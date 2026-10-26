Xitoyda 20 ta robot 120 nafar raqqos bilan birga raqsga tushdi (video)

·3·Texno
Xitoyda 20 ta robot 120 nafar raqqos bilan birga raqsga tushdi (video)

Xitoyning Shanxay shahrida 2026 yil 22 sentyabr kuni WorldSkills xalqaro kasbiy mahorat musobaqasining ochilish marosimida 20 ta odamsimon robot 120 nafar yosh raqqos bilan bir sahnada chiqish qildi. Bu haqda musobaqaning rasmiy sayti xabar berdi.

Namoyish davomida robotlar insonlar bilan uyg‘un harakatlanib, vals va zamonaviy raqs elementlarini ijro etdi. Ular raqs sheriklari bilan yaqin masofada harakatlanib, murakkab harakatlarni ham bajardi.

«Kelajak nuri» deb nomlangan chiqishni tayyorlash uchun bir necha oy davomida mashg‘ulotlar o‘tkazilgan. Robotlarning harakatlarini raqqoslarnikiga moslashtirish uchun harakatni qayd etish texnologiyalari, sensorlar va maxsus boshqaruv tizimlaridan foydalanilgan.

Tashkilotchilarning ta’kidlashicha, robotlar va insonlar ishtirokidagi ushbu chiqish texnologiya hamda inson ijodkorligi uyg‘unligini namoyish etishga qaratilgan.

WorldSkillsShanxayodamsimon robotlarKelajak nuri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda kung-fu ustasiga aylangan robot namoyish etildi (video)Xitoyda kung-fu ustasiga aylangan robot namoyish etildi (video)22 oktabr 14:01Xitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldiXitoy ko‘chalarida sadaqa so‘rayotgan robotlar paydo bo‘ldi12 oktabr 21:50Farzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildiFarzandiga ism tanlay olmagan xitoylik juftlik ajrashishga qaror qildi21 oktabr 10:07Xitoyda yig‘lay oladigan gumanoid robot taqdim etildi (video)Xitoyda yig‘lay oladigan gumanoid robot taqdim etildi (video)29 sentabr 04:30Xitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladiXitoyda 75 yoshli ayol go‘zallik saloniga 10 yillik jamg‘armasi 450 ming dollar sarfladi23 sentabr 15:40Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»Fyodor Yemelyanenko Umar Nurmagomedovga: «Qafasdan faqat bitta g‘olib chiqadi!»10 sentabr 08:02
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Texno yangiliklar

O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
O‘zbekistonda iPhone 18 narxlari yana o‘zgardi
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Malika bozorida iPhone 18'ning bugungi narxlari
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
Sunʼiy intellekt Napoleon davrining sirli shifrini yechdi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro Max'ning yangi narxlari ma’lum qilindi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning bugungi narxlari ma’lum bo‘ldi
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 10 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
iPhone 18 Pro va Pro Max'ning 4 oktyabrdagi narxlari
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?
Qisqa havo parvozi: Tesla taqdim etgan yangi Roadster ommaviy bozorni qutqara oladimi?