirib ulgurgan.
Robototexnika olamida bunday xavfli va qiziqarli holatlar ilgari ham kuzatilgan. Masalan, 2026-yilgi Butunjahon robototexnika konferensiyasi (WRC 2026) doirasida ZQGame asoschisi va bosh direktori Chjao Tongyan T800 roboti tomonidan zarba yeb yerga qulagan videoroligi internetda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Bularning barchasi kelajakda sunʼiy intellekt va robotlar bilan ishlashda xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi.
Izohlar 0
…