Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi

·34·Texno
Xiaomi rahbari humanoid robot bilan kutilmagan sparring oʻtkazdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xiaomi Group asoschisi Lэй Tszzyun Unitree Robotics kompaniyasiga tashrif buyurib, soʻnggi avlod humanoid robotlarining imkoniyatlarini shaxsan sinab koʻrdi.
  • Tashrif davomida Lэй Tszzyun robotlardan biri bilan kichik sparring oʻtkazdi va robot zarbadan keyin muvozanatini tiklab, yiqilib tushishdan saqlandi.
  • Bu kabi sinovlar robototexnika mahsulotlarining jismoniy chidamliligi va turgʻunligini tasdiqlaydi.

Zamonaviy texnologiyalar olamida robototexnika sohasidagi soʻnggi yutuqlar nafaqat mutaxassislar, balki yirik korporatsiyalar rahbarlarining ham jiddiy qiziqishiga sabab boʻlmoqda. Ixbt.com nashrining xabar berishicha, Xiaomi Group asoschisi Lэй Tszzyun Unitree Robotics kompaniyasiga tashrif buyurib, soʻnggi avlod humanoid robotlarining imkoniyatlarini shaxsan sinab koʻrdi. Ushbu tashrif inson va sunʼiy intellekt boshqaruvidagi mexanik tizimlar oʻrtasidagi oʻzaro munosabatlarning yangi bosqichini koʻrsatib berdi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

Tashrif davomida Unitree Robotics asoschisi Van Sinsin yuqori martabali mehmonni shaxsan kuzatib, kompaniya ishlanmalari taqdimotini oʻtkazdi. Taqdimot jarayonida diqqatga sazovor voqea yuz berdi: humanoid robot Xiaomi Skynomad N90 deb nomlangan namoyish mashinasi tomon yaqinlashib, unga diqqat bilan nazar tashladi va qoʻl siltab salomlashdi. Bu kabi avtonom harakatlar zamonaviy robotlarning atrof-muhitni idrok etish va obyektlar bilan muloqotsa kirishish salohiyati naqadar oshganidan dalolat beradi.

Robotlar bilan jangovar sinovlar

Tadbirning eng qizgʻin qismi inson va robot oʻrtasidagi kutilmagan jismoniy muloqotga toʻgʻri keldi. Mehmon robotlarning jang sanʼatlarini namoyish etishiga guvoh boʻlibgina qolmay, ulardan biri bilan kichik sparring oʻtkazishga qaror qildi. Lэй Tszzyun robotga zarba berdi, natijada mexanik qurilma biroz qaltis harakatlanib, orqaga bir necha qadam tashladi.

Shunga qaramay, yuqori texnologiyali algoritmik muvozanatlash tizimi oʻz vazifasini aʼlo darajada bajardi. Robot darhol oʻz muvozanatini tiklab, yiqilib tushishning oldini oldi. Bu kabi sinovlar robototexnika mahsulotlarining jismoniy chidamliligi va turgʻunligi tobora mukammallashib borayotganini amalda tasdiqladi.

Taʼkidlash joizki, ikki kompaniya oʻrtasidagi aloqalar uzoq tarixga ega. Avvalroq Lэй Tszzyun Shunwei Capital investitsiya fondiga bundan besh yil muqaddam Unitree loyihasiga sarmoya kiritish imkoniyatini yaratib bergani uchun Van Sinsinga jamoatchilik oldida minnatdorlik bildirgan edi. Bugungi kunda ushbu hamkorlikning mevalari yaqqol koʻzga tashlanmoqda.

Sanoatdagi soʻnggi yangiliklar

Hozirgi kunda Unitree Robotics oʻz mahsulotlarini faol ravishda takomillashtirib bormoqda. Xususan, kompaniya avvalgi G1 modeli bilan solishtirganda bir yoʻla oltita muhim yaxshilanishga ega boʻlgan yangilangan G1+ gumanoid robotini rasman taqdim etgan edi. Mazkur turdagi robotlar allaqachon jang qilish, raqsga tushish hamda murakkab jismoniy harakatlarni bajarish koʻnikmalarini oʻzlashtirib ulgurgan.

Robototexnika olamida bunday xavfli va qiziqarli holatlar ilgari ham kuzatilgan. Masalan, 2026-yilgi Butunjahon robototexnika konferensiyasi (WRC 2026) doirasida ZQGame asoschisi va bosh direktori Chjao Tongyan T800 roboti tomonidan zarba yeb yerga qulagan videoroligi internetda keng muhokamalarga sabab boʻlgan edi. Bularning barchasi kelajakda sunʼiy intellekt va robotlar bilan ishlashda xavfsizlik choralarini yanada kuchaytirish zarurligini koʻrsatadi.

XiaomiUnitreeRobototexnikaLэй TszzyunTexnologiyalar
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiXiaomi kompaniyasi 107 foiz foydali ish koeffitsiyentiga ega yangi suv isitgichini chiqardiBugun, 16:58MediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorMediaTek Dimensity 9600 Pro taqdim etildi: 2 nm texnologiyali yangi flagman protsessorBugun, 16:30Yangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiYangi Snapdragon chipiga ega Honor flagmani taqdimot oldidan sinovdan oʻtdiBugun, 15:27Samsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiSamsung Galaxy S26 FE Hindistonda taqdim etildiBugun, 14:58Zhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiZhuque-2 raketasi o‘nta sun'iy yo‘ldoshni orbitaga muvaffaqiyatli chiqardiBugun, 14:26Xiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiXiaomi kompaniyasi yangi Xiaomi Watch S5 41mm aqlli soatini taqdim etdiBugun, 13:21
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Bir oylab yuvmasa bo‘ladigan futbolka: Uning tarkibida oltin bor (video)
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Pekinda sunʼiy teriga ega yangi bionik robot namoyish etildi
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
Xitoy baliqqa o‘xshaydigan robot yaratdi: suv ostida yangi davr boshlanishi mumkin (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
iPhone uchun to‘lov oilaviy fojiaga sabab bo‘ldi (video)
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Antarktidadan topilgan meteorit Quyosh tizimi haqidagi tasavvurlarni oʻzgartirdi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Samsung Galaxy S27 flagmanlari zaryadlash quvvati maʼlum boʻldi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeanidan chiqarilgan Starship kemasining yangi suratlari eʼlon qilindi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi
Hind okeani ustida diametri bir metr boʻlgan osmon jismi quladi