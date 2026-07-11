Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdi

·0·Texno
Tibbiyotda inqilob: Unitree G1 gumanoid roboti ilk bor jarrohlik amaliyotida qatnashdi

Tibbiyot va yuqori texnologiyalar olamida tarixiy voqea yuz berdi: Unitree G1 gumanoid roboti inson tanasida oʻtkazilgan murakkab jarrohlik amaliyotida ilk bor assistent sifatida muvaffaqiyatli ishtirok etdi. Ushbu tajriba robototexnika sohasidagi ulkan qadam boʻlib, kelajakda shifoxonalarda inson qiyofasidagi robotlar xizmatidan keng foydalanish imkoniyatini ochib beradi. Bu haqda Ixbt.com xabar beradi.

San-Diyegodagi Kaliforniya universiteti (University of California San Diego) tadqiqotchilari Unitree G1 robotini oʻt pufagini olib tashlash boʻyicha oʻtkazilgan bir qator jarrohlik amaliyotlariga jalb qilishdi. Bu gumanoid robotning real tibbiy muolajada ishtirok etishi bilan bogʻliq dunyodagi birinchi hujjatlashtirilgan holat sifatida qayd etildi. Sinovlar iyul oyi boshida universitetning Advanced Robotics and Controls Lab (ARCLab) laboratoriyasida oʻtkazilgan.

Inson boshqaruvi va robot aniqligi

ixbt.com maʼlumotiga koʻra, Unitree G1 operatsiyani mustaqil ravishda bajarmagan. Qurilma harakatlarni qayd etuvchi datchiklar, oyoq pedallari va maxsus kuzatuv tizimlari orqali toʻliq inson tomonidan boshqarilgan. Bunday sxema jarrohga oʻz harakatlarini robotga masofadan uzatish va bir vaqtning oʻzida robotning ikkala qoʻlini ham muvofiqlashtirish imkonini berdi. Masalan, robot bir qoʻli bilan toʻqimani ushlab turgan boʻlsa, ikkinchisi bilan jarrohlik kesimini amalga oshirgan.

Loyiha professor Michael Yip hamda jarrohlar Charles Goldberg va Preetham Suresh boshchiligida amalga oshirildi. Olimlarning taʼkidlashicha, ushbu sinovlarda robot qaror qabul qiluvchi avtonom tizim emas, balki jarroh qoʻllarining texnologik davomi sifatida namoyon boʻldi. Bu usul shifokorning jismoniy imkoniyatlarini kengaytirib, harakatlar aniqligini maksimal darajaga koʻtarishga xizmat qiladi.

Anʼanaviy tizimlardan farqi va kelajak istiqbollari

Hozirgi vaqtda tibbiyotda ixtisoslashgan jarrohlik robotlari (masalan, Da Vinci tizimi) qoʻllanilmoqda, biroq ular maxsus infratuzilma va moslashtirilgan uskunalar talab qiladi. Gumanoid robotlarning afzalligi shundaki, ular inson uchun moʻljallangan muhitda ishlashga moslashgan. Kelajakda bunday robotlar shifoxonalarni qayta jihozlamasdan, mavjud operatsiya xonalarida odatiy tibbiy asboblar bilan ishlashi mumkin boʻladi.

Ushbu texnologiyaning rivojlanishi masofaviy jarrohlik sohasini yangi bosqichga olib chiqishi kutilmoqda. Bunda yuqori malakali mutaxassis minglab kilometr uzoqlikda turib, robot yordamida murakkab operatsiyalarni amalga oshirishi mumkin. Biroq, mutaxassislarning fikricha, gumanoid robotlarning operatsiya xonalarida keng koʻlamda qoʻllanilishiga hali bir necha yil bor.

Texnologiya ommalashishi uchun u koʻp yillik klinik sinovlardan oʻtishi, davlat nazorat organlaridan ruxsat olishi va xavfsizligini toʻliq isbotlashi lozim. Shuningdek, robot-jarrohlar bilan ishlash uchun mutaxassislarni tayyorlashning yangi standartlari va tibbiy sugʻurta qoidalarini ishlab chiqish talab etiladi. Shunga qaramay, Unitree G1 ishtirokidagi tajriba tibbiyot kelajagi robotlar bilan chambarchas bogʻliqligini yana bir bor tasdiqladi.

РобототехникаUnitree G1ТиббиётТехнологияJarrohlik
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

ASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiASRock kompaniyasining maxsus himoya tizimi ham GeForce RTX 5090 erishining oldini ololmadiBugun, 02:56Bluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBluesky ijtimoiy tarmogʻiga yangi doimiy rahbar tayinlandiBugun, 02:53Yevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaYevropa Ittifoqi shaxsiy yozishmalarni skanerlash boʻyicha qonun loyihasini koʻrib chiqmoqdaBugun, 02:30Apple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarApple kompaniyasi OpenAI ustidan sudga shikoyat qildi: Sanoat josusligi va maxfiy maʼlumotlarBugun, 01:54Koinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaKoinotdagi ma’lumotlar markazlari: Ekologlar orbital loyihalarni toʻxtatishni talab qilmoqdaBugun, 00:50Tungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiTungi quyosh: AQSH olimlar eʼtiroziga qaramay fazoviy koʻzgu loyihasini maʼqulladiBugun, 00:22
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
iPhone 18 smartfonining ilk dizayni maʼlum boʻldi: Apple kutilmagan koʻrinishni tanlamoqda
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Sunʼiy intellekt orqali vafot etganlar bilan muloqot: tadqiqot kutilmagan natijalarni berdi
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Xitoyda giperrealistik insonnamo robotlar sotuvi boshlandi: Narxlar 146 ming dollargacha
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Yaponiya olimlari akkumulyatorlar olamida inqilob qildi: Litiy-oltingugurtli batareya yaratildi
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Afsonaviy Nokia Asha qaytmoqda: HMD yangi avlod sensorli telefonini tayyorlamoqda
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Ubtech kompaniyasi inson terisiga ega gipershaxsiy U1 robotlarini taqdim etdi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
Geomagnit boʻronlar yer yuzidagi haroratni keskin oʻzgartirishi aniqlandi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi
NASA Marsda hayot mavjudligiga doir eng kuchli dalillarni topdi: Perseverance yangiligi