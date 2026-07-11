Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdi
Tibbiyot va yuqori texnologiyalar olamida tarixiy voqea yuz berdi: Unitree G1 gumanoid roboti inson tanasida oʻtkazilgan murakkab jarrohlik amaliyotida ilk bor assistent sifatida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Ushbu tajriba robototexnika sohasidagi ulkan qadam boʻlib, kelajakda shifoxonalarda inson qiyofasidagi robotlar xizmatidan keng foydalanish imkoniyatini ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.
San-Diyegodagi Kaliforniya universiteti (University of California San Diego) tadqiqotchilari Unitree G1 robotini oʻt pufagini olib tashlash boʻyicha oʻtkazilgan bir qator jarrohlik amaliyotlariga jalb qilishdi. Bu gumanoid robotning real tibbiy muolajada ishtirok etishi bilan bogʻliq dunyodagi birinchi hujjatlashtirilgan holat sifatida qayd etildi. Sinovlar iyul oyi boshida universitetning Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) laboratoriyasida oʻtkazilgan.
Inson boshqaruvi va robot aniqligiixbt.com maʼlumotiga koʻra, Unitree G1 operatsiyani mustaqil ravishda bajarmagan. Qurilma harakatlarni qayd etuvchi datchiklar, oyoq pedallari va maxsus kuzatuv tizimlari orqali toʻliq inson tomonidan boshqarilgan. Bunday sxema jarrohga oʻz harakatlarini robotga masofadan uzatish va bir vaqtning oʻzida robotning ikkala qoʻlini ham muvofiqlashtirish imkonini berdi. Masalan, robot bir qoʻli bilan toʻqimani ushlab turgan boʻlsa, ikkinchisi bilan jarrohlik kesimini amalga oshirgan.
Loyiha professor Michael Yip hamda jarrohlar Charles Goldberg va Preetham Suresh boshchiligida amalga oshirildi. Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu sinovlarda robot qaror qabul qiluvchi avtonom tizim emas, balki jarroh qoʻllarining texnologik davomi sifatida namoyon boʻldi. Bu usul shifokorning jismoniy imkoniyatlarini kengaytirib, harakatlar aniqligini maksimal darajaga koʻtarishga xizmat qiladi.
Anʼanaviy tizimlardan farqi va kelajak istiqbollariHozirgi vaqtda tibbiyotda ixtisoslashgan jarrohlik robotlari (masalan, Da Vinci tizimi) qoʻllanilmoqda, biroq ular maxsus infratuzilma va moslashtirilgan uskunalar talab qiladi. Gumanoid robotlarning afzalligi shundaki, ular inson uchun moʻljallangan muhitda ishlashga moslashgan. Kelajakda bunday robotlar shifoxonalarni qayta jihozlamasdan, mavjud operatsiya xonalarida odatiy tibbiy asboblar bilan ishlashi mumkin boʻladi.
Ushbu texnologiyaning rivojlanishi masofaviy jarrohlik sohasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bunda yuqori malakali mutaxassis minglab kilometr uzoqlikda turib, robot yordamida murakkab operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin. Biroq, mutaxassislarning fikricha, gumanoid robotlarning operatsiya xonalarida keng koʻlamda qoʻllanilishiga hali bir necha yil bor.
Texnologiya ommalashishi uchun u koʻp yillik klinik sinovlardan oʻtishi, davlat nazorat organlaridan ruxsat olishi va xavfsizligini toʻliq isbotlashi lozim. Shuningdek, robot-jarrohlar bilan ishlash uchun mutaxassislarni tayyorlashning yangi standartlari va tibbiy sugʻurta qoidalarini ishlab chiqish talab etiladi. Shunga qaramay, Unitree G1 ishtirokidagi tajriba tibbiyot kelajagi robotlar bilan chambarchas bogʻliqligini yana bir bor tasdiqladi.
…